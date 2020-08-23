İkinci el ‘cep’e nur yağacak!

İkinci el cep telefonuna yeni düzenleme geliyor. Türkiye’de yıllık 20 milyon civarında ikinci el cihaz pazarı var. Cirosal büyüklüğü 12 milyar TL. İkinci el telefon alırken dikkat edilmesi gerekenler var

İkinci el cep telefonları, geçen hafta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yaptığı açıklama sonrasında yeniden gündeme geldi. Kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulabileceği açıklandı. Pandemi, artan dolar kuru, ÖTV’nin artması, yurtdışından yolcu beraberinde cep telefonu getirilememesi gibi nedenlerle ikinci el cep telefonlarına ilgide artış var.



12 milyarlık pazar

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği’nin (MOBİSAD) verdiği bilgilere göre, Türkiye’de yıllık 20 milyon civarında ikinci el cihaz pazarı var. Ortalama cirosal büyüklüğü ise 12-15 milyar TL civarında. Bu büyük pazarın ülkeye vergisel katkısı ise yok denecek kadar az. Tablet pazarında bu rakamların cep telefonu adedinin yüzde 5-6’ı civarında olduğu tahmin ediliyor.

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ikinci el cihaz pazarının tamamına yakınının kayıt dışı olduğunu belirterek, “Bu da vergi ve istihdam kaybına neden oluyor. Ticaret Bakanlığı’nın son aşamasına gelen yeni düzenlemesiyle ikinci el cep telefonu ve tabletler belirli standartta yenilenerek, garantili şekilde satışa sunulabilecek. Yeni düzenleme ile ikinci el cihaz pazarı legalleşecek, vatandaşlarımızın güvenlik endişeleri ortadan kalkacak, tüketici haklarından doğan garanti hizmetlerine ikinci el cep telefonunda da ulaşabilecekleri, sektörel gelişimin destekleneceği sağlıklı bir ticaret ortamı doğacak” dedi.



Talep üst segmente



Tüketicinin ikinci el cihazlara ilgisinin arttığını dile getiren Turnacı, şu bilgileri verdi: “Fiyat artışları ve vergilerin yükseltilmesi sonrasında 3 bin TL’nin altındaki cihaz sayısı daraldı. Daha önce üst segment sıfır cihaz kullanıcılarının ciddi bir bölümü istediği marka modellerin ikinci ellerini tedarik etmeye yöneldi. Daha önce sıfır cihaz satışında toplam pazarın yüzde 20’si üst segment, yüzde 50-60’ı orta ve yüzde 20-30’u giriş segmenti cihazlardan oluşuyordu. Bugün pazarın yüzde 10-15 civarında alt segmentlere doğru kaydığını görebiliyoruz. İkinci el pazarında ise yüzde 50 oranında üst segment, yüzde 30-40 orta segment ve yüzde 10-20 alt segment modeller tercih ediliyor.”

Alırken bunlara dikkat

Öncelikle IMEI kontrolü sağlayın.



Kopya IMEI’ye karşı telefonun kutusundaki IMEI ve pil arkasındaki IMEI numarasını birbiriyle karşılaştırın.

Cihazın garantisine bakın.



Telefonun üzerinde çizik, düşme olup olmadığını kontrol edin.



Arama yaparak ses kalitesine bakın.



Fotoğraf çekin, hoparlörünü ve pilini test edin.

Cihazın bağlantısına da bakın. Bulunduğunuz yerde bir Wi-Fi ağına bağlanın internette gezinin.



Bir parçası servis dışında değiştirilen telefonlardan uzak durun.



Ekranı sağa ve sola hızlı şekilde kaydırarak ve bildirim panelini yukarıdan aşağı yavaş bir biçimde çekerek dokunmatiğinde bir sorun olup olmadığına bakın.

Yeni model lansmanı son sürat

Cep telefonunda her segmentte yeni model lansmanları da sürüyor. Son dönemde tanıtılan modeller şöyle:











Samsung Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra tanıtıldı. İki model için ülkemizde ön sipariş de verilebiliyor. Galaxy Note20 Ultra’da 108 MP, Galaxy Note20’de ise 64 MP kamera bulunuyor. 6.7 inç ekranlı Note20 9.299 TL’den, 6.9 inç ekranlı Note20 Ultra ise 12.999 TL’den satışa sunuluyor.



Huawei, P smart S’i duyurdu. 48 MP’lik yapay zeka destekli üçlü kamerası ve yüksek performansıyla öne çıkıyor. 6.3 inç’lik OLED ekranı bulunan telefon, damla çentikli tasarıma sahip. 4000 mAh kapasiteli pilinin yanında 4 GB Ram ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Fiyatı, 3.199 TL.



Oppo, orta segmentteki kullanıcılara hitap eden A Serisi’nin A31 ve A52 modellerini Türkiye’de satışa sundu. 6.5 inç ekranı ve 256 GB’a kadar saklama kapasitesi olan A31, arkasında 12 MP’lik üçlü kameraya sahip. A52’nin 65 inç’lik ekranı ve dört arka kamerası var. A31, 3.099 TL, A52 ise 3.399 TL’den satışta.



General Mobile GM 20 ve GM 20 Pro modellerini duyurdu. GM 20’de 6.08 inç’lik ekran, 4 GB Ram ve 64 GB dahili depolama ve 52 MP’lik kamera var. Fiyatı ise 1.799 TL. 6.3 inç’lik ekranı ve 108 MP’lik kamerası olan GM 20 Pro’nun fiyatı ise 2.299 TL.

Yönetmelik yayımlandı

Ticaret Bakanlığının “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik”i, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte öne çıkan düzenlemeler şöyle:

Kullanılmış cep telefonları ve tabletler, yenilenip sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra “yenilenmiş ürün” olarak satışa sunulabilecek.



Cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması gerekecek.

Satışr, “yenilenmiş ürün garantisi” ile yapılabilecek.