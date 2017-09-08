Beydağ Barajı’na 80 bin balık atıldı

DSİ aracılığıyla baraj ve göletlere yavru balıklar atan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, geçimini balıkçılıkla sağlayan köylülere destek sağlıyor...

Balık avı yasağının kalktığı şu günlerde bir güzel haber Beydağ’dan geldi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İzmir’de geçimini baraj ve göllerden sağlayan balıkçıların da yüzünü güldürmek için çalışmalar yapıyor. Geçimini balıkçılıkla sağlayan balıkçıları desteklemek maksadıyla İzmir’deki Beydağ Baraj Gölü’ne yavru balık bırakılması talimatı verdiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakın ne diyor:

‘Bereketli olsun’

“2014 yılında kurulan Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi’ne bağlı 50 balıkçıya destek amacıyla sarı sazan, tatlı su levreği ve çim sazanı balıklarıyla destek olduk. Geçen yıl 30 ton balık tutulduğunu, Haziran 2017’de 1.5 ton civarında balık alındığını öğrendim. Beydağlı balıkçılara destek amacıyla göl, gölet ve barajlardaki mevcut balık stoklarının korunması, ekonomik değeri yüksek balık türlerinin artırılması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Beydağ Baraj Gölü’ne yavru balıklar atmayı sürdüreceğiz. Geçen yıl bu baraja 60 bin yavru balık atılmıştı. Bu yıl, bu sayıyı artırdık ve 15 Temmuz itibariyle 80 bin civarında sazan yavrusunu baraj gölüne bıraktık. Bereketli olsun.”

‘İlçemize mülteci girişi engellensin’

Bu istek İzmir’in turizm kenti Foçalı okurlarımızdan geldi. Geçen hafta 40 Senegalli kaçağın yakalandığını belirten okurlarımız bakın ne diyorlar: “Yakın zamana kadar Foça’da evlerimizde kapı ve pencerelerimiz açık yatar, gündüzleri de kapı ve pencerelerimiz hep açık tutardık. Ancak son 1-2 yıldır ilçemiz mülteci kaçırma yeri oldu. Sokaklarımızı mülteciler işgal etmeyle başladı. Geçen hafta yasadışı yollardan Aslan Burnu yakınlarında lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 40 Senegalli kaçak ilçemiz sınırlarında yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar Foça balıkçı barınağına getirildi. Foçalılar olarak emniyet güçlerimizin foça girişlerinde 7/24 saat görev yaparak ilçemize girişlerinin önlenmesini istiyoruz.”

Okul yanındaki çöp bidonu pis kokuyor

Karşıyaka-Şemikler’den arayan Ruhsar Vreskala semtlerinin çok bakımsız olduğundan dert yanıyor. Okurumuz bakın ne diyor: “Şemikler İZBAN Durağı ile az ötesindeki Şemikler İlkokulu çevresi çöp ve pislik içinde. İstasyon çevresi neyse de, ilkokulumuzun çevresi rezil durumda. Şemikler İlkokulu’nu geçince yerler çöp içinde ve çöp bidonları çok pis kokuyor ve mikrop saçıyor. Yıkandığını ve dezenfekte edildiğini hiç görmedik. Okullar açılcak ve yüzlerce çocuk bu pis kokunun yanndan geçip okula girecek. Çevrenin temizlenmesini ve çöp bidonlarının da yenileriyle değiştirilmesini istiyoruz.”