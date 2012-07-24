İki yıldır bakımsız kalan parkın sularının akmadığı, şelalelerin kuruduğunu belirten çevre sakinleri “Gölet gibi burasının da kiraya verlieceği doğru mu” diye soruyor

Buca İzkent’teki Yedigöller’in kuruduğu ve bakımsızlıktan yok olmaya yüz tuttuğu bildirildi. Şikayeti köşemize aktaran Bucalı okurumuz Mehmet Yılmaz tespitlerini şöyle dile getirdi: “Cemil Şeboy Başkan’ımızın büyük emeklerle yaptırdığı Yedigöller şu anda kaderine terk edilmiş bir vaziyette ve gün geçtikçe de yok oluyor. Bir yılı aşkın süredir Yedigöller’in suları akmıyor. Neden olarak da ‘Su kaçağı var’ deniliyor.





Kaçak nerede?

Peki bir buçuk yıldır kaçak yapan yer nasıl oluyor da bulunamıyor? En önemlisi de çevreye çok kötü bir koku yayılıyor. Akşamları ve geceleri bu yüzden yakın evler kapı ve pencelerini açamıyor. Ayrıca bakımsızlığı yüzünden tesislerde karasinek ve sivrisinek ürüyor. İlaçlama da yapılmıyor. Akşamları binlerce vatandaş buradaki tesislerden yararlanıyor, çoluk çocuk gezip eğleniyorlardı. Ne oldu da bu güzel tesisler kaderine terk edildi? Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı Buca Gölet’i gözden çıkardığı gibi acaba Yedigöller’i de mi gözden çıkardı? Eskiden hiçbir sorun yaşanmıyordu. Ne oldu da Gölet ve Yedigöller bu hale geldi? Meclis Üyeleri niçin sahiplenmiyor?”

3 milyon 500 bin lira

1033 m2’lik kafetarya, 2185 m2’lik lokanta, 324 m2 Güzel Sanatlar Sokağı, 360 m2 Gösteri Merkezi, köprü, Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre heykelleri, dinlenme, izleme ve oturma grupları, aydınlatmalar, 15.000 m2 göl ve şelaleler, seyir terasları, yel ve su değirmenleri, nostaljik su kuyusu, çocuk oyun alanları, hayvan figürleri, kayraktaşlı yürüme yolları, çim, çiçek ve palmiye ağaçlı yeşil alanlar bulunuyor. Bunların 3 milyon 500 bin liraya mal olduğu belirtiliyor.

35 AYE 78 plakalı araç bize ait değil

10 Temmuz günkü köşemizde dile getirdiğimiz “İki çöp konteynerini görevli kişi (ç)aldı” başlıklı şikayete Karabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm‘den açıklama geldi: “Şikayet belediyemizin ilgili birimleri tarafından incelendi. Okurunuzun belediyemize ait olduğunu iddia ettiği 35 AYE 78 plakalı çöp kamyonu ve görevli iki işçinin kurumumuzla hiçbir alakasının olmadığı tespit edildi. Konuyla ilgili olarak hemşehrimiz Hakan Kırılmaz da tüm araçlar park halinde iken Temizlik Müdürlüğü’ne davet edilerek birlikte inceleme yapıldı. Okurunuz da Karabağlar Belediyesi’ne ait çöp kamyonlarının hiçbirinin gördüğü araçla benzerliği olmadığını belirtti.

Ayrıca İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden yaptırdığımız sorgulamada belirtilen plakanın özel bir araca ait olduğu iletildi. Hakan Kırılmaz’ın ilettiği konu ile ilgili araştırmamız devam etmektedir. İlçemizin temizliği konusunda bütün gayretimizle çalışıyor ve en iyi hizmeti veriyoruz. ”

Kaldırım ve yollar yine işgal altında

Karşıyakalı Serap Akkoç kaldırım ve yolları işgal eden işletmelerle savaşını sürdürüyor. Okurumuz, “Karşıyaka Cemal Bülbül Sokak’taki işletme 24 saat süreyle işgale devam ediyor. Gazeteci İsmail Sivri Sokak’taki Yıldız Kıraathanesi de, sandalye ve masaları kaldırıma koyuyor. Nilüfer Otobüs Acentası ve yanındaki büfe sahibi de kasalarını ve ticari eşyalarını kaldırıma ve yola koyuyor. Bostanlı’nın birçok yerinde durum bunlardan pek farklı değil. İlgilenilmesini istiyorum” diyor.

Ne ödemeli kabul edin

ne de arayın



Bu şikayet Salih Kuzu’dan geldi. Okurumuz, “Cep telefonu ile ödemeli arandığında farklı fiyat tarifeleri nedeniyle mağdur ediliyoruz. Cep telefonu kullananların çok acil ve zor durumda kalmadıktan sonra ödemeli aramaları kabul etmemelerini öneriyorum. Özellikle bilinmeyen ve tanınmayan kişileri asla kabul etmeyin. Ben mağdur edildim. Ödemeli arandığınızda size ‘Kendi tarifenizden ücretlendirilecek’ deniliyor ama hem konuşma bedeli hem de servis bedeli adı altında iki kez para kesiliyor. GSM operatörleri ödemeli aramalarda kabul edildiğinde, niçin ekstra ücret alındığını söylemiyorlar? Aldatılıyoruz haberiniz olsun” diye uyarıda bulundu.

Sokağımıza hız kesici konulsun

Bucalı bir okurumuz, “Şirinyer 506/1 Sokak sakinleri olarak çift yönlü trafiğin işlediği sokağımız çok tehlikeli. Araçlar gidiş ve geliş yaptığı için zor durumda kalıyor. Karşıya geçemiyoruz. Sokağımızın hızlı geçiş yapılan ara cadde olmasından rahatsızız. Buraya hız kesici konulmasını ve sokağımızın tek yönlü trafiğe açık olmasını istiyoruz” diyor.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Şoför disiplin kuruluna verildi

“ESHOT şoförü böyle örnek olmamalı” başlıklı yazımızı inceleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi aşağıdaki cevap yazısını köşemize gönderdi: “ESHOT Genel Müdürlüğü, Naciye Ünsal’ın gözlemlerine konu olan sürücü personelin, ifadesini alarak Disiplin Kurulu’na göndermiştir. Personelimiz ayrıca psikoteknik teste tabi tutulup değerlendirildikten sonra hakkında işlem yapılmaktadır.”

İnönü Caddesi karmaşa içinde

Konak sakinlerinden İbrahim Özcan, “İnönü Caddesi’ndeki karmaşa ve düzensizlik devam ediyor. Özellikle otopark sorunu için hiçbir çözüm üretilmiyor. Taksiciler otobüs durağında bekliyor ve otobüsler yolda durup yolcu indiriyor. Tabii trafik sıkışıyor ve korna sesleri kesilmiyor. Ayrıca bu düzensizliği kaldıracak trafik ekibi ve polisi burada görev yapmıyor” diyor.

Susuz kalmak istemiyoruz

Alsancak Vasıf Çınar’dan arayan okurlarımız, “Her gün belirsiz saatlerde sular kesiliyor. Zaman zaman banyoda sabunlu olarak kalıyoruz. Bu su kesintileri niçin bildirilmiyor? Ani kesilen ve ne zaman geleceği belli olmayan su kesintileri daha ne kadar sürecek? Bu sıcak günlerde daha fazla susuz kalmak istemiyoruz. Zaman zaman da suyumuz ip gibi akıyor” diyorlar.