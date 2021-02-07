Sevgiliye tekno sürpriz!

Sevgililer Günü’ne bir hafta kalırken, hediye arayışları da hızlandı. Dijitalleşmenin önem kazandığı bugünlerde hediye seçenekleri arasında teknoloji öne çıkıyor. Pek çok teknoloji markası da kampanya ve indirim başlattı









Sevgililer Günü’ne bir hafta kaldı. 14 Şubat, gelecek hafta pazar günü evlerde kutlanacak. Pandemideki kısıtlamalara karşın sevgilisine sürpriz yapmak isteyenlerin hediye arayışları başladı. Sanal alışverişin ve dijitalleşmenin önem kazandığı bu günlerde hediye seçenekleri arasında ise teknoloji öne çıkıyor.

Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar, kablosuz kulaklık, scooter, hoparlör sistemleri, web kameraları, robot süpürge, drone, televizyon, hoverboard ve akılı ev eşyaları… Teknoloji alanında geniş bir hediye yelpazesi var. Markalar da bu dönemde önemli kampanyalar başlattılar. Bu kampanyalara ve hediye seçeneklerine göz attık.













Markalardan kampanya

Huawei, 1-14 Şubat tarihlerinde Huawei FreeBuds Pro, FreeBuds 3i, 3, Watch Fit, Watch GT 2 Pro ve GT 2 ürünlerinden aynı ya da farklı iki adet ve üzeri alan herkes için yüzde 10’a varan indirimler sunuyor. Marka aşkın ritmini hissettirmek istiyor. Watch GT 2 Pro, 2 haftalık pil ömrüne sahipç Gelişmiş spor ve sağlık izleme özellikleri var. Fiyatı 2.299 TL.

Samsung kampanyasıyla ‘aşkımızın nabzı da ritmi de yerinde’ mesajı veriyor. Akıllı saat ve kablosuz kulaklık modelleri Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2 ve Galaxy Buds+ ürünlerinde kampanya başlattı. 1 alana 2’incisi yüzde 50 indirimli olacak. Kampanya 15 Şubat’a kadar geçerli. Watch 3 fiyatı 2.499 TL.

MediaMarkt, bu özel gün için akıllı telefon, küçük ev aletleri, televizyon ve aksesuar kategorilerinde 14 Şubat’a kadar indirimler sunuyor. Ayrıca ‘Hediye Rehberi’ ile sevgilisine hediye seçmek isteyene yardım edecek. 12 farklı kategori üzerinden öneriler sunuyor.

Teknosa, sevgilisine hem ihtiyaç duyduğu hem de keyif aldığı son teknoloji ürünlerini hediye etmek isteyenler için avantajlı kampanya başlattı. Kampanyalar ve farklı indirimler, 14 Şubat tarihine kadar tüm Teknosa mağazalarında ve teknosa.com’da devam edecek.

Vivo, yeni cep telefonu modeli Y70’i tanıttı. Hediye seçenekleri arasında yer alabilir. 48MP, 2MP+ 2MP’lik üç arka kamerası var. 33W şarjı daha kısa sürede şarj etme özelliği sunuyor. 4.100 mAh pili var. 8GB Ram ve 128GB dahili hafıza, 6.39 inç’lik ekran boyutuna sahip. Fiyatı ise 3.699 TL.

Xiaomi’nin son tanıttığı giriş seviyesi modeli Redmi 9T de hediye alternatifleri arasında. Fotoğraf yetenekleri ve pil ömrüyle öne çıkıyor.



Her tür kulaklık var



Oppo’nun Enco W51 kablosuz kulaklığı hediye seçenekleri arasında. Aktif gürültü engelleme özelliğiyle rüzgarlı havalarda bile iyi bir performans sunuyor. Enco W51, ses kalitesi, düşük gecikme oranı ve kablosuz şarj edebilme özelliğiyle öne çıkıyor. Fiyatı, 699 TL.









Logitech, 1-14 Şubat tarihleri arasında farklı ürün kategorilerinde yüzde 20’ye kadar indirim fırsatı sunuyor. Hediye seçenekleri arsında K380 bluetooth klavye, Pebble M350 mouse, MK470 kablosuz klavye&mouse seti ve müzik tutkunları için Wonderboom 2, Boom 3 gibi kablosuz hoparlörler bulunuyor. Fiyat 169 TL’den başlıyor.



Klipsch’in dört kulaklık modeli Sevgililer Günü hediye seçenekleri arasında. Tasarımları ile öne çıkan modeller oval kulak silikonları sayesinde uzun süre kullanımda dahi kulaktan düşmüyor. T5 II serisinin fiyatı 2.099 TL’den başlıyor.



Gelenekselin dışına çıkın



Geleneksel hediyelerin dışına çıkmak ve sevgilisine sürpriz yapmak isteyenlere de Nike’ın son modeli hitap ediyor. İnovativ ayakkabı ‘Go FlyEase’ elleri kullanmadan rahatlıkla giyilip çıkarılabiliyor. Çift dengeli bir mekanizma ve orta taban gergi düzeneğine sahip. Üç farklı renk seçeneği var.









*Panasonic Life Solutions’un Karre Style serisinin özel elektrik anahtarı tasarımı, Sevgililer Günü için kalıcı bir hediye alternatifi oluşturuyor. Tasarım kırmızı kalpler ve ‘Love’ yazısı ile dikkat çekiyor.



Hediye alırken bunlara dikkat



Yaratıcı ve farklı olmaya çalışın. Hediye alırken kendinizi değil sevgilinizi düşünün. Hobilerini araştırın. Kendinizin seveceği şey sevgilinizin hoşuna gitmeyebilir.









Hediye duyguya hitap etmeli ve kişinin kendini özel hissetmesini sağlamalı.



Çok pahalı hediye alamayabilirsiniz ama düşük bütçeli hediyenizi güzel ve sevimli notlarla daha anlamlı hale getirebilirsiniz. Ayrıca bütçenizi çok aşmak istemiyorsanız indirimleri takip edin.



İhtiyaca yönelik mutfak hediyesi sevgilinizi çok mutlu etmeyebilir. Bu özel gün için onu şaşırtacak bir hediye düşünün.



Alışverişi son dakikaya bırakmayın. Son günlerde kargoda gecikme, hediyenin zamanında ulaşamaması gibi sorunlar yaşanabilir. Özellikle sanal alışverişte dikkatli olun.