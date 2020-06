2019 yılı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı raporu açıklandı: Utandıran listede ilk sıralardayız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odaları, yaptıkları açıklamada, İzmirlilerin yaz aylarında tozdan ve egzozdan, kışları da kalitesiz kömür kirliliğinden zehirlendiğini belirtti, “Acilen önlem alınmalı” dedi.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl yedi milyon insan hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitiriyor. Türkiye’de ise beş yaş altı çocuklarda her 10 ölümden birinin hava kirliliği kaynaklı olduğu vurgulanıyor. Son OECD raporuna göre de, ülkemizde 2017 yılında 52 bin kişinin ölüm nedeninin hava kirliliği olduğu belirtiliyor. Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı olan Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, “Başta İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir olmak üzere, Ege illerinde de vatandaşlar ve çocuklar yoğun bir şekilde hava kirliliğine maruz kalıyor” diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor:



‘Kalitesiz kömür’



“Hava kirliliği başta solunum yolları hastalıkları olmak üzere, inme, felç, KOAH, astım atakları, akciğer enfeksiyonları ve akciğer kanserine kadar varan ciddi hastalıklara yol açıyor. ‘Türkiye Hava Kirliliği Raporu’nun açıklandığı toplantıda, bu konuda Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunuldu. İzmir’de Aliağa, Çiğli, Torbalı, Kemalpaşa, Karşıyaka, Bayraklı, Buca-Şirinyer, Karabağlar, Bornova ve Selçuk da azotdioksit ve kükürtdioksit kirliliği tespit edildi. Kirliliğin temel kaynağı; taşıtlar, kentsel dönüşüm, toz, sanayi ve özellikle de kış aylarında kalitesiz kömür kullanımı. İzmir’de Körfez boyunca binalar bitişik nizam. Bu da duvar etkisi yapıyor. Yüksek yapılaşmanın etksiyle rüzgar koridorları ortadan kalkıyor. Böylece kirli havanın hareket edceği alan kalmıyor. Kentteki tüm planlama ve düzenlemelerin, bölgenin coğrafi özelliklerine uygun şekilde yapılması gerekiyor. Kentlerdeki kirliliği azaltmak için; sık sık ölçüm yapılması, trafikte yeşil dalga ve akıllı sinyalizasyon sisteminin yaygınlaştırılması gerekiyor. Yardım kuruluşlarının, belediyelerin ve vakıfların, vatandaşlara kömürle ısınma yerine doğalgaz ve elektrikli ısınma amaçlı kullanıcı yardımında bulunulması etkili olabilir. ”



2018’de 30 bin kişi öldü



İzmir’deki, hava kirliliğinin kaynakları şöyle sıralanıyor: “Aliağa’daki yaklaşık 2900 adet küçüklü büyüklü sanayi tesisi. Çiğli’deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan sanayi tesisleri. Pınarbaşı ve Naldöken’deki iki çimento fabrikası. Kemalpaşa’da sayıları artan sanayi tesisleri. Taş ocakları. Plansız kentleşme ve hava koridorlarının olmaması. Kalitesiz kömür kullanılması. Artan araç sayısı, ana arter sayısının azlığı nedeniyle trafiğin yavaşlaması, sabah ve akşam saatlerinde Alsancak, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Gaziemir, Güzelyalı ve Şirinyer’de durma noktasına gelmesi. ‘Temiz Hava Hakkı Platformu’nun “Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri” raporuna göre, sadece 2017’de 52 bin kişi kirli hava yüzünden yaşamını yitirdiği ifade edildi. 2018 yılı raporuna göre ise alınan önlemler sayesinde bu rakam 30 bin civarında olduğu; en fazla ölümün yaşandığı il, 5 bin 851 kişiyle İstanbul oldu. Bursa’da 3 bin 98, Ankara’da 2 bin 139, İzmir’de 2 bin 518 kişi canından oldu. 2019 verilerine göre, İzmir’de hava kalitesinin ‘hassas’ kategorisinde olduğu açıklandı. Mevzuat gereği en yüksek 90 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül madde miktarı Alsancak’ta 107, Karşıyaka’da 103, Bayraklı’da 119, Şirinyer’de 114, Güzelyalı’da 104 ve Gaziemir’de 117 olarak ölçüldü.



SORUNUNA SAHİP ÇIK!



Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...