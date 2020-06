Güzelbahçe’nin adına yakışmıyor

Güzelbahçe’deki halk plajında kayalar ve taşlar üzerinde denize giren vatandaşların

İzmir merkezine 24 kilometre uzaklıkta ve 6.5 kilometrelik kıyı şeridi ile ‘turizm bölgesi’ ünvanlı Güzelbahçe’deki halk plajı ne bu ilçenin ‘Güzel’ kelimesine, ne de İzmir gibi bir kente yakışıyor. Neden mi? Plaj olarak belirlenen kıyı şeridini Mithatpaşa Caddesi’nden ayıran kaldırımlar şantiye görünümünde ve işler yarım bırakılmış. Plaj olarak belirlenen kıyı taş, toprak ve pislik içinde. Hele hele tuvaletler rezalet. Eğer tok karınla buradaki tuvaletlerden yararlanayım dediniz mi yandınız. Çünkü yediğinizi anında dışarı çıkarırsınız. Dahası mı, onuda gazetemizi arayan okuyuculara bırakalım.

Bakın neler söylediler:



Can ve sahil güvenliği yok

“İzmir’den Urla ve Seferihisar’a giderken izlediğimiz Güzelbahçe Halk Plajı içimizi burkuyor. Güzelbahçe’nin ‘Güzel’ kelimesine hiç yakışmıyor. Kayalar ve koca koca taşlar ile kaplı kıyı şeridi rezil mi rezil bir durumda. Plaj demeye bin şahit lazım. Çoluk çocuk serinlemek (!) için burada denize giriyor ama sahil ve can güvenliği diye birşey yok. Plajdaki tuvaletler ise çok daha kötü bir durumda. Klozetler simsiyah olmuş, lavabolar ise çöp ve pislik içinde. Çevre düzenlemesi diye birşey yapılmadığı gibi yeşil bitkiler de bakımsızlıktan kurumuş. Bu kıyıda plaj oluşturulacaksa ona göre düzenleme yapılsın, yoksa bu kıyıda denize girmek yasaklansın.”





Bu otobüslerin pisliğini çekmek zorunda mıyız?







Sokak’ta otobüs parkediliyor, temizliği yapılıyor. Vatandaşlar şikayetçi.





Gaziemir 9 Eylül Mahallesi 302 Sokak sakinleri adına arayan bayan okurumuz, sokaklarında park eden servis otobüslerinden şikayetçi oldu. Okurumuz, “Sorunumuz her gün sokağımıza otobüslerini park eden ÖZDECAN Turizm yetkilileri. Bu otobüslerin sürücüleri veya sahipleri, araçlarını evlerimizin önüne park ederek temizlik yapıyor ve bütün pisliklerini sokağımızda bırakıyorlar. Pis su artıkları, sabun ve deterjan köpükleri, çamurlar, arabalarının çevresinde yedikleri yemeklerin artıkları ve bunlar yetmezmiş gibi, binamızın bahçe demirlerine astıkları halıları ve uzun yolluk ile lastik paspasları yetti artık canımıza. İlgililer neden bu rezalete engel olmuyor ve bizlerin bu pisliği çekmesine neden oluyorlar?” diye dert yandı.



Zabıta ne yapıyor?

Bayan okurumuz şikayetini şöyle sürdürdü: “Belediye ve zabıta ile görüşüldü ve her seferinde bizimle dalga geçtiler. Zabıtalar arada bir buraya gelip şoförlerle çay içip gittiler. Çektiğimiz faksı yine kahvenin içinde sözde sonuçlandırıp kapattılar. Dilekçelerimiz işleme konmadı. Bu rezalete neden dur denilmiyor? Merak ediyoruz, Gaziemir Belediyesi’nde zabıtalar ne iş yapıyorlar?”



Susuz kalmak istemiyoruz

Bornova Pınarbaşı’ndan arayan Elvan Canbaz su sıkıntısı çektiklerini belirterek yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

“Su ile ilgili sıkıntılarımızı daha önce bildirmemize rağmen hiçbir sonuç alamadık. Daha sonra imza toplayıp yetkililere verdik. Telefonla aradılar ve evimize depo taktırmamızı veya bidon alıp akşamdan doldurup sabah kullanmamızı önerdi. İZYUVA sakinleri olarak İZSU abonesi olduğumuzu hatırlatıyor ve bu mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz. İZSU’dan böyle öneriler sunulması ne kadar acı. Şu anda bir damla suya muhtaç hale geldik. Şayet İZSU İzmir’in Pınarbaşı gibi bir semtine su veremiyorsa çok üzücü. Mağduriyetimizin giderilmemesi halinde İZSU’ya karşı dava açacağız.”



Hurdacılar bezdirdi

Bu şikayet Karşıyaka Şemikler 6276 Sokak sakinlerinden geldi. “Bu konuyu belediyemize defalarca ilettik ama olumlu hiçbir gelişme olmadı” diye sözlerine başlayan okurlarımız yaşadıkları olumsuzlukları şöyle dile getiriyor: “Sokağımızda 2 hurdacı dükkanı, 1 marangoz, 1 bakkal ve bir de 1 oto tamircisi var. Özellikle hurdacı ve oto tamircisi çok gürültü yapmaktadırlar. Çeşitli defalar uyarmamıza rağmen sabah çok erken saatlerde gürültülü işlerine başlayan bu işyeri sahipleri gece yarılarına kadar çalışıyorlar. Hafta sonu bile gürültüye devam ediyorlar. Bakkal dükkanında da sabah akşam 4- 5 kişi içki içiyor, hatta sokağımızdaki kızlarımıza laf atıyorlar. Korkumuzdan parka çocuklarımızı gönderemiyoruz.”



Nüfus fotokopisi vermek şart mı?

Süleymen Ekici uyarıda bulunuyor: “Artık her kurumda işlem yapılırken veya bir yerlere abone olurken, kargo alıp-verirken, havale işlemleri yaparken vb. bizden kimlik fotokopisi isteniyor. Bu istek yasal mı? Şayet yasalsa ve yarın verdiğimiz kimlik fotokopisi yüzünden başımıza birşey gelirse, bunun sorumluluğunu kim üstlenecek? Bu işin doğru olup olmadığını bize kim açıklayacak?”



Sokak köpekleri kabus yaşatıyor

Buca Evka-1 sakinlerinden Ahmet Aydemir, “Ben her sabah motosikletimle Evka-1’deki evimden çıkıyor, Yıkık Kemer üzerinden Alsancak’taki işime geliyorum. Sabahları yol üzerindeki sokak köpeklerinin saldırısına uğruyorum. Grup halindeki köpekler herkese saldırıyor. Onlara zarar verilmemesi için bu güzergahtaki köpeklerin toplatılmasını istiyorum” diyor.



Otobüsler hep geç geliyor

Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi sakinlerinden Aslan Karataş geç gelen elediye otobüslerinden şikayetçi. Karataş, “Yetkililere şikayette bulunduk. Ancak, hiçbir iyileştirme yapılmadı. Bize 20 dikakada bir otobüsümüz olduğu söyleniyor ama en erken otobüs 40 dakikada bir geliyor. Hafta sonu ise bu süre 60 dakikaya kadar çıkıyor. Otobüslerin zamanında gelmesini istiyoruz” diyor.



Rüzgarlı günde sulama yapılsın

Gazi Bulvarı’ndaki Büyük Kanal Projesi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan bölümdeki işyeri sahipleri bakın ne diyorlar: “Çalışmalar bütün hızıyla sürüyor ve bazı yetkililerin belirttiğine göre verilen süreden önce tamamlanacakmış. Çok çok iyi. Ancak, çalışma yapılan bölüm ve özellikle tamamlanan kısımlar sık sık sulanamaz mı? Çünkü, esen rüzfarla birlikte işyerlerimiz toz altında kalıyor.”



