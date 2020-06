BİTPAZARI’NI buradan taşıyın!

Pazar günleri Halkapınar 2823, 2821 ve bağlantılı sokaklarda kurulan “Bitpazarı” yüzünden çevrenin insan dışkısı ve idrar içinde kaldığı, hırsızlık olaylarının sıkça yaşandığı belirtiliyor

BU şikayet ve isteği, “İzmir 1. Sanayi Sitesi sokakları pazar günü tuvalet oluyor. Kaldırın şu bitpazarını buradan!” başlığı ile dile getirmiştik. Yüzlerce esnaf ve sanayici okurumuzdan aynı konuda yine şikayet ve istekler aldık. Atatürk Stadı yanından geçen Şehitler Caddesi ve karşısındaki 1. Sanayi Sitesi ile 2823, Halkapınar 2821 ve bağlantılı sokaklarda kurulan “İzmir Bitpazarı”, binlerce insanı canından bezdiriyor. Esnaf, Bitpazarı’nın bu bölgeden başka bir yere taşınmasını istediklerini söyledi.

Dava açacağız

Pazar günleri sergi açarak para kazanan bu kişilerin yaptıkları işe karşı olmadıklarını belirten sanayici ve bölge esnafı tepkisini şöyle dile getirdi: “Milliyet EGE’ye teşekkür ediyoruz. Zira burada yaşadığımız rezilliği yetkililere ilettiniz. Ancak hiçbir iyileştirme yapılmadı. Her şey aynı. Pislik, rezillik, hırsızlık ve kanunsuzluk, aklınıza ne olumsuzluk gelirse burada hepsi var. İşyerlerimiz kapı ve kepenklerine kadar işgal altında. Hatta çiviler ve takozlar çakılarak duvarlarımız delik deşik edildi. Kepenkler sergi olarak kullanılıyor. Halkapınar bağlantılı çarşılara gidiş geliş için yeni düzenlenen yollar araçlarla işgal edildiği için trafik işlemiyor. Her pazartesi sabah işyerimize geldiğimizde insan dışkısı temizliyoruz. Pis kokudan geçilmiyor. Her taraf çöp doluyor. Bu rezilliği daha ne kadar çekeceğiz? Yeter artık! Büyükşehir ve Konak belediyelerinden Bitpazarı’nı buradan taşımalarını istiyoruz. Şayet bu gerçekleşmezse iki belediyeye de Bitpazarı’nın buradan taşınması ve kaldırılması için dava açacağız.”

Burası Suriye değil, İzmir!

İZMİR’de son dönemde sayıları hızla artan Arapça tabelalalı işyerlerine yönelik denetimler sonucunda yasalara uygun olamayan işyerleri uyarıldı. Suriye’deki iç savaşın ardından başlayan göçle birlikte bu ülkeden gelen çok sayıda kişinin yerleştiği İzmir’de, çoğunluğu gıda satan pek çok işyerine Arapça tabelalar eklendiği bildirildi.

Arapça tabela

Standartlara uygun ve anlaşılır olmayan Türkçe ve Arapça tabelalarının görüntü kirliği oluşturduğu belirtilerek kaldırılması istendi. İzmir Büyükşehir ve Konak belediyeleri, gelen şikayetler üzerine bu işyerlerinde denetimlere başladı. Denetimlerde birçok işyerinin ruhsatsız olduğu tespit edilerek 7 gün içinde tabelaları sökmeleri istendi. Dükkan sahipleri, hiçbir vergi ödemeden işyeri açan Suriyelilerin haksız rekabet yaratmasından yakındı.

Halk şikâyet etti belediye temizledi

DENİZLİ Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde bir evin bahçesinden yayılan kötü kokular üzerine mahalleli şikâyet etmişti. Köşemizde duyurduğumuz soruna Pamukkale Belediyesi anında müdahale etti ve pis kokuya sebep olan bahçedeki çöpler kaldırıldı. Evden 4 kamyon çöp çıktığı öğrenildi.

