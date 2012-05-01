50 metre arayla iki baz istasyonu olur mu?

Binalarına 5 ile 7 metre mesafedeki elektrik direklerine kondurulan baz istasyonlarından dert yanan İzmirliler, belediye başkanları ile TEDAŞ yetkililerini bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorlar

İnönü Caddesi’nde Hıfzıssıhha’da oturan okurumuz Ahmet Peker, cadde boyunca elektrik direklerine monte edilen baz istasyonlarından dert yanıyor. Caddedeki baz istasyonlarının sayısı o kadar çok artmış ki, belli yerlerde iki baz arasındaki mesafe 50 metreymiş. Alsancak Vahap Özaltay Meydanı’nda ise bu mesafe 20 metreye inmiş. Ruhsatsız baz istasyonlarını Bornova ve Bayraklı belediyeleri bir bir kaldırırken, Karabağlar ve Konak belediyelerinin buluştuğu caddedekilere bir şey yapılamadığından yakınan okuyucumuz, “TEDAŞ yani GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. istasyonların enerjisini kesmediği için belediyelerin ellerinin kolları bağlı oluyormuş. Belediyelerin encümen kararına rağmen TEDAŞ’ın, elektrik direklerine enerji vermesine anlam veremiyorum” diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Baz istasyonlarının yaydığı sinyaller, artık yatak odamızda, mutfağımızda. ‘Ben yaptım oldu’ mantığı ile uygulanan bu sisteme kim göz yumuyor?





Dava mı açalım?

Bilgi Teknolojileri Kurumu, insanlara böylesine yakın konuşlandırılmış baz istasyonlarına nasıl izin veriyor? Onların verdiği iznin hiçbir anlamı yok. Baz istasyonlarının kurulduğu elektrik direklerine yakın apartman sakinlerinden izin almaları gerekmiyor mu? Belediyeler insanlara zarar verecek durumdaki baz istasyonlarına ruhsat vermiyor. Habersiz konulduğunda hemen kaldırıyorlar. Elektrik direklerindeki istasyonlara hiç izin verilmiyor. Belediyeleri bile zor durumda bırakan bu anlayış ne zaman sona erecek? Her baz istasyonu için mahkemeye mi gitmemiz lazım?”

YEŞİLYURT SAKİNLERİ ‘UKOME’ YETKİLİLERİNE SESLENİYOR

And Caddesi’ni tek yön yapmak şart

Çift yön trafiğe açık caddenin tek yönünün araç park yeri olarak işgal edilmesi yüzünden gürültü kirliliği yaşayan vatandaşlar isyan ediyor.

Karabağlar Yeşilyurt And Caddesi’nden (İZSU eski binası karşısı)arayan okurlarımız semtlerinde yaşanan gürültü kirliliğinden, tartışma ve kavgalardan bıktıklarını ilettiler. Okurlarımız, “And Caddesi çift yön trafiğe açık olmasına rağmen tek şerit olarak hizmet veriyor. Çünkü diğer şeridi gün boyu araç park edilmesi yüzünden işlemiyor ve trafiğe kapalı kalıyor. Ne mi oluyor? Zaten dar olan caddeye (!) çift yönden araç geldiğinde önce korna sesleri duyuluyor. Bütün mahalle ayağa kalkıyor. Ondan sonra da tartışma yaşanıyor. Tartışma zaman zaman kavgaya dönüşüyor. Tabii And Caddesi (!) araç trafiğine yetmediği gibi yaya geçişlerine de zorluk çıkarıyor.

Bu caddede yaşanan olaylar semt sakinleri olarak bizi rahatsız ediyor ve üzüyor. Semtimizde yaşanan gürültü, tartışma ve kavgaların sona ermesi için bu yolun acilen tek yönlü olması gerekiyor” diyorlar. Konuyu İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME üyelerine aktarıyorum.

Trafik ışıkları eski yerinde

Okurumuz Ali Harman, “Trafik ışıklarını eski yerine alınsın” diye bir uyarıda bulunmuş ve biz de bu uyarıyı 23 Mart 2012 Cuma günkü köşemizde dile getirmiştik. Okurumuz, “Amerikan Koleji civarında metro çalışmaları nedeniyle yeni düzenlemeler yapıldı. Ancak çalışma sırasında trafik ışıkları; Amerikan Koleji giriş kapısına alındı. Civarda yaşayan vatandaşların kullanımı göz ardı edildi ve yalnız öğrencilere hitap edercesine düzenleme yapıldı” demişti. Okurumuz hafta içinde yine aradı ve trafik ışıklarının eski yerine alındığını belirterek, hem Milliyet Ege’ye hem de uyarısını dikkate alan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

İZSU’DAN ÖNEMLİ BİR DUYURU:

23 veznede daha kredi kartları geçerli olacak

İZSU, vezne abonelerine kredi kartı kolaylığı ile duyurusu geçen hafta açıklanmıştı. İlk olarak Konak ve Gümrük veznelerinde başlatılan kredi kartıyla ödeme kolaylığı yarından itibaren 23 veznede daha devreye sokulacak. Bir süre önce internet ortamından fatura tahsilatına başlayan İZSU’nun bu projesi kısa zamanda tüm veznelerde devreye girecek.

2 Mayıs’ta başlıyor

İşte yarından itibaren kredi kartı geçerli olacak vezneler: Gümrük, Yeşilyurt, Mithatpaşa, Buca, Eşrefpaşa, Menderes, Bornova, Kemalpaşa, Yenişehir, Menemen, Aliağa, Foça, Yenifoça, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Torbalı, Bayındır, Selçuk, Narlıdere, Urla, Seferihisar ve Ürkmez.

İZSU Genel Müdürlüğü, 2011 yılı sonunda hem planlı su kesintilerini, hem de borçtan dolayı oluşabilecek kesintileri cep telefonlarına mesajla bildiren sistemi de devreye almıştı. Bu hizmetten yararlanmak isteyen aboneler, GSM operatörlerinden 3599’a mesaj atıyor veya İZSU’nun sitesinden kayıt yaptırabiliyor.

Alsancak 1402 Sokak doğalgaz bekliyor

Konak Alsancak sakinlerinden Cengiz Canıtez, “Sorunumuz doğalgaz. Bizler Mimar Sinan Mahallesi 1402 Sokak sakinleri olarak iki yıldır evlerimize doğalgazın gelmesini bekliyoruz. Ancak muhtarımızdan duyduğumuz İZMİRGAZ firmasının doğalgazı ancak 2013 yılında verebileceği söylenmiş. Tabii Alsancak Kültür Mahallesi’ne doğalgaz bağlantıları sağlanmış. Bunun yanı sıra yeniden büyütülen ve arkasına otel yapılan Atatürk Spor Salonu’na ve Ege Sağlık Hastanesi’ne şu anda doğalgaz bağlantısı için hat çekilmektedir. Vatandaş olarak doğalgazı isterken ve öncelik tanınması gerekirken, ne yazık ki özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları öncelik alıyor. Doğalgazı bu kadar istememizin de bir nedeni çoğumuzun klimalarla ısınması” diyor.

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