'Başkanım ne olur yolumuzu yaptırın'

Kışın oluşan su göletleri ve çamur, yaz aylarında ise toz-toprak içinde kalan sokak için iki yıldır çalmadık kapı bırakmadıklarını söyleyen işyeri sahipleri, çözüm bekliyor.

Burası; Bornova Egemenlik Mahallesi, Dökümcüler Küçük Sanayi Sitesi’nde, Berber Salih Tepesi Geri Kazanım Tesisi’ne giden yolun sol tarafında kalan 200 metrelik bir sokak. İki yıldır bu sokakta üç büyük kuruluş çalışıyor. Günün çok erken saatlerinden itibaren de, bu yola onlarca araç girip çıkıyor. Kış aylarında su göletleri oluşan ve çamur, yaz aylarında da toz ve toprak içinde kalan bu sokaktaki işyeri sahipleri oldukça dertli. Çünkü iki yıldır yollarının bu halde oluşunu ulaşabildikleri tüm makamlara iletmişler ve sokaklarının düzenlenmesini istemişler. İlgilenen olmamış.

Defalarca ilettik!

Gelelim bu sokakta işyeri bulunanların söylediklerine: “Biz gerek yerel anlamda, gerekse genelde devletimize karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Burada yaşanan olumsuzlukları hem Bornova Belediyesi’ne hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne defalarca aktardık, bırakın yapılmasını, gelip bakmadılar bile. Üstelik 6106/14 Sokak, TEİAŞ’ın elektrik dağıtım şebekesinin de bulunduğu ve her gün bu şirkete ait araçların sıkça girip çıktığı bir yer. Tabii bu sokağa giren araçların tamamının alt takımları zarar görüyor. İnanın her ay araçların alt takımlarını yaptırmak için binlerce lira masraf yapıyoruz. Ayrıca bu sokaktaki üç işyerinde 100’lerce kişi çalışıyor. Kışı atlattık ama çektiklerimizi gelin bir de bize sorun. Şu anda 200 metrelik yolumuz çukurlar ve toz-toprak içinde.”

3 büyük işletme var

6106/14 Sokak’taki işyeri sahipleri son olarak şunları dile getirdiler: “31 Mart’ta yapılan yerel seçimde Bornova Belediye Başkanı seçilen Sayın Mustafa İduğ başarılı bir iş insanı. İki yıldır çözüm üretilmeyen bu sorunumuzu çözse çözse bu Başkanımız çözer. Başkanım; yolumuz çok kötü. Her gün bu sokağa onlarca araç girip çıkıyor ve toz ve toprak içinde kalıyoruz. Çukurlar araçlarımızı mahvediyor. Lütfen bu sorunumuza sizin el atmanızı bekliyor, yolumuzun bu bölgeye yakışır hale getirilmesini istiyoruz.”

Okurlarımızın bu isteğini Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un dikkatine sunuyorum.