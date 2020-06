'Can dostları satın almayın, sahiplenin'

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanyayla, bir ayda yaklaşık 70 sahipsiz can dosta yuva bulundu. Başkan Özlem Çerçioğlu, sahiplenme çağrısını bir kez daha yineledi.

Aydın’da 2018 yılı genelinde barınaklarda yaşayan toplam 450 hayvana yeni yuva bulunduğu bildirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin barınaklarındaki hayvanların bakım ve kısırlaştırma işlemlerinin veteriner hekimlerin kontrolünde, bakıcılar tarafından titizlikle yapıldığı açıklandı. Sadece Ekim 2018’de 223 sahipsiz can dosta kısırlaştırma işlemi yapıldı, yıl boyunca bu çalışma kapsamında 1140 hayvana ulaşılacağı ifade edildi.

Ortak çalışma

Kuşadası’ndaki barınağı ziyaret eden Kuşadası Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ayten Gersusuz, Animal Rescue Kuşadası (Kuşadası Hayvan Kurtarma Derneği) Başkanı Ann Kennedy, dernek üyeleri ve gönüllü vatandaşlar, can dostlara sağlanan koşullar için Büyükşehir Belediyesi’ni kutladı. Hayvanseverler, barınakta görevli veteriner hekimlerle de görüşüp barınaktaki ve sokaklardaki sahipsiz dostlara daha iyi koşullar sağlamak için işbirliği yapmak istediklerini belirtti. Barınaklardaki veterinerler de Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlarla ortak çalışmaya her zaman hazır olduğunu kaydetti. Can dostlara çok daha iyi koşullar sunabilmek için görüşlerini paylaşan hayvanseverler, sokak hayvanlarını kucaklayan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ve özellikle Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Barınaklardaki can dostlara evlerini açan vatandaşlar da Başkan Çerçioğlu gibi “Satın almayın, sahiplenin” kampanyasına destek olmaları için tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.