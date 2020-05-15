Çalışana yemek molası dönüşümlü verilsin

Bu öneriyi iki kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da aktardığını ifade eden İzmir Çankaya’daki restoran sahibi Nuri Erdumlupınar, harekete geçilmesini istiyor.

Öneriyi, İzmir’in önemli işyerlerinin bulunduğu, Fevzipaşa Bulvarı ile Gazi Bulvarı arasında, eski adıyla ‘Bit Pazarı’ olarak bilinen, bugün ise her türlü telefonun satıldığı bir site haline gelen Çankaya’da bir restoran sahibi olan okurumuz aktardı. Lokanta, restoran, pastane ve kafe sahipleri adına bu önerisini dile getirdiğini söyleyen Erdumlupınar, düşüncesini aynı bölgede restoranı olan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice’ye de anlattığını söyledi. Bu isteğini İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’e de yazılı olarak gönderdiğini ifade eden okurumuz, yetkililere şöyle seslendi:

‘Valiler uygulayabilir’

“Kovid-19 virüsünün sebep olduğu hastalığın yayılmasını en aza indirebilmek amacıyla lokanta, restoran, pastane ve kafe işletmecileri adına böyle bir öneride bulundum. İşyeri sahipleri olarak, pandemi sürecinin devlet-vatandaş iş birliği ile aşılacağı inancındayız. Toplum sağlığını gözeterek alınacak her türlü koruyucu, düzenleyici, önleyici ve destekleyici kararlar bizim için büyük önem arz etmektedir. Lokanta, restoran, pastane ve kafe gibi işletmelerde yoğunluğu azaltmak, sosyal mesafe kurallarına uymak, çalışanların ve müşterilerin sağlığını korumak amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ile özel bankalarda çalışan personelin öğle yemeği arasının 12.00-14.00 saatleri olarak düzenlenmesini öneriyoruz. Buna göre, personelin dönüşümlü olarak yemeğe çıkması, bu hastalığa karşı verilen mücadelenin başarıya ulaşmasında önemli bir nokta olacaktır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde kentlerimizin yöneticileri olan valilerimiz, İçişleri Bakanlığı’ndan gelecek talimatlar doğrultusunda çalışma saatlerini, bu önerimiz doğrultusunda uygulayabilirler. Önerimizi, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya da gönderdim. Ancak bakanımızın iki telefonu mesaj kabul etmedi. Konuyu, Milliyet gazetesinde bir de siz dile getirip karar vericilerin dikkatine sunarsanız, belki o zaman duyar, okur ve harekete geçerler.”

Can dostlar, AHBAP’a emanet

Geçen hafta Cuma günü (8 Mayıs) İzmir Karabağlar Umut Mahallesi’nde bir vatandaşın, evindeki köpeğe işkence ettiği görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, olaya hemen müdahale etmişti. Ekipler, yaralı hayvanla birlikte evdeki 6 köpeği de koruma altına aldı, tedavi ve bakımlarını yaptı. Olayın kamuoyunun sert tepkisini çekmesinin ardından, Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu, sanatçı Haluk Levent, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nu arayarak, köpeklerin tedavilerinin tamamlanmasından sonra İzmir Kemalpaşa’daki Ferdinand Çiftliği’nde bakımlarını üstlenebileceklerini söyledi. Teklifi kabul ettiklerini belirten Başkan Selvitopu, “Sevgili Haluk Levent’e ilgisi için teşekkür ettim. Karabağlar’daki sevimli dostlarımızı korumaya ve onların her türlü ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz” dedi.

Levent de, “4’ü yaralı 7 köpeğin tedavi ve bakımları sürdürülüyor. Başkanımız Muhittin Selvitopu ile görüştük. Köpeklerin bakımını üstleneceğimizi söyledik. Kabul etti, teşekkür ediyoruz. Dostlarımız artık Ferdinand Çiftliği’nde yaşayacak” mesajını paylaştı.