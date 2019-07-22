Çöp ve atığınızı toplayıp gidin

Özellikle hafta sonları sahil kentlerine gelenlerin, çevre temizliğine özen göstermediğini belirten yöneticiler ve temizlik ekipleri, vatandaşlardan çevre konusunda daha duyarlı olmalarını istedi

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçesinde çevre duyarlılığını artırmak için hafta başında meclis üyeleri, belediye personeli ve çevre dostu gönüllülerle birlikte temizlik yapmıştı. “Çeşme bizim evimiz, geleceğimiz olan çocuklarımız için daha yaşanabilir bir kent bırakmak istiyorsak sadece plajlarımızı değil, tüm şehrimizi temiz tutmalıyız. Asıl temizlik kirletmemektir” diye de eklemişti. Başkan Oran, özellikle hafta sonları Çeşme’deki Boyalık ve Altınkum plajlarına gelen günübirlikçilerin, ‘çöp ve atıklarını bırakıp gittikleri’ için böyle bir çalışma başlattıklarını söylemiş, “Lütfen Çeşme’yi temiz tutalım” şeklinde bir çağrıda bulunmuştu. Başkan Oran’ın, o gün bizzat çöp ve izmarit toplayarak başlattığı bu etkinlik çok büyük takdir toplamış, sahilde güneşlenen vatandaşlardan da alkış almıştı.

‘Çöp bırakanı uyarın’

Bu konuyla ilgili haber, 16 Temmuz’da Milliyet Ege’de ‘Çeşme’yi temiz tutalım’ başlığıyla çıkmıştı. O gün ve ertesi gün Ege Denizi’nde kıyısı olan bazı belediye başkanları gazetemizi aradı ve hafta sonları gelen, günübirlikçi olarak adlandırılan konuklardan aynı konuda dertli olduklarını söyledi. Kent içinde ve özellikle deniz kenarlarında aşırı kirlilik yaşandığını aktaran başkanlar, hafta sonları kentlerine gelen konukların çöp ve atık konusunda daha duyarlı olmalarını istedi. Başkanlar, isteklerini şöyle dile getirdi: “Son haftalarda kentimize gelen konuklarımızdan memnunuz ve mutlu oluyoruz. Çünkü, esnafımız ekonomik sıkıntı içinde de olsa 3-5 kuruş kazanıyor. Tesisler doluyor, kentimize canlılık geliyor. Ancak, özellikle hafta sonları misafirlerimizden bir ricamız ve isteğimiz var: ‘Lütfen’ çöp ve atıklarını bırakmasınlar. Onları, toplayıp bir torbaya koyduktan sonra, en yakın yerdeki çöp konteynerine veya çöp variline bıraksınlar. Mümkünse, geri dönüşüme gidecek olanları da kentimizin birçok yerine koyduğumuz kutulara atarak değerlendirsinler. Özellikle cam olarak tükettikleri ürünlerin şişelerini kırılmayacak şekilde şişe atık konteynerine atsınlar. Bir ricamız daha olacak; çöp ve atığını oturdukları yerde bırakıp gidenleri de uyarsınlar.”

Bir kap su, bir kap yiyecek koyun!

Egeli hayvanseverler, hafta sonu arayarak köşemizden tüm okurlarımıza bu konuyu duyurmamızı istedi. Bakın ne dediler: “Bunaltıcı sıcakların yaşandığı şu günlerde sokak hayvanları çok büyük su ve yiyecek sıkıntısı çekiyor. Su bulamayan kediler ve köpekler sıcaktan çok fazla etkilenir, susuz kalmaları durumunda halsiz düşer, hatta kalp krizi geçirebilir. Bu nedenle sokaklara, parklara veya uygun gördüğünüz yerlere lütfen ‘bir kap su’ koyun... Ancak suyu metal kaplara değil de plastik veya cam kaplara, bir de gölge yerlere koyun. Şayet uygun yer bulursanız mama veya bozulmamış yiyecek de verirseniz, onları sevindirirsiniz. Bu arada, kuşları da unutmayın. Kuşlara da su ve yem vermek için geniş ağızlı ve sığ kapları tercih edin. Mümkünse kuş yemi veya bayat ekmekleri ufalayarak verin.”

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