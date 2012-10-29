Bize doğalgaz ne zaman gelecek?

Karabağlar Yeşilyurt Doğanay Mahallesi 9006 Sokak Ege Apartmanı sakinleri adına arayan Ayhan Dümen, “Geçen yıl inşa edilmiş olan binamıza doğalgaz talep ettik. Bize gönderilen yazıda 2012 yılında verileceği belirtildi. 15 Ekim 2012 tarihine kadar çalışma yapılmayınca tekrar müracaat ettik; sokağımızda doğalgaz hattı bulunduğunu, yan ve karşı binalarda doğalgaz kullanıldığını, binamıza çok az bir mesafe kazılıp servis kutusu montajı yapılacağını bildirdik. Ancak halkla ilişkiler birimi, bize kazı planında olmadığımızı bildirdi. Geçenlerde İZMİRGAZ yetkilileri, 30 bin haneye doğalgaz vereceklerini ve sıkışıklık olmaması için kış ayları gelmeden başvuruların yapılmasını istediler. İyi de; bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Açıklama ile bize söylenen birbirini tutmuyor. Bir yıldır binamıza doğalgaz bağlanmasını bekliyoruz” diye dert yandı.

BURASI KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ

Kemal Atatürk’ün ismini sildiler

Türkiye Cumhuriyet’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözünün altındaki K.Atatürk imzası yok edilmiş

İzmirlilerin 1982 yılında hizmete giren “Yeşilyurt Devlet Hastanesi” diye tarif ettikleri “Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi” 2010 yılında İzmir’in 4. devlet üniversitesi olarak kurulan Katip Çelebi Üniversitesi’ne bağlandı. Şu anda 1200 yataklı ve tam teşekküllü bir hastane olarak hizmetini sürdürüyor. Bu yıldan itibaren KÇÜ’ne bağlı “Tıp Fakültesi Hastanesi” olarak da hizmet verecek hastanede geçen ay yapılan bir törenle 108 genç, geleceğin hekimleri olarak hastaneyi gezdi. Ne güzel değil mi?

Hiçbiri fark etmedi

Yapılan törene Başhekim Prof. Dr. Behzat Özkan, KÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Malas, Başhekim Yardımcısı Serdar Bayrak ve Başhemşire Özlem Karadağ ile hastane görevlileri katıldı. Fakat onca yetkiliden ve gençlerden bir Allah’ın kulu, bu eksikliğin farkına varmadı. İhbarı yapan duyarlı okurumuz bakın ne diyor:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk hekimleri için söylediği “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözünün altındaki ‘K. Atatürk’ adı (imzası) bir ay önce yok edilmişti. Bir aydır rahatsızlığım nedeniyle hastaneye defalarca gidip geldim ama orada kazınmış, tahrip edilmiş yazı düzeltilmedi. Üzücü olan, eylül ayının son haftasında hastanenin Katip Çelebi Üniversitesi’ne bağlanması nedeniyle yapılan törenden bu yana geçen bir ay içerisinde bunu hiçbir yetkili ve çalışanın görmemesi. Özellikle, geçen hafta yılın başhekimi seçilen Prof. Dr. Behzat Özkan’ın bile bu duruma el koymaması şaşırtıcı. Bir vatandaş olarak ilgililere sordum; kim, neden ve nasıl bu hale getirildiğini kimse bilmiyor. Maalesef bu ayıp ve utanç verici duruma aldırış eden de yok. Size fotoğraflarını da çekip gönderiyorum. Lütfen bu duyarsızlığı yetkililere iletin. Belki sizin uyarınızı dikkate alırlar.”

Armutlu Deresi’ne zehir akıtılıyor

Kemalpaşa Armutlu’dan arayan Mustafa Karataş Armutlu Deresi’ne zehir aktığını belirterek kent yöneticilerinin yaşanan bu sorunla ilgilenmelerini istedi. Okurumuz, “İki aydır Armutlu Deresi’ne simsiyah zehir akıyor. Hangi sanayi kuruluşundan geldiğini bimiyoruz ama yetkililerin bu rezilliğe el atmalarını bekliyoruz. Bu zehir buradan Nif Çayı’na, oradan Gediz Nehri’ne Gediz’den de İzmir Körfezi’ne ulaşıyor. En kötüsü de kurak geçen yaz aylarında bu zehir yeraltı sularına karışıyor. Karışan bu zehir artezyenlerle çekilen içme sularına ve artezyenler kanalıyla sulama yapılan bahçelerde de sebze ve meyvelere zarar veriyor. Büyükşehir ve Kemalpaşa belediyelerinin bu rezilliğe el atmalarını bekliyoruz” diye çağrıda bulunuyor.

Şebeke suyu boşa GİDİYOR

Bornova Evka-3’ten arayan okurlarımız, “Sekiz aydan bu yana zeytinlik arazideki toprak yolda, sadece bir eve su götüren şehir şebekesinin içme suyu hattı en az 30 kez patladı ve tamir edildi. Ancak, çözümsüzlük devam ediyor. 121 Sokak’taki içme suyunu kullanan tek eve IZSU, ‘Boru masrafını siz karşılayın, biz döşeyelim’ dediği halde, milyonlarca metreküp su boşa akmaya devam ediyor. Yöneticilerin suyun boşa akmasına neden olan bu kişiyi uyararak, borusunu yenilemediği takdirde suyunu kesmesini öneriyoruz” diyorlar.

595 hatlı otobüs sayısı artırılsın

Çiğli’den arayan okuyucularımızdan Meriç Dilsiz, Katip Çelebi Üniversitesi’ne giden öğrencilerin yaşadığı ulaşım sıkıntısını dile getirdi. Dilsiz, “Kızım, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde okuyor. Öğrencilerin okula ulaşımları gerçekten çok zor. Veliler olarak okul yönetimiyle görüşüp bu konunun çözülmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne toplu dilekçe verdik. Çiğli Metro Durağı’ndan okula ring servis yapılmasını, sabahları 595 hatlı otobüslerin 10-15 dakikada bir kaldırılmasını istedik. Öğrenciler ve tüm çalışanlar bu konuda dertli. Çünkü, otobüsler Bostanlı’dan dolu ve zamanında gelmiyor” dedi.

Mavişehir’e moloz ve çöp dökmeyin

Karşıyaka Mavişehir Selçuk bloklarından arayan Dr. Çetin Gökmen çöp moloz yığınları arasında yaşamak istemediklerini belirterek şunları söyledi: “Karşımızda Atakent İlköğretim Okulu, karşısında Atakent Anadolu Lisesi, Selçuk 1 ve Selçuk 8’in tam önende zaman zaman sirk alanı olarak kullanılan büyük boş bir alan var. Burası 1996 yılından bu yana bakımsız toz-toprak ve pislik içinde. Bir ydır da Karşıyaka Belediyesi kamyonları buraya moloz, bahçe ve diğer atıkları dökmeye başladı. Atıkların koku ve sinek yapması sağlığımıza zarar vermesi bir yana, çevre ve görüntü kirliliği semtimize yakışmıyor. Bıaşkanımızın bu konuya eğilmesini istiyoruz.”

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