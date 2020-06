Çalışmalar niçin yarım bırakıldı?

6782 Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, ilçe belediyesinin yürüttüğü yol, kaldırım ve istinat duvarı çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını istiyor. Mahalle sakinleri, yetkililerden yola hız kesiciler konulmasını da rica etti

26 mahallesi ile İzmir’in son yıllarda en gelişen ve modern yapılarıyla göz dolduran Çiğli’de gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi, gerekse Çiğli Belediyesi altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2016 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli’ye verdiği desteği alkışladıklarını belirten vatandaşlar, özellikle İZSU’nun su ve kanal çalışmalarını takdirle karşıladıklarını dile getirdiler. Ancak, altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yerlerin geç asfaltlandığını ifade eden Çiğliler, ilçe belediyesinin de altyapı çalışmalarını sürdürmesini istediler. Aydınlıkevler Mahallesi 6782 Sokak’tan arayan bir grup okurumuz fotoğraflarını da çekip gönderdikleri sorunlarını ve isteklerini şöyle ifade ettiler:

İstinat duvarı çökebilir

“Biz Çiğli Aydınlıkevler 6782 Sokak sakinleriyiz. Belediyemiz bizim sokakta yol, kaldırım ve istinat duvarı çalışmaları başlattı. Çalışmalar hızla ve çok güzel devam ederken birden kesildi. Şu anda Çiğli’nin en uzun sokağı olan 6782 Sokak köy yolu gibi. Kaldırımlar da isninat duvarları yapılacak diye söküldü ve öylece bırakıldı. İlgililere sorduğumuzda ‘Belediye ödeneği kesti, onun için işler yarım kaldı. Seçimden sonra yapılacak’ deniliyor. Doğru mu? Doğruysa, niçin? Bu sokakta araçlar çok hızlı gidiyor ve araç altında kalacağız, diye korkarak duvar diplerinde yürüyoruz. Yollar toprak olduğu için her araç geçişinde toz bulutu altında kalıyoruz. Kalkan tozlar evlerimizin içine kadar giriyor. Bahçelerimiz ve balkonlarımız tozdan gri renge büründü. Bu sıcak günlerde kapı ve pencere açamıyoruz. Ayrıca istinat duvarları kaplaması ve yapımı da yarım bırakıldı, tamamlanmayan yerler çok çirkin göründüğü gibi yıkılma tehlikesi de taşıyor. İsninat duvarları yüzünden korkuluklar da kesildi, çocuklar evlerin bahçelerinde oynarken aşağı düşecekler diye korkuyoruz. Bu yol üstelik bir çok okul ve kreşlerin bulunduğu bir yol. Yolumuz asfaltlanacak mı, parke taşla mı kaplanacak, ne yapılacaksa bir an önce yapılsın. Asfalt ve parke taşlar döşenirken bağlantılı sokaklar ile okulların bulunduğu yerlere hız kesiciler konulmasını istiyoruz. 6782 Sokak sakinleri olarak sokağımızdaki işlerin bir an önce tamamlanmasını öneriyoruz.”

Konuyu Çiğli Belediye Başkanı Hasan Aslan’ın dikkatine sunuyorum.

‘Aydınlatma onarıldı, teşekkür ediyoruz’

Sokak lambaları tamir edildi, korku sona erdi

Geçen ay sonunu köşemizde, “Aydınlatmalarımız 1 aydır onarılmadı” başlıklı yazımızda Karşıyaka Yalı Mahallesi sakinlerinin şikayetini dile getirmiştik. Aynı okurlarımız köşemizi yine aradılar ve bakın bu kez ne dediler: “Karşıyaka Yalı Mahallesi 6509 Sokak’taki M1892-B7 ve M1892-B15 numaralı direklerdeki sokak aydınlatmalarının arızalı olduğunu köşenize aktardık ve siz de değerlendirdiniz. Geç oldu ama, şikayetimizin köşenizde çıktığı gün GDZ Elektrik ekipleri geldi ve arızalı iki direkteki aydınlatmaları onardı. Sokağımız aydınlandı, şu anda pırıl pırıl oldu ve korkularımız bitti. İsteğimizi gerçekleştiren ve bizi korkularımızdan kurtaran GDZ Elektrik Arıza ekiplerine teşekkür ediyoruz.”