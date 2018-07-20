‘Başkan Arslan’a teşekkür ediyoruz’

İlçenin en uzun caddesinde yarım bırakılan yol, kaldırım ve istinat duvarı çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını yola hız kesiciler konulmasını isteyen mahalle sakinleri, istinat duvarları üstüne korkuluklar yapılmasını talep etti

18 Haziran 2018 Pazartesi günkü köşemizde, “Çiğli Aydınlıkevler Mahallesi sakinleri yetkililere soruyor: Çalışmalar niçin yarım bırakıldı?” başlıklı haberimizde, 6782 Sokak’ta yaşayan vatandaşların isteğini dile getirmiş ve Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan’ın dikkatine sunmuştuk. Yazımızda bölge halkı olarak, Çiğli Belediyesi’nin yürüttüğü yol, kaldırım ve istinat duvarı çalışmalarını bir an önce tamamlaması gerektiğini belirtmiş, sakinlerin yetkililerden aşırı sürat yapılan yola hız kesici konulmasını istediklerini aktarmıştık. Yazımızdan bir hafta sonra, 26 mahallesiyle İzmir’in son yıllarda en gelişen ve modern yapılarıyla göz dolduran ilçelerinden biri olan Çiğli’de, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Çiğli Belediyesi’nin altyapı çalışmalarına başladığı bildirildi.

‘Çocuklar için tehlikeli’

2016 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerine verdiği desteği alkışladıklarını dile getiren Çiğlililer, özellikle İZSU’nun su ve kanal çalışmalarını takdirle karşıladıklarını kaydetti. Ancak, altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yerlerin geç asfaltlandığını söyleyen vatandaşlar, ilçe belediyesinin de altyapı çalışmalarını sürdürmesini istedi.

Aydınlıkevler Mahallesi 6782 Sokak sakinleri de şunları dile getirdi: “Sesimizi duyan ve çalışmaları tekrar başlatan Belediye Başkanımız Hasan Arslan’a teşekkür ediyoruz. Yarım bırakılan istinat duvarları tamamlandı. Ancak tamamlanan duvarlara korkuluklar konulmadı. Çocuklar için şu anda çok tehlikeli. Bunlardan sonra kaldırım ve yolumuzun da Çiğli’ye ve İzmir’e yakışan bir güzellikte olmasını istiyoruz. Ancak, ilçemizin en uzun yolu olan bu yola kesinlikle hız kesiciler konulmasını öneriyoruz. Çünkü, bu bölge birçok okul ve kreşin bulunduğu bir köşe. Eylül ayında okullar açılınca bu yol sürat yapan sürücüler nedeniyle çok tehlikeli oluyor. Hız kesicileri bunun için istedik.”

Konuyu bir kez daha Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan’ın dikkatine sunuyorum...

‘Bu kanal daha ne kadar taşacak?’

Menemen Emiralem Değirmendere Mahallesi 2726 Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, sık sık taşan kanalizasyon nedeniyle sorunlarına çözüm üretilmesini istedi. Arayan okurumuz, şunları dile getirdi: “Sokağımızdan geçen ana kanalizasyonun sık sık taşmasından bıktık usandık. Toplu hastalık kapacağımızdan korkuyoruz. İlgililere ve yetkililere iletmekten yorulduk. İZSU ekipleri geliyor, çekiyor, açıyor ama çok kısa bir süre sonra yine tıkanıyor ve taşıyor. Şu anda ortalık çok rezil bir durumda ve kötü kokuyor. Biz bu rezilliği daha ne kadar çekeceğiz? Bu sorunumuza kalıcı bir çözüm getirilmesini istiyoruz.”