Duman ve is içinde yaşamaktan bıktık

Sitemizin yanındaki işletmelerin çevreye saldığı duman bizi olumsuz etkiliyor

Balçova Teleferik Mahallesi Sakarya Caddesi Ejder Sokak 57’liler Sitesi sakinleri oldukça dertliler. Site sakinlerinden Cenk Gürle, Şahin Biner, Cemil Tan, Özgür Çakmak, İbrahim Gök, Necmi Erün, Bahar Erman, Fatma Acarkan, Gülay Dilek, Gül Doğan, Şenay Beksar ve Fatma Biner ile bu sitenin yöneticisi Hülya Yavuzdeğer, yıllardır şikayetçi oldukları konuda sonuç alamadıklarını belirterek, yaşadıkları sorunu dile getirdiler:









Balkonumuza çıkamıyoruz

“Biz Balçova 57’liler Sitesi sakinleriyiz. Sitemizin önündeki tesisin aspiratör ve odun ocaklı barbekü bacaları bizi boğulma derecesine getiriyor. Bu düzenekler evlerimizin duvarlarına dayandırılmış olup, pencere önüne kadar uzatılmış durumdadır. Tesisten çıkan duman, is ve koku bizi boğuyor, evlerimizde oturamaz duruma getiriyor. Balkonumuza çıkamıyor, camlarımızı açamıyoruz. Evlerimizin içi is, odun ve yağ kokusu ile doluyor. Bu konuyu tüm kamu kurumlarına dilekçe ile bildirdik. Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığı’na, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Sağlık Bakanlığı’na kadar dilekçe ile şikayetimizi ilettik.”

“Sorunumuzu ayrıca ilimizde İzmir Valiliği ve Balçova Kaymakamlığı başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başkanlığa bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne, İtfaiye Daire Başkanlığı’na, İmar İşleri Daire Başkanlığı’na, Balçova Belediye Başkanlığı’na ve İmar Daire Başkanlığı’na resim, video ve dökümanlarla birlikte sunduk. İncelemelerde tesiste imara aykırı çıkıntılar ile bunlara bağlı baca düzenekleri yapıldığı, bacaların çevre sağlığını olumsuz etkilediği, evlerin pencere seviyelerinde ve duvarlarına yapışık olduğu tespit edilmesine rağmen olumlu bir sonuç alamadık. Hatta kaçak yapılardan dolayı tesisin işletme ruhsatının iptal edildiğini öğrendik. Bu işletme hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor; bizi duman, is ve pis koku içinde yaşatmayı sürdürüyor. Bize ‘Gidin istediğiniz yere şikayet edin’ diyorlar. Yetkililere, ‘İMDAT!’ diyor ve bizi bu rezillikten kurtarmalarını istiyoruz.”

Bu çöplük daha ne kadar kullanılacak?

Çiğli Harmandalı Mahallesi sakinlerinden İsmail Bayrak, “Harmandalı Çöplüğü gün geçtikçe çok daha fazla zehir kusuyor ve bizi zehirlemeye devam ediyor. Biz bu rezilliği daha ne kadar çekeceğiz? Semtimizde yaşayanlar akciğer hastalığı başta olmak üzere, üst solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle hastanelere taşınıyor. Hatta kanser vakalarından söz ediliyor. Kentimizi yönetenler ne yapacaklarsa bir an önce yapsınlar da bizi bu rezillikten kurtarsınlar. Bu kez eylem yaparsak çok daha fazlasını yapacağız ve buraya çöp taşıyan tek aracı sokmayacağız” diye yetkililere sesleniyor.

Deniz ulaşımı özendirilsin

Deniz ulaşımında İzmir’in İstanbul’un çok gerisinde kaldığını belirten Kemal Meral, “İzmir’in bu konuda çok büyük avantajları var ama nedense değerlen- dirilemiyor. Bostanlı, Karşıyaka iskelelerinden kalkan vapurlar Bayraklı, Alsancak, Konak, Göztepe ve Üçkuyular iskelelerinin hepsine uğrayarak gitseler olmaz mı? Ayrıca yeni ve hızlı vapurlar bir an önce alınmalı. Körfez kenti olan İzmir’de deniz ulaşımı özendirilmeli. Bunun için çalışmalar yapılmalı” diyor.

Çamlı sakinleri yol istiyor

Güzelbahçe Çamlı Dadalkent Sitesi sakinleri, “Sorunu duyurmadığımız makam kalmadı. Valiliğe ve belediyelere, Karayolları’na bildirdik. Gelen tutanak tutup gitti. Biz halen yol ve ulaşım sorunu yaşıyoruz. Ulaşımımız Kalabak Mahallesi’nden sağlanıyor. İki altgeçit ile sitemize dönüşteki köprüler hasar gördü. Hiçbir kurum, rapor tutmaktan öteye bir şey yapmadı.Bu yolu 192 ailenin yanı sıra, bölgede tarım yapan yüzlerce aile de kullanıyor” diye dert yandı.

Sık sık kazalar yaşanıyor

Karşıyaka Bostanlı’dan arayan okurlarımız, “Bostanlı Bestekar Sadi Hoşses ve 6370 sokakların birleştiği kavşaktaki aydınlatmalar sık sık arızanlanıyor. Bu nedenle kaza yapılıyor. Buradaki aydınlatmaların sık sık elden geçirilmesini istiyoruz. Bu kavşak, Karşıyaka-Bostanlı dolmuş yolu üzerinde olup son derecede kalabalık bir trafik yükü taşıyor. Ayrıca karanlıkta yayalar da karşıdan karşıya geçerken zorluk çekiyor” diyorlar.

Dar sokaklarda sıkışıyoruz

Okurumuz İbrahim Aydın, “Gültepe’de oturuyorum. Semtimizde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımlar ve yol çalışması yapıldı. Ancak, çalışmalar durdurulduğu için yollarımız daraldı. Daralan yollardan otobüsler geçemiyor. Bazen öyle trafik oluyor ki, tartışmalar ve kavgalar yaşanıyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları devam edecek mi? Bu sıkıntıları biz daha ne kadar çekeceğiz? En azından yollarımızın açılmasını istiyoruz” diye dert yanıyor.

Çukurları gören yok mu?

Güzelyalı Mahallesi sakinleri, “Sokaklarımız, metro altyapı çalışmaları nedeniyle ana cadde gibi kullanıldı, halen de kullanılıyor. Araç trafiğinin yoğunluğu nedeniyle çöken ve açılan yollarımızın çoğu onarılmadı. Şu anda İnönü Caddesi ve Hıfzızsıhha bağlantılı yollarda koca koca çukurlar var. Araçlarımızın alt takımları rezil oluyor. İlgilileri ve yetkilileri biraz daha duyarlı olmaya davet ediyor, yollarımızın bir an önce onarılmasını istiyoruz” diyorlar.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.