Aydem ve Gediz elektrik’ten abonelere duyuru:

Koronavirüsün yol açtığı sağlık sorunları ve ekonomik sıkıntı nedeniyle zorda kalan vatandaşlar “Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında indirim yapılmasını istiyoruz” diye çağrıda bulunmuştu.

8 Mayıs 2020 tarihli Milliyet Ege’de yer alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı sistem ile “Faturaya yüzde 50’ye varan indirim geldi” başlıklı haberimiz üzerine, Aydem (Aydın, Denizli ve Muğla) ile Gediz (İzmir ve Manisa) Elektrik Perakende Satış AŞ birimlerinden şöyle bir açıklama geldi: “Dünya olarak Kovid-19 salgını nedeniyle zor zamanlar geçirdiğimiz bu günlerin, ülkemizin ve halkımızın geleceği açısından hayati önem taşıdığının bilinciyle hareket ediyoruz. Aydem ve Gediz Perakende olarak inisiyatif alarak, 29 Mart 2020’de almış olduğumuz bir kararla, mesken abonelerimizin 30 Nisan 2020’ye kadar elektrik borçlarından kaynaklı enerjilerini kesmedik.”

‘9 ay taksitlendirdik’

“EvdeKal” kampanyasına, evlerin enerjisini kesmeyerek salgının zirveye ulaştığı Nisan 2020 ayı boyunca olumlu katkı yaptıklarını ifade eden Gediz Perakende Satış AŞ yetkilileri şu bilgileri verdi: “29 Mart 2020 tarihindeki paylaştığımız basın bülteninde bu uygulamamızı açıklamıştık. Ayrıca bu kararla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Enerji kesintisi yapılmaması’ yönündeki çağrısına da olumlu karşılık vermiş olduk. Kurum olarak, ülke çapında ve ilgili yasal mercilerin aldığı kararlar doğrultusunda işleyişimizi devam ettirerek, ülkemize bu süreçte destek olabileceğimiz durumlara yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar elektrik faturalarında indirim yapılmasına yönelik bir karar bulunmamaktadır. Faturalandırma süreçleri, normal seyrinde devam ederek tüketime göre faturalandırılacaktır. Abonelerimiz, www.gediz.com online işlemler sayfamız üzerinden kredi kartına 9 aya kadar varan sürelerde faturalarını taksitlendirebilecek. Yetkili kurumlar tarafından alınan ve yayımlanan kararları yakından takip ettiğimizi, kurum olarak bu kararları hayata geçirmek için hazır olduğumuzu belirtiriz.”

İtirazlar incelenecek

Gediz Perakende Satış AŞ şu uyarıda da bulundu: “Virüsten korunmak için evde kal çağrılarına uyum sağlayan müşterilerimizin, evde geçirdikleri sürenin artmasıyla elektrikli aletleri daha fazla kullanmalarına bağlı olarak elektrik tüketimleri arttı. Bu dönem süresince müşterilerimiz, sayaç değerleri üzerinden faturalarını kontrol edebilecekleri gibi, EPDK’nın web sayfası üzerinden de bilgi sahibi olabilecek. Fatura üzerinde yer alan ortalama tüketim değerlerinde anormal bir artış gözleyen müşterilerimizin itirazlarını yine mevzuat kapsamında titizlikle inceleyerek en kısa zamanda yanıtlayacağız.”