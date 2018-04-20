DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Uşak'tan uyardı: Suyu dikkatli kullanmalıyız!

İzmir, Manisa, Uşak illeri ile bu kentlere bağlı 50 ilçe ve 1621 köyde bu yaz susuzluk çekilmemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı ancak tasarruf yapmanın da şart olduğu bildirildi

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş’in bu yaz sıcakların 1.5 ve 2 derece mevsim normalleri üzerinde geçeceğini açıklamasından sonra kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle yetkililer su kullanımı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Uşak İl Koordinasyon Kurulu toplantısında özel bir sunum yapan DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker; il genelindeki projelerin son durumlarını aktardı ve özellikle de bu kış yaşanan kuraklığa da dikkat çekerek “Suyu daha dikkatli kullanmalıyız” diye bir uyarıda bulundu.

‘Yatırımlarımız sürüyor’

DSİ 2. Bölge Müdürü Eker bölgede süren tüm projeleri anlattı, özellikle Uşak’ta tamamlanan Dokuzsele Deresi Islah Projesi’nin şehrin çehresini değiştirdiğini vurguladıktan sonra şu bilgileri verdi:

“2003-2017 yılları arasında Uşak’a 107 tesis inşa ederek 335 milyon liralık yatırım yaptık. Bu kapsamda 15 baraj, 10 gölet inşa ettik. Şehir merkezine de yılda 6.4 milyon metreküp içme suyu sağladık. 92 bin 210 dekar araziyi de sulamaya açtık. Çiftçilerimizin daha kaliteli ve daha çok ürün almalarını sağladık. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü olarak İzmir, Manisa ve Uşak’ta su sıkıntısı çekilmemesi için yatırımlarımız ve çalışmalarımız aralıksız sürüyor.”

‘2040’a kadar sorun yok’

“DSİ olarak şu anda İzmir’e 355 milyon m3/yıl su veriliyor. Gördes’ten 59 m3/yıl, Çağlayan Kayacık’tan 15 m3/yıl, Başlamış’tan ise 36 milyon m3/yıl su sağlanmasıyla birlikte şehrin 2040 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacak.

Manisa’ya ise şu anda yeraltı su kaynaklarından 103 milyon m3/yıl su veriyoruz. Yapımı planlanan Akhisar Gürdük’ten 6.13, Turgutlu Çıkrıkçı’dan 8.88, Ahmetli Akçapınar’dan 8.78, İzmir Bergama Sarıcalar’dan 9.62, Gördes Kobaklar ve Merkez Beydere göletlerinden 1.05 olmak üzere toplam 34 milyon m3/yıl su şehre iletilecek.”

‘Kış, kurak geçti’

“Uşak’a da 6.80 milyon m3/yıl suyu kaynaklarımızdan veriyoruz. Küçükler Barajı’ndan 6.4, Gökkaya’dan 3.28, Zep’ten 4.18 ve Dikendere’den 9.46 olmak üzere toplam 17 milyon m3/yıl su daha verilecek. Bu ilin de 2040 yılına kadar su sorunu olmayacak. Bu yıl kurak bir kış geçirdik. Ocak-Şubat ve Mart yağışları ile baraj ve göletlerimizdeki su seviyeleri biraz yükselmiş olsa da; su sıkıntısı var. Ancak, hepimiz suyu daha dikkatli kullanmalıyız, aksi takdirde yaz ortalarından itibaren susuzluk çekmek gibi bir sürecin içine girebiliriz.”

Otobüslerdeki klima üşütüyor

ESHOT ve İZULAŞ’ı kullanan okurlarımızdan sonuna kadar açık olan klimalardan şikayetler geldi. Havaların ısınmasıyla birlikte otobüslerdeki klimaların çalıştırıldığını söyleyen Gaziemirli okurumuz şikayetini şöyle dile getirdi: “16 Nisan 2018 günü saat 14.00 sıralarında 35 DB 7934 plakalı bindiğim 90 hat numaralı Gaziemir-Halkapınar otobüsü çok soğuktu. Şoföre nazik bir hitapla, ‘İçerisi buz gibi, biraz kısar mısınız” diye uyarıda bulundum. Ancak şoför klimayı kısmadı ve ‘Biraz sonra otobüs dolarsa ısınır’ dedi ve yoluna devam etti. Şoför, korumalı yerde oturduğu için otobüsün içinin ne derece soğuk olduğunun farkında değildi. Hatta diğer yolcular da uyardılar ama bildiğinden şaşmadı. Klimaların çalışması çok iyi. Ancak temmuz ve ağustos aylarında olsa neyse de bu günlerde soğuk oluyor, iklim şartları belli olmuyor, klimaların az da olsa kısılmasını öneriyoruz.”

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