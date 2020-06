Büyükşehir, ‘Kentsel Dönüşüm’ü başlatmalı

Kentsel yenilemenin acilen yürürlüğe konulmasını beklediklerini söyleyen İzmirliler, rantiyecilere fırsat verilmeden bu sorunun çözülmesini istiyorlar



Bu görüntü mü İzmir’e yakışıyor, alttaki mi?

Başlıktaki, “Büyükşehir ‘Kentsel Dönüşüm’ü bir an önce başlatmalı” sözleri, İzmir’de yaşayan herkesin son aylarda en çok konuştuğu ve tartıştığı bir konu. Çünkü, köşemizi arayan ve sokakta karşılaştığım iki kişiden biri, “İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmıyor, hiçbir iş yapmıyor ve beceriksiz” diyor. Ben ise aksini savunuyorum. Bütün yatırım ve çalışmalarını alt yapıya verdi. Yeni su şebekeleri, kanalizasyonlar ve arıtmalar ile dere ıslahları yaptı.



Deneyimlilere verilsin

Yeşil alanlar, parklar ve doğal yaşam parkları açtı. Alt geçitler açılarak İzmir trafiği rahatlatıldı. Hükümetten destek almadan Üçyol-Üçkuyular ile Bornova-Evka3 metroları yapıldı. Ne mi yapılmadı? İzmir’e makyaj yapılmadı. Yani kentsel değişim ve yenileme başlatılmadı. İzmirliler, “Kentsel dönüşümü sık sık dile getirin de, ne olacaksa bir an önce olsun. Belediye başkanları, ilgili sektörler ve halk olarak hepimiz bekliyoruz. Bu projenin bir an önce devreye sokulmasını istiyoruz. Yoksa İzmir elden gidecek ve rant peşinde koşanların eline geçecek” diye dert yanıyorlar.

Kentsel dönüşümü ve yenilemeyi rantçı siyasetçiler ile bu işten tatlı (!) kazançlar elde etmeyi hayal edenlerin ele İzmir’i işgal ettiklerini belirten okurlarımız bakın ne diyorlar: “Türkiye’de ve özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı eski metropolde kentsel dönüşüm ve yenileme işlemleri acilen ve hiç beklemeden başlatılmalıdır. Büyükşehir Belediyesi çirkin kent görünümüne çözüm üretecek kararları acilen işleme koymalıdır. Özellikle Kadifekale, İkiçeşmelik, Agora, Tilkilik, Basmane, Aziziye, Gültepe, Kemer, Zeytinlik, Altındağ, Çamdibi, Gürçeşme, Tepecik, Hilal, Ballıkuyu, Alsancak, Bayraklı, Karabağlar, Narlıdere ve Çiğli’deki çirkin kentleşmeye göz yumulan yerler, çağdaş İzmir’e dönüştürülmelidir. Dönüşüm yapılacak yerler, İzmir’de yıllardır kentler üreten ve kendini ispat etmiş birimlere teslim edilmelidir. Büyükşehir Belediyesi bu nedenle Evka ve Egekent gibi modern kentler oluşturan birimlerin deneyimli kadrolarıyla bir araya gelip, İzmir’i hak ettiği yere taşımalı ve 2014 yılına kadar tamamlanmalıdır.“

Ulaşım sorunumuz devam ediyor

Karşıyaka Mustafa Kemal Mahallesi Yüksek Vadi Evleri’nde oturan okurlarımız, geçen yıl toplu ulaşım ile ilgili ilettikleri sorunlarının devam ettiğini belirterek, ESHOT yetkililerinden isteklerinin çözüme kavuşturmalarını istediler. Okurlarımız isteklerini şöyle sıraladılar:

1) Neden, otobüs saatleri ile ilgili kolay ulaşılabilecek bir şikayet hattınız yok?

2) Neden, değişen otobüs saatleri internete aylar sonra yansıtılıyor?

3) Bostanlı İskele’den kalkan 447 nolu otobüsün son hareket saati 22.30. Sinema, tiyatro, konser gibi herhangi bir etkinliğe gidenler neden düşünülmüyor?

4) Sözkonusu otobüsün 45 dakikada bir olan seferleri zaman zaman aksıyor. Neden 45 dakikada bir olduğunu ve aksama sebepleri açıklanmıyor?

5) Esin Site’sine çalışan 322 nolu otobüs, neden Ketenci Sitesi, Yüksek Vadi Evleri ve Evka-2’nin bazı yolcuları için dolaştırılmıyor. 2-3 km fazla yol katettiriliyor?

YEŞİLYURT YILDIZ CADDESİ SAKİNLERİNE MÜJDE:

Ark yapan teller yer altına alınacak

30 Ocak 2012 Pazartesi günkü köşemizde “Rüzgar çıkınca kabus başlıyor” başlığı ile Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semti Yıldız Caddesi çevresinde oturan vatandaşların elektrik kesintileri ile ilgili sorununu dile getirmiştik. Okurumuz Yaşar Yıldız, “Yeşilyurt Merkez Camii önündeki elektrik direğinden başlayıp, Yıldız Caddesi boyunca uzanan elektrik telleri eski olduğu için rüzgarlı ve yağışlı havalarda birbirine değerek ark yapıyor ve kıvılcımlar saçıyor. Çevre sakinleri olarak semtimize yakışmayan bu sisteme son verilmesini; İzmir’in birçok yerinde ve bir alt caddede olduğu gibi semtimizdeki eski trafo ile elektrik tellerinin yer altına alınmasını istiyoruz” demişti.

GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü cevap yazısını gönderdi: “30.01.2012 tarih ve ‘Rüzgar Çıkınca Kabus Başlıyor’ başlıklı haberinizle ilgili olarak; söz konusu bölge K-163 kabinden beslenmekte olup, sorunu gidermek amacıyla Kurumumuzca ihalesi yapılmıştır. Konu ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi’nden (AYKOME) gerekli izinlerin alınmasına müteakip tadilat çalışmalarına başlanacaktır.”

Göztepe’ye kapalı durak istiyoruz

Göztepe sakinlerinden Erkan Uslu, “Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın kara tarafındaki Vali’nin oturduğu evin oradaki durağın kapalı durak olmasını istedik. Bize kaldırım müsait olmadığı için yapılamayacağı gibi bir açıklama yapıldı. Buna karşı yazdığım yanıtlarda çözümler bulanabileceği gibi cebin bitiş noktasında (yeşilliklerin başladığı yer) böyle bir sorun olmadığını, durağın bu noktaya yapılabileceğini de yazdım. Fakat sonuç alamadım. Kapalı durak için eylem mi yapalım?” diye soruyor.

Kablolu TV hattı niçin verilmiyor?

Konak Altıntaş Mahallesi 362 Sokak sakinlerinden Müzeyyen Kamar, “43 numaralı Deniz Apartmanı’nda kablolu TV hattı yok. Uydu anteni koydurma imkanı da yok. Yol cephesindeki evler yüksek ve sokaktaki evlerin tek numaralı olanları uydu açısını yakalayamıyor. Karasal anten de yetersiz kalıyor. Tek çare kablolu TV. Bu hizmet getirilmiyor. 39 No’lu apartmanda kablolu TV var. 41 ve 43 No’lu apartmanlara verilmiyor. Niçin?”

Dolmuşlar güzergah değiştirebilir mi?

Karşıyaka Şemikler sakinleri, “Şehirici dolmuşları niçin denetlenmiyor? Dolmuşlar canları istediği güzergahı kullanıyorlar. Yok mu bunların belli bir güzergahı? Şemikler-Karşıyaka dolmuşları Anadolu Caddesinde trafik sıkışıklığında hemen ara sokaklara giriyor, daracık sokaklardaki trafiği keşmekeş hale getiriyorlar. Ne can güvenliği, ne huzur kaldı. Çocuklarımızı sokağa salamıyoruz. Bir dur diyecek yokmu? Nereye başvurmak gerekir, şaşırdık” diyorlar.

