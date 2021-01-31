Tekno aksesuar ‘şarj’ oldu!

Teknoloji aksesuarı pazarında şarj adaptörü hareketi yaşanıyor. Samsung ve Apple’ın yeni modellerinde şarj adaptörü bulundurmaması pazarı hareketlendirdi. Pandemiye karşın büyüyen sektör geçen yıl 5 milyar TL’yi yakalamayı başardı









Teknoloji aksesuarı da pandeminin getirdiği gelişmelerde payını alıyor. Telefon kılıfları, kulaklıklar, kablolar, şarj cihazları, şarj adaptörleri… E-ticaret patlamasından onlar da nasibini aldı. Özellikle markalı aksesuarlar daha çok sanal tarafta satılıyor. Ayrıca Apple ve Samsung’la başlayan şarj adaptörsüz telefon trendi de akseuar pazarını hareketlendirdi.

Bu alanda faaliyet gösteren Mcdodo’nun Genel Müdürü Mehmet Uçurum, sektörün pandemiye karşın 2020’de yüzde 20 büyüdüğünü söylüyor. Bu yıl ise ortalama yüzde 40-50 büyüme bekliyorlar. Uçurum, “Apple, Samsung gibi markaların yeni modellerinde aksesuarları artık ürünün yanında vermiyor olmaları, bu büyümedeki en büyük etken. Tüketici alternatif ürünlere yönelerek pazarı büyütecek. İnsanlar da online alışverişe iyice ısındı. Özellikle teknolojiyi takip eden mobil aksesuar tüketicisi internet alışverişini daha da büyütecek. Buna bağlı olarak da kulaklık, şarj kablosu ve şarj adaptörü kategorisinde yüzde 50 talep artışı bekliyoruz” diyor.

Bu dönemde en çok telefon kılıfı ve ekran koruyucusu satılıyor. Kablolar da kolay yıpranıp eskidiği için en çok satan ürünler arasında. Uçurum’a göre, geçen yılın en trend aksesuarları kablosuz şarjlar, Type C çeviriciler, hızlı şarj adaptörleri, hızlı şarj kabloları ve kablosuz powerbank’lar.









5 milyar TL’lik sektör

Mehmet Uçurum, korona nedeniyle artan hijyen ihtiyacının aksesuara talepte çok bir farklılık yaratmadığını da dile getirerek, “Telefonda her yeni çıkan model özellikle kılıflarda yüksek bir satış artışı getiriyor. Kılıf tercihlerinde genelde aksesuar olarak ve tarza uygunluk daha ön plana çıkıyor” diyor.

Aksesuar pazarı ölçümlenmesi zor bir alan olsa da Uçurum, pazarın büyüklüğünün yıllık 5 milyar TL ve 20 milyon adet olduğu bilgisini veriyor. Gelişen teknolojiyle pazarın daha da büyüyeceği öngörülüyor. Peki ya fiyatlar? Uçurum bu konuda, “Fiyatlarda dövize endeksli olarak belli artışlar oluyor ama sürüm arttıkça fiyatlar düşecektir” diye konuşuyor.



Şarj adaptörü talebinde patlama



Anker Türkiye, İsrail ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, pazara hakim büyük oyuncuların yeni modellerinin kutularında şarj adaptörlerinin yer almamasının tek bir adaptörle farklı cihazları şarj eden teknolojilerin kullanımını artırdığını kaydediyor. Her mobil cihaza uyumlu ve hızlı şarj edilebilen şarj adaptörlerinin talebinin ciddi ölçüde arttığını dile getiren Bodur, “Hızlı şarj özelliği olan ürünler pazarda öne çıkıyor. Yakın zamanda lansmanını yaptığımız PowerPort III Nano pazarda bu ihtiyaca yanıt verecek en önemli ürünlerden biri haline geldi. Piyasada şarj adaptörlerinin fiyatı özelliklerine göre 49 TL’den başlıyor, bilgisayarı bile şarj edebilen adaptörlerin fiyatı 499 TL’ye kadar çıkabiliyor” bilgisini veriyor.









Evde geçirilen sürenin artmasının aksesuardaki talebi farklılaştırdığına da işaret eden Bodur, “Sanal alışverişe talep arttı. Pazarı; notebook, tablet, oyun aksesuarları ve kablosuz kulaklıklar sürükledi. Kısıtlamaların kalkmasıyla sektörün bütün kategorilerde büyüyeceğini öngörüyoruz. Şu dönem en çok talep şarj adaptörü, kablolar, kablosuz kulaklık ve oyun aksesuarlarına gösteriliyor. Robot süpürge kategorimize de talep çok büyük” değerlendirmesini yapıyor.









YENİ GİRİŞİM



İnternet ihtiyacı tavan yaptı!



Pandemi nedeniyle hızlanan dijital dönüşüm internet ihtiyacına zirve yaptırdı. Bu durum ağ cihazlarının satışını artırdı.

Zyxel Türkiye Kanaldan Sorumlu Genel Müdürü Tuğba Şişik, bilişimin pandemiden olumlu etkilenen sektörler arasında olduğunu anımsatarak, “Sektör yüzde 150 büyüdü. Evler küçük ofis haline döndü. İnternet ihtiyacı çok arttı. Modem, güvenlik, sanal özel ağ (VPN) gibi teknolojiler çok önemli hale geldi. Teknik teçhizatınız iyi değilse internetten çok verim alamazsınız. Modem, VPN lisanslama, interneti tüm dağıtan mesh teknolojisi, güvenlik öne çıkan konular oldu” dedi. Şişik, evde daha verimli ve iyi internet için bağlantı cihazlarının son teknoloji olması yanında konumlarının da önemli olduğuna dikkat çekti.









Uygun cihaz şart



Bu dönemde yanlış yatırımlar yapan olduğunu da aktaran Şişik, “Bu konuda bilenlere da danışmak gerekiyor. Cihazın kendisine uygun olmadığını düşünüp tekrar yatırım yapan var. Bilgisayar, modem, oyun gibi alanlarda boşa yatırım yapmamak için yardım almakta fayda var. Firmalardan da yanlış yatırım yapanlar var” diye konuştu.