Bu inşaat daha ne kadar genişleyecek?

6 Kasım 2012 Salı günkü köşemizde, “Balçova dağındaki bu betonlaşma yasal mı?” başlığı ile okurlarımızın şikayetini sunmuştuk. Yazımızda, üniversitenin tam karşısında bulunan bir restoranın işletmesini büyüttüğünü aktarmıştık. Okurlarımız hafta başında yine aradılar ve bu kez bakın ne dediler: “Yapanın yanında kalan bir ülkeyiz. Anladık da Balçova Belediyesi burada yürütülen betonlaşma için niçin işlem yapmıyor? Şu anda beton makinesi yeşil dokuyu da kazıyıp yok ederek çıplak bir alan oluşturdu. Yerini genişletecek, ya da otopark yapacak. Yöneticilere soruyoruz; ‘SİT alanında inşaat yapılması ve alan açılması yasal mı?”

Konuyu bir kez daha Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın dikkatine sunuyorum.

OKURLARIMIZ UYARDI; ŞEHİT FETHİBEY ORTAOKULU HAREKETE GEÇTİ

Tabela da yenilendi Atatürk’ün sözü de

İlköğretim iken ortaokula dönüştürülen okulun tabelasındaki “Ne Mutlu Türküm Diyene” yazısının isim değişikliği sırasında boyandığı anlaşıldı...

2 Kasım 2012 Cuma günkü köşemizde Konak Basmane’deki Şehit Fethibey Ortaokulu velilerinin bir şikayetini dile getirmiştik. Yazımızda okulun isim değişikliği nedeniyle yenilenen tabelasının arkasında yazılı olan Atatürk’ün, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sözünün siyah boya ile boyanarak yok edildiğini aktarmıştık. Gazetemizi arayan veliler, “Atatürk’ün sözü kime rahatsızlık verdi de, yenilenen isim tabelasının arkasından silindi?” diye sormuşlardı. Velilerin şikayeti üzerine bu okul ile ilgili bir araştırma yaptım.

Pembe üzerine beyaz yazı

1961 yılında hizmete giren okulun bilim, kültür, sanat ve iş dünyasına tanınmış kişileri İzmir’e ve ülkemize kazandırdığını, okulun yenilenen binasındaki başarılı kadrosuyla Atatürk İlke ve İnkılapları’na bağlı, gelecek için başarılı nesiller yetiştirmeyi amaç edindiklerini öğrendim. Hele hele son 5 yıllık başarılarının ise takdire ve alkışa değer olduğunu gördüm.

Şimdi sıra geldi Şehit Fethibey Ortaokulu ‘Okul Aile Birliği’nden haberimize verdikleri cevaba. Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Çoban bakın neler söyledi: “Çıkan haber bizi derinden yaraladı, onu belirtelim. Okulumuz öğretmenleri, yöneticileri ve biz, Atatürk İlke ve İnkılapları’na bağlı nesiller yetiştirme yolundan asla taviz vermiyoruz. ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazısını 4+4+4 Eğitim Sistemi nedeniyle ‘İlköğretim’ olan okul adının ‘Ortaokul’ olarak değiştirilmesi sırasında yenilemek amacıyla boyadık. Pembe üzerine beyaz yazı ile yenilediğimiz ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sözünü aynı yere koyduk. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; ‘En önemli, en esaslı nokta; eğitim meselesidir.’ Çünkü, eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır, ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder.

Okulumuz öğretmenleri ve yöneticileri ile birlikte; yılmadan, yorulmadan ülkemizim geleceği ve öğrencilerimizin başarısı için Atatürk’ün açmış olduğu yolda çalışmayı bir sorumluluk ve görev olarak görmekteyiz.”

Gevreğin içinde sicimin ne işi var?

Gaziemir’de oturan Emre Değer Kılıçoğlu, geçen hafta geldiği Kemeraltı’nda Kızlarağası Hanı önünden aldığı gevrekten çıkan sicim nedeniyle yöneticilere şöyle seslendi: “İki gevrek aldıktan sonra oğlum ile birlikte Hisarönü’nde tanıdığım bir mağazaya girdim. Bana ve oğluma çay söylediler. Oğlum gevreği ısırdı ama koparamadı. Şaşırdık. Gevreğin içinde kocaman ve beyaz renkli bir sicim olduğunu gördük. Son zamanlarda gıda ile ilgili kurumlar ve belediye zabıtalarının denetim yapmadığı kanaatine vardım. Yetkilileri uyarıyorum. Aldığımız gevreğin içinden çıkan iplik olsa bir derece üzülmeyecektik. Ama koskoca un çuvalının dikildiği sicimin gevrek içinde ne işi vardı. Yaşadığımız bu olay nedeniyle yetkilileri göreve davet ediyorum.”

Yayalara ayrılan kaldırım çok dar

Gaziemir Optimum Outlet önünde bulunan yaya geçitindeki tehlikeli durumu ele alan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne okurlarımızdan bir istek daha geldi. Okurlarımız, “Optimum Outlet’in ana cadde üzerinde bulunan yoldaki kaldırım çok dar. Şu anda burada çalışma yapılıyor. Ekipler hazır buradayken bu kaldırım da genişletilemez mi?” diye soruyorlar.

Tivibu’nun cihazı değiştirildi

6 Kasım 2012 tarihli köşemizde okurumuz Saim Aksular‘ın şikayetini “45 gündür Tivibu izleyemiyoruz” başlığı ile dile getirmiştik. Okurumuz Aksular hafta başında yine aradı ve bu kez şunları söyledi: “Tivibu yöneticilerinin ilgisizliğini size bildirmiştim. Siz de 6 Kasım’da yayınladınız. Haberin çıktığı aynı gün Tivibu yetkilileri beni aradılar ve o gün arızalı cihazlarını değiştirdiler. Sayenizde artık Tivibu izliyoruz. Size ve ekibinize çok teşekkür eder, iyilikler dilerim.”

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