Anız yakanı ‘ALO 177’ye ihbar edin

Son günlerde İzmir Seferihisar, Muğla Fethiye, Dalaman ve Milas’ta çıkan orman yangınları nedeniyle kül olan alanları bizzat gezen Bakan Pakdemirli, yöre halkını uyardı, “Hepimiz dikkatli olmalıyız” dedi.

15 gün içinde önce İzmir Seferihisar’da, geçen hafta da Muğla’da anız yakılması yüzünden çıkan orman yangınları yüreğimizi yaktı. Tabii, tüm yetkililer bu konuda uyarılarda bulundu. Özellikle Seferihisar’da çıkan yangının yakılan anızlardan sonra yayılması üzerine, ilk uyarıyı İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol yaptı. Son bir çağrı da, yine anız yakılması sonucu Muğla Fethiye, Göcek ve Dalaman ile Milas’ta çıkan orman yangınları sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. Göcek Orman İşletme Şefliği’nde ekiplere eşlik eden ve yanan alanları gördükten sonra açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, “Çok büyük olmamakla birlikte, yerleşim yerlerini tehdit ettiği için ciddiye aldığımız bir yangındı” vurgusunu yaptı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Can ve mal kaybı yok’

“Yangına müdahale için çevre ilçelerin yanı sıra, hemen Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Konya, Kütahya, Antalya, İzmir, Denizli ve Aydın’dan bölgeye ekipler gönderilmesi talimatını verdim. Tüm imkânlarımızı seferber ettik. Sıcaklığın 37, nemin 17, rüzgârın da saatte 40 kilometrenin üstünde olması, alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Yangının, ilk belirlemelere göre anız yakılması yüzünden çıktığı belirtildi. 10 Temmuz’da saat 15.10’da çıktığı belirtilen orman yangınına tüm ekiplerimizi yönlendirdik. Gün ağardığında da çok sayıda helikopter, havadan müdahale etti. İlerleyen saatlerde 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makineleri, söndürme çalışmalarını gece boyu sürdürdü ve yangını kontrol altına aldık. Yangınlarda, sadece içinde kimse olmayan bir butik otel biraz etkilendi. Tabii, 350-400 hektar civarında ormanımız ile içindeki canlar ve yüreğimiz yandı. Bir barınakta bulunan 250 civarında can dostları taşıttırdık. Allah’a şükür, can ve mal kaybımız yok. Tüm vatandaşlarımızın, orman alanlarına yakın bölgelerde anız, bahçe atığı ile özellikle mangal yakılması halinde, ALO Orman 177’ye ihbarda bulunmasını istiyoruz.”

10 günde 70 yangına müdahale

İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol da şu uyarılarda bulundu: “Tarım arazisi sahiplerini anız yakmamaları konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Bu yıl, Temmuz 2019 başı itibariyle 70 yangına müdahale ettik, ne yazık ki 80 hektar civarında ormanlık ve tarım alanı zarar gördü. Sönmeyen sigara izmaritlerinin yere atılması, pikniklerde yakılan mangal, bağ ve bahçe temizliğinin ardından çöplerin yakılması ile buğday, arpa vb. gibi ürünlerin hasadı sonrası anız yakılması, orman yangınlarının ilk sebepleri arasında yer alıyor. Sıcak ve rüzgârlı havalarda orman alanlarına yakın yaşayanların çok daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın, benzer olayları gördüklerinde önce uyarmalarını, vazgeçilmiyorsa ALO Orman 177 ile ALO Jandarma 156 ve ALO Polis 155’e ihbar etmelerini istiyoruz.”

