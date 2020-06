Bize bu eziyet niçin yapılıyor?

550 aile, hafta içi her sabah saat 06.15 ile gece saat 24.00’e kadar her yarım saatte bir düzenli gelen otobüs seferinin değiştirilmemesini istiyor

Ege-Koop’un Menemen Seyrek’te kurduğu 1100 konutlu Villakent’te yaşayan 550 aile yine sıkıntı içine sokuldu. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu’na ve en yüksek vergileri vermelerine rağmen toplu ulaşım hizmetlerinden yıllarca mahrum bırakılan Villakentliler aynı konuda yine dertliler. Villakentliler bu kez de otobüs saatlerinin ilk kalkış ile duraklarına varış saatleri yüzünden sıkıntı içine düşürüldüler. Toplu ulaşım konusunda yıllardır bir “OH” çekemediklerini söyleyen Ege-Koop Yönetim Kurulu Üyesi ve Villakent Kooperatif Başkanı Zehra Ersaçan bu kez yaşanan olumsuzluğu şöyle dile getirdi: “Yıllarca toplu ulaşım hizmetinden mahrum edildik. Şu anda Villakent’te 550 aile yaşıyor ve herkes durumundan memnunken, yaşamımızı yine alt üst ettiler.

Her yarım saatte olsun

Uzun uğraşılarımız sonunda 750 hat numaralı Gerenköy-Ulukent Aktarma İstasyonu arasında bir otobüs tahsis ettiler. Hafta içi her sabah saat 06.15’te Gerenköy’den kalkan bu otobüs hattı gece saat 24.00’e kadar her yarım saatte bir hizmet veriyordu. İşe gidenler ve özellikle öğrenciler rahatlıkla gidecekleri yere ulaşıyorlardı. Ancak, bu hafta otobüsün ilk kalkış yeri Yeni Bağarası’na alındı. Ayrıca son otobüs 23.15’e çekildi. Bu otobüs durağımıza artık 40 ile 60 dakika arasında geliyor. Tabii işe gidenler işine, öğrenciler de okuluna geç kalıyor. Yeter artık. Ayrıca bize hep eski otobüsler veriliyor. Biz de bu hatta klimalı ve çağdaş otobüslerin verilmesini istiyoruz.”

Taş atanlar insan olamaz!

“İZBAN vagonlarına taş atanların elleri kırılsın. Taş almak için eğildiklerinde belleri doğrulmasın.” Bu sözler Aliağa İzmir arasında toplu ulaşım hizmeti veren İzmir Banliyosu (İZBAN) ile seyahat eden İzmirli okurlarımıza ait. İzmirliler sözlerini şöyle sürdürdüler: “İZBAN’a ait yolcu vagonları Menemen-Egekent arasındaki ASARLIK’tan geçerken taşlanmış. Taşlama anını yolculuk yapan İzmirliler ile İZBAN çalışanlarından öğrendik. Fotoğrafları çektik ve hemen size gönderdik. Asarlık Mahallesi Muhtarı ile bu mahallenin ileri gelenlerine çağrıda bulunuyoruz; hainliği yapanları bulun ve yetkililere teslim edin. Milli servetimize sahip çıkın.”

Akaryakıt satıcıları niçin denetlenmiyor?

Benzer şikayeti geçen yılda dile getirmiş ve yetkililerin dikkatine sunmuştuk. Önceki gün arayan bir okurumuz aynı konuda yine dert yandı. Kaçak akaryakıt satıldığı ve akaryakıt istasyonlarının denetiminin yapılmadığını belirten okurumuz bakın ne dedi: “Benim aracım mazot ile çalışıyor. Bu kadar büyük zam yapılmasına rağmen 3.89 TL ile 4.35 TL arasında mazot satılıyor. Bu farklılık neden oluyor? Son zamdan sonra depomu üç kez sıfırladım ve silme doldurdum. Ancak, litresi aynı rakamdan mazot almama rağmen farklı farklı ödeme yaptım. Yetkililere soruyorum; deposu 60 litre olan ve her seferinde boş olmasına rağmen deposunu ful olarak dolduran bir kişi niçin farklı fiyatlar ödüyor?”

ESHOT araya bir durak koymalı

Karşıyakalı Olcay Altuğ, Mavişehir’den İZBAN’ı kullanarak yolculuk yapanların sorununa çözüm üretilmesini istiyor. Altuğ, “Mavişehir’de oturanlar Mavişehir Aktarma Merkezi’ne ESHOT otobüsleri ile geliyorlar. Yolcular istasyona ulaşacakları en yakın yerde inip bir an önce trene yetişmek istiyorlar ama trene yakın yerde otobüs durağı olmadığı için sıkıntı çekiyorlar. Bunun için iki yol var. İlki, otobüs sürücüsünün insafa gelip trene yakın bir yerde yolcuyu indirmesi gerekiyor. Ya da yolcu çok ilerideki durakta inip koşturarak trene yetişecek. Benzer olay trenden inip otobüslere binmek isteyenler için de aynı. Onlar da otobüsün gidiş yönünün tersine istikamette yürümek zorundalar. Çözüm kolay; ESHOT yetkilileri yolcuların trene kolayca ulaşacağı bir ara durak koymalı” diye istekte bulundu.

24 daireye tek su sayacı olur mu?

Aliağa Yeni Mahalle sakinleri, “İlçemiz İZSU tarafından tek sayaç uygulaması için pilot bölge seçilmiş” diye başladıkları şikayetlerini şöyle dile getirdiler: “Apartmanların su saatleri bundan böyle ortak olacak ve sorumluluk apartman yöneticisine verilecekmiş. Doğru mu? Ancak, doğru ise bu nasıl bir uygulama ve bunun altında ne yatıyor? Niçin böyle bir uygulama öngörülüyor?”

Toz, çamurdan kurtarın bizi

Bu istek Karşıyaka Şemikler 6496 Sokak sakinlerinden Nejat Uğur’dan geldi. Okurumuz, “Şemikler İZBAN İstasyonu çok yakınımızda. Önümüzde Şemikler İlköğretim Okulu’nun yer aldığı koskoca bir toprak tarla var. Burası yazları toz-duman, kışları da çamur ve pislik içinde oluyor. Gece veya gündüz kafasına esen gelip burada arabasına patinaj yaptırıyor oz toprak kaldırıyor. Çimento kamyonları temizliklerini burada yapıyorlar. Arka tarafımızdaki boş arsada da hafriyat kuleler bulunuyor. Semtimize bir yetkili uğramaz mı? Bu rezillikten kurtulmak istiyoruz” diyor.

150 Sokak asfaltlanmalı

Konak Hakimevleri’nden Osman Aras, “Ramazan Bayramı öncesi, İnönü Caddesi 352 numaralı apartmanın yanında içme suyu patlağı 2 ay sonra durduruldu. Yine de teşekkür ederiz. Ancak; tamirat sonrası 150 Sokak’taki 40 ve 46 No.lu apartmanlar arasındaki kazı işleri, sokağı temelli bozdu. 24 Mayıs 2012’de yağan şiddetli yağmurla birlikte gelen molozlar sokağımızı tahrip etti. Ayrıca 150 Sokak, bir yıl süreyle ulaşım alternatifi oldu. Biz yağışlar başlamadan önce tahribatın giderilmesini ve sokağımızın bir an önce asfaltlanmasını bekliyoruz” diye seslendi.

