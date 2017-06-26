Altı ilçeye daha yeni şebeke ve kuyu

İZSU, 2017’de 105 kilometrelik yeni su hattı döşeyecek, yeni kuyular açacak. İşlerin toplam maliyetinin, 12 milyon lirayı bulacağı belirtildi

İZSU Genel Müdürlüğü Menemen, Aliağa ve Foça’da eskiyen ve kaçaklara neden olan eski şebekeleri yenileyeceğini, Bayındır, Ödemiş, Tire, Beydağ, Bergama ve Seferihisar’da açtığı kuyulardan sonra Menderes, Selçuk ve Torbalı’da da su sıkıntısı çeken bölgelere yeni su kuyuları açacağını duyurdu.

Yapılacak bu işlerin tamamının 105 kilometre içme suyu şebekesi, branşman ve isale hattından oluşacağı, bu işlerin maliyetinin ise 12 milyon lirayı bulacağını belirtti. İZSU’nun konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

Foça’da çalışma başladı

“Çalışmalara başladığımız Foça Doğalkent Sitesi ile Yenibağarası’ndaki yeni yerleşim yerleri ile Foça bölgesinde ihtiyacı olan mahallelere de içme suyu şebekesi götürüyoruz. Birer adet kuyuları bulunan ve kuyularda sıkıntı olduğunda su kesintisi yaşayan Menderes’in Karakuyu ve Çakaltepe bölgelerine, Çileme’de açtığımız üç kuyudan beş kilometrelik isale hattı ile su ileteceğiz. Yine Oğlananası ile Bulgurca arasına ikibuçuk kilometre uzunluğunda isale hattı, Bulgurca’ya Oğlanası kuyularından su aktarılarak ilave su kaynağı yapılacak. Çatalca’daki kuyudan Kuyucak’a da beş kilometrelik isale, Menderes merkezi ve mahallelerindeki yeni yerleşim yerlerine de içme suyu hatları döşenecek.”

2018’de bitecek

“Selçuk Belevi Mahallesi’ndeki kuyular ile depo arasında sık sık arıza yapan ikibuçuk kilometrelik asbest boru ve Torbalı’da Kuşçuburun Mahallesi’ndeki kuyular ile depo arasındaki birbuçuk kilometrelik isale hatları yenilenecek. Torbalı’da yeni yerleşim alanlarına da içme suyu şebekeleri döşenecek.

Kırkoluk çok güzel olacak

Temiz ve serin havasıyla Ödemişliler kadar çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların en çok tercih ettiği Bozdağ Kırkoluk mevkii için hazırlanan projenin uygulanmaya başlatıldığı bildirildi. Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ve teknik ekip, çalışmaları incelemek üzere proje alanına gitti.

Bozdağ-Salihli yolu üzerinde bulunan altı bin metrekarelik bölgede uygulanan bu projenin ilk etapta istinat duvarları yapıldı. Çalışmaları titizlikle sürdüren ekiplerin, zeminin dolgu işini kısa sürede bitireceği belirtildi.

Karabağlar’da bozuk yollar asfaltlanıyor

KARABAĞLAR Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin birçok noktasında yıpranan ve aşınan yollarda asfaltlama ve yama çalışmasını hızlandırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBETON) tarafından da desteklenen çalışmalar, ilçenin birçok noktasında yürütülüyor. Vatandaşlardan gelen istek doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ara sokaklarda bozuk olan yolların bakım, onarım, asfalt ve yama çalışmalarını kısa sürede tamamlayacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri de, ilçedeki ana arterlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Bunları denize kim atıyor?

MUĞLA’NIN Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi’nde yapılan deniz dibi temizliğinde çıkarılanlar, görenleri hayrete düşürdü. Güllük Liman Başkanlığı koordinatörlüğündeki temizlik çalışmasına, Milas Belediyesi çalışanlarıyla ‘Sürsan Su Ürünleri’ dalgıç ekipleri katıldı. Dalgıçlar, “Sorumsuz kişiler tarafından denizlerimize atılan bu atıklar, son derece tehlikeli” dedi.