Doğalgaz ekibi bizi elektriksiz bıraktı

Sitelerine ait yeraltı kablosunun koparıldığını belirten Menemenliler, TEDAŞ dahil hiçbir yetkilinin sorunlarına sahip çıkmadığından yakındılar







Menemen Uğur Mumcu Mahallesi 1304 Sokak ve çevresinde yürütülen doğalgaz çalışmaları Alca-2 Yapı Kooperatifi’ndeki 4 bloktan oluşan 60 dairede yaşayan vatandaşları elektriksiz bıraktı. Bir haftadır elektriksiz yaşadıklarını, sorunlarına hiç kimsenin sahip çıkmadığını belirten mahalle sakinleri, kent yöneticilerinin sorunlarını bir an önce çözüme kavuşturmasını istediler. Site sakinlerinden Yusuf Kocamış yaşanan süreci bakın nasıl dile getirdi:



Beş gündür elektrik yok

“Menemen’de şu anda bir tarafta doğalgaz diğer tarafta İZSU çalışmaları devam ediyor. Belediyemiz de çevre düzenlemesi yapıyor. Şu anda semtimizde bilinen 3 yerde hatlara zarar verildi. Biz de beş gündür elektriksiz durumdayız. İlginç olan da bu süre içinde sorunumuzu çözecek bir makam bulamadık. 15 Ekim 2011 Cumartesi günü sabah saatlerinden bu yana elektriksiz kaldık. Semtimizde doğalgaz çalışması yapan ekibin dikkatsiz çalışması yüzünden 15 yıl önce çektirdiğimiz yeraltı elektrik kablosu koparıldı. Hemen TEDAŞ yetkililerini aradık. Ancak, elektrik şebekemizin TEDAŞ’a devri yapılmadığı için ‘Biz yapamayız’ diyerek bizi kaderimizle başbaşa bıraktılar. Sadece tehlikeli olmasın diye şalteri indirdiler. Daha sonra kablomuzu koparan doğalgaz ilgililerini aradık, onlar da birşeyler yapıp, hatlara su girdiği için tekrar arızaya neden olur diyerek gittiler. Doğalgaz ekibi işini bitirince TEDAŞ gelip şalteri kaldırdı. Ancak, fazın biri çalışmadığı için sitemiz halen elektriksiz. İzmirgaz mı, İZSU mu sorumlu kim ise gelip sorunumuzu gidersin.”





Venedik gibi olmaktan ne zaman kurtulacağız



Konak, Güzelyalı Mahallesi 60 Sokağın 41 Sokak ile kesiştiği bölgenin sakinlerinden gazeteci dostum, yıllardır her yağmurda sokaklarının su içinde kaldığını, yetkililere sorunlarını iletmelerine rağmen çözüm getirmediklerini, belediyelerin ilgisizliklerinin alışkanlık haline geldiğini işaret etti. Gazeteci dostum şunları söyledi: “Geçen haftaki yağışta da yıllardır çektiğimiz eziyeti yaşadık. Apartman kapılarını bile açamadık. Çünkü, sokağımız yine dere oldu. Geçen yıl, birbirini izleyen dilekçelere rağmen sorunumuz çözüme ulaşamayınca, yağmurun bizi yine esir aldığı bir akşam, Konak Belediyesi’nin yetkili bir müdürünü, sokağın durumu için aradım. Karşıma eşi çıktı, hafta sonu eşini rahatsız ettiğim için ‘söylemediği söz’ kalmadı. Ertesi gün aynı belediyenin eskiden tanıdığım Başkan Danışmanı’nı aradım. O da yeni bir dilekçe istedi. Oysa hem İZSU’ya, hem Konak Belediyesi’ne, hem de Büyükşehir Belediyesi’ne onlarca dilekçe verdik. Tabii sonuç hala sıfır...”









‘Aldandım siz aldanmayın’



Bu sözler İzmirli Gülçin İpek‘e ait. Okurumuz satın aldığı ürünün sahte olduğunu ve iade etmek için karşısında kimseyi bulamadığını belirterek bu üründen satın almak isteyenleri uyarıyor: “Bir ay önce eşime ‘Metin İlaç’ firmasından ‘Power Balance’ (!) denge bilekliği satın aldım. Ödemeyi yaparken satan firma ile ödemeyi alan firmanın farklı olduğunu öğrendim. Ürün 10 gün sonra yarıldı. Satışı yapan yeri aradım ve ürünün kopmak üzere olduğunu söyledim. Ürünün defalarca orijinallik garantisi verdiklerini de belirtmeliyim. İade etmek istediğimi ve paramı vermelerini söyledim. Kabul etmeyip, ‘Orijinal olmayan ürünler kopar!’ gibi bir söz söylediler. Bunun üzerine Amerika’daki firmayı buldum, durumu aktardım. Ürünün sahte olduğunu, sahte firmaları araştırarak dava açtıklarını bildirdiler. Eşimle firmanın adresine gittik ve kapıyı duvar bulduk. Uyarım; biz aldandık, ancak siz kanmayın ve böyle bir ürünü satın almayın.”







Karşıyakalılar teşekkür ettiler



Kaldırım işgalleri konusunda aralıksız çalışan Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine okurlarımızdan teşekkür mesajları geliyor. Karşıyakalı okurumuz Ulaş Bardakçı bakın ne diyor: “Yaz aylarında Karşıyaka Çarşısı’nda işyerlerinin işgalleri yüzünden ne vitrinlere bakabiliyor, ne de yürüyebiliyorduk. Son günlerde çarşımızdaki işgallerin sona erdirildiğini gördüm. Tabii bu işlemin devamlı olmasını istiyorum.”









6 numaralı otobüs niçin iptal edildi?



Balçovalı bir grup okurumuz, “17 Ekim 2011 Pazartesi günü Balçova’dan her zaman olduğu gibi işimize gitmek için Halkapınar’a direk olarak giden 6 numaralı otobüse bindik. Ancak otobüs şoförü, Üçkuyular’daki aktarma istasyonunda bizi başka bir otobüse binmemiz için indirdi. Yıllardır kullandığımız bu hat niçin iptal edildi? Metro hattı daha bitmedi ve hizmete girmedi. Yetkililerin bizi aydınlatmalarını istiyoruz” diye dert yandılar.











Poligon’da işler ne zaman bitecek?





Bu soruyu İzmir’in Poligon ve çevresinde yaşayan vatandaşlar soruyor. Üçyol-Üçkuyular Metrosu’nun istasyon çalışmaları nedeniyle yaz ve sonbahar aylarını toz-toprak içinde geçirdiklerini belirten okurlarımız söyle diyor: “İzmir Metrosu’nun 11 buçuk kilometrelik ilk bölümü 4 yıl gibi bir sürede bitti. 5 klilometrelik son bölümü 5 yılda bitirelemedi. Bunun sıkıntısını biz çektik. Kış ayları geliyor ve bu kez de çamur içinde kalacağız.”