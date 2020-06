“Daha ne kadar korku içinde yaşayacağız?”

Bu sözler, Bornova Anadolu Lisesi ile birlikte birçok okulun ve 5 adet de kreşin bulunduğu Bornova Kazım Dirik Mahallesi Anadolu Evleri sakinlerine ait.

Geçen hafta iki gün buradaki trafik rezaletini, vatandaşların deyişi ile “trafik terörü”nü yerinde inceledim.

Kamyon sürücüleri 372/10 Sokak’ta 70 -80 kilometre hızla gidiyor. İnsanlar adeta “Allah’a emanet”. Kimse buradaki rezilliğe son vermiyor. Burada yaşayanlar, her gün trafik kazaları ile karşılaşmaktan bıkmışlar. Yüzlerce anne ve baba artık isyan ediyor, “Yaşadığımız rezilliği çözüme kavuşturana kadar uğraşacağız. Can ve mal güvenliğimiz yok. Yöneticilerimiz, trafik terörüne çözüm bulmazlarsa, yasal yollara baş vuracağız. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğiz” diyor.







‘Trafik, kontrolsüz işliyor’

Bornova Anadolu Evleri, İzmir’in bir zamanlar en sakin köşesi iken, İKEA ile Bornova Forum’un yapılması ve otoyol bağlantılarının oluşturulmasından sonra, “Kuralsız ve kontrolsuz” trafik yoğunluğu yaşanan bir yer haline geldi. Yasak olmasına rağmen TIR ve her türlü kamyon trafiğinin işlediği 372 /10 ve 372 /2 sokaklarda oturanlar, evlerinden dışarı çıkamaz, çocuklarını karşı komşularına bile gönderemez olmuş.



‘Bu rezilliğe son verilsin’

Bu sokakları her türlü kamyon ve TIR kullanıyor. İşin en korkunç yanı ise, bu sokaklarda 30 kilometre hız tahdidi olmasına rağmen aşırı hız yapılıyor. İki sokakta 4 ayda, 50’nin üstünde trafik kazası meydana gelmiş ve çoğunluğu da yaralanmalı. Bu ayın ortasında yani 11 Haziran 2010’da arka arkaya yaşanan trafik kazalarında 4 kişi ağır yaralandı. Bir diğer sorun da park halindeki araçlara çarpılması. Anadolu Evleri Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Sait Fafal, “Yaşadığımız bu korku, endişe ve rezillik bir şekilde sona erdirilmeli. Semt sakinleri olarak yöneticilerle sürtüşme içinde olan insanlar olmak istemiyoruz. Çözüm istiyoruz” diyor.

BİNLERCE ÖĞRENCİ YAŞIYOR

Bornova Kazım Dirik Mahallesi Anadolu Evleri’nde yaşayanların dışında; burada Bornova Anadolu Lisesi, Altay Ticaret Meslek Lisesi, Aşık Veysel İlköğretim Okulu, Hasan Tahsin Meslek Lisesi, Körfez Anaokulu Eğitim ve Uygulama Meslek Eğitim Merkezi, Tülay Aktaş İşitme Engelliler ve Körler Merkezi, Tevfik Fikret Lisesi Ana ve İlköğretim Okulu ile 372/10 Sokak’ta 5 adet kreş bulunuyor. Yani binlerce öğrenci bu mahalleye geliyor.

ESHOT’un yetkilileri bu mektubu okusun

İzmirli Baran Gündüz, mektubunda şöyle diyor:

“Mustafa Kemal Mahallesi Yüksek Vadi Evleri’nde oturuyorum. Gerek Yüksek Vadi sakinleri, gerekse Evka -2 sakinleri adına ESHOT yetkililerine soruyorum:

1)Neden, otobüs saatleri ile ilgili kolay ulaşılabilecek bir şikayet hattınız yok?

2)Neden, değişen otobüs saatleri internete aylar sonra yansıtılıyor?

3)Neden, Bostanlı İskelesi’nden kalkan 447 nolu otobüsün son hareket saati 22.30.

4)Akşam iş çıkışı sinema, tiyatro, konser gibi herhangi bir etkinliğe gidenler neden düşünülmüyor?

5)Söz konusu otobüsün 45 dakikada bir olan seferleri zaman zaman aksıyor, neden 45 dakikada bir olduğunu ve aksama sebepleri açıklanmıyor?

6)Esin Sitesi’ne çalışan 322 nolu otobüs, neden Ketenci Sitesi, Yüksek Vadi Evleri ve Evka -2 nin bir kısım yolcuları için yukarıdan dolaştırılmıyor?”

Akşam saatlerinde seferler azalmasın

Hatay İnönü Caddesi ‘nin Üçyol -Üçkuyular Metrosu çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmasının ardından Balçova’da oturan Akşit Üzümcü işyerine hep geç kaldığını belirtiyor, şöyle diyor: “Çankaya’daki işyerime sürekli otobüsle gidiyor ve en geç 40 -45 dakika sonra işyerime ulaşıyordum. 21 Haziran günü aynı güzergahtan giden otobüslerle bu mesafeyi 1 saat 35-40 dakikada aldık. Dönüşüm de tam bir eziyetti. Çünkü, otobüs sayısı azaltılmış olacak ki, ancak 2 saatte evime ulaşabildim. Ayrıca akşam saatlerinde otobüs sayısının azaltılmamasını istiyoruz.”

Meles Çayı yine kötü kokuyor

FATİH Çetin Uslu, “Meles Çayı’nın, Alsancak Limanı girişi ile Şehitler Caddesi’ne geçiş güzergahı oldukça kötü kokuyor” diyor ve şikayetini şöyle sürdürüyor: “İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen ay bu bölgede kokunun giderilmesi için çalışma yaparak tonlarca pislik ve çöp taşıdı. Ayrıca kireç atarak pis kokuyu bertaraf etmeye çalıştı. Galiba hiçbir faydası olmadı. Çünkü, havaların 35-40 dereceye ulaştığı şu günlerde çay çok daha kötü kokuyor.”

Kredi faizinin oranı anlatılsın

KARAYOLLARI 2. Bölge Müdürlüğü’nden arayan Levent Kapçık maaş aldıkları bankanın kredi kartları ile bir uyarıda bulundu. Okurumuz, “Tüm çalışanlar olarak maaş aldığımız banka Karayolları çalışanlarına 2 bin TL kredi veriyor. İyi de, farkında olmayarak eksiye düştüğümüzde aylık olarak yüzde 4.25 faiz alınıyor. Halbuki normal kartların faiz oranı aylık yüzde 2.80 ve bunu çok arkadaşımız bilmiyor. Yetkililerin bilgilendirme yapmasını istiyoruz” dedi.