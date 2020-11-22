Eğlence ve eğitim televizyonda!

Pandemide yıldızı parlayan tekno cihazlar arasında yer alan televizyonlara uzaktan çalışma ve eğitim doping yaptı. Büyük ekranlı ve internete bağlanan Android TV’ler öne çıkarken, sektör yılı 2.6 milyon adetle kapatmaya hazırlanıyor



Pandeminin getirdiği kısıtlamalar insanları evde daha fazla vakit geçirmeye zorlarken, televizyon karşısında geçirilen süre de artıyor. Uzaktan eğitim de TV’ye ilgiyi artırıyor. Bu durum dünyada olduğu gibi ülkemizde de TV satışlarına olumlu yansıyor.









2.6 milyon adet

Philips TV’yi bünyesinde bulunduran TP Vision Genel Müdürü Ünal Masalcı, televizyon karşısında geçirilen sürenin fazlalaşması ve uzaktan eğitim ihtiyacıyla beraber satışların arttığını söylüyor. Öngörülerine göre sektör 2020 yılını 2 milyon 600 bin adetlik satışla kapatacak.

Masalcı, özellikle büyük ekranlı modellerin satışlarında ciddi artışa tanık olduklarını dile getirerek, bunun da sektörü ve kendilerini cirosal anlamda olumlu etkilediğini aktarıyor.

Masalcı’dan uzaktan eğitimin özellikle yılın ikinci çeyreğinde sektörün ayakta kalmasını ve televizyon satışlarının beklentinin üzerinde gerçekleşmesini sağladığını öğreniyoruz.

Peki, fiyatlar ne durumda? Masalcı, bu konuda, “Kur artışlarına karşın yılın ilk üç çeyreği boyunca fiyatlar makul seviyede artış gösterdi. Son çeyrekte tüm dünyada panellerde gerçekleşen fiyat artışı mecburen satış fiyatlarına da yansıdı. Biz marjlarımızı çok düşük oranlarda tutmaya çalışıyoruz ve zam yapmamaya gayret ediyoruz” diyor.

Türkiye’de üretim

Türkiye’de TV alanına yeni oyuncular da giriyor. Bunlardan biri TCL. Bilkom dağıtıcılığında ülkemize girerken üretimini de burada yaptırmaya başladı. Bilkom Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Can Sağıroğlu, TCL televizyonların yüzde 90’dan fazlasını Türkiye’de üreteceklerini belirterek, “Üretim grup bünyesinde gerçekleşiyor ve bu işin en tecrübelileriyle çalışıyoruz. TCL televizyonlarda kapasite esnekliğimiz var. Pazardan ne kadar talep görürsek o kadar üretebileceğiz. Ayrıca yerlileştirme oranını daha da artırarak üretime devam etmek istiyoruz. Türkiye’de pazar büyüyor biz de bu pazarı daha fazla büyütmeye geldik” diye konuşuyor.



Büyük ekranlı ve Android TV’ler öne çıkıyor

TV’de teknoloji de gelişiyor. 4K, 8K derken artık kablosuz platformlar öne çıkıyor. İnternete bağlanan teknolojiler talep görüyor. Kaliteli ses sistemiyle evini sinemaya çeviren de çok. Can Sağıroğlu, teknolojiden televizyonların da payını aldığını belirterek şunları söylüyor:



“TV’lerin yetenekleri artıyor. Türkiye pazarı halen büyümeye çok açık. Son dömemde özellikle Android TV’ler öne çıkıyor. Çünkü Android TV ile akıllı cihazlardan yaptığınız pek çok şeyi yapabiliyorsunuz. Uzaktan eğitim büyük ekran talebini doğurdu. Evde çok öğrenci olunca ikinci, üçüncü TV’yi alanlar var. Bilgisayar ya da mobil ekran yerine TV’yi tercih eden çok. Okullarda da eğitimde televizyon kullanımı artıyor. Burada artan ihtiyacı karşılamak açısından uyumluluk ve geniş içeriğiyle Android TV’ler öne çıkıyor.”



Türk tüketicisinin satın alacağı televizyona karar verirken en iyi performansın en iyi fiyata sunulmasına baktığına da işaret eden Sağıroğlu, “Belirleyici önemli noktalardan biri de evdeki akıllı olmayan TV’leri güncel ihtiyaçlarla birlikte akıllı TV’lere çevirme. Bu nedenle Android işletim sistemli TV’lerin tercih edildiğini gözlemliyoruz” tespitinde bulunuyor.



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