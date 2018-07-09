Güzelyalı-Konak Pier arası rahatlayacak

İZSU, gerçekleştirdiği bu projeyle iki nokta arasındaki kolektör hattının kapasitesini artıracak. Ayrıca, yeni pompa istasyonu ile daha yüksek basınçlı iletim hattı oluşturacak

İzmir’in en çok su baskınına uğrayan Konak Pier-Güzelyalı arasında kalan Kemeraltı Çarşısı, Karataş, Küçükyalı, Göztepe ve Güzelyalı bölgelerinde bundan böyle sorun yaşanmayacağı bildirildi. Başlıkta belittiğimiz gibi bu projeyle yeni pompa istasyonları ile yeni basınçlı iletim hattı kurulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden gelen bilgiler şöyle: “İZSU Genel Müdürlüğü, artan nüfus nedeniyle İzmir Büyük Kanal Projesi’nin, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki bölgenin atık sularının Gümrük Terfi Merkezi’ne iletilmesini sağlayacak olan atık su kolektör hattının kapasitesini iyileştirecek. Bu proje 2054 yılı kent nüfusuna göre hesaplayarak gerçekleştirilecek. Bunun dışında, Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı’nın bulunduğu bölgede yerin altına saniyede 2 metreküp atık su iletme kapasiteli bir pompa istasyonu daha konulacak.”

İşte yapılanlar

İZSU, bu proje ile ilgili şu bilgileri verdi: “Mevcut kolektör hattına ilave bir hatla Balçova, Sahilevleri, Güzelyalı ve Göztepe bölgelerinde toplanan evsel atık sular, yeni kurulacak pompa istasyonu aracılığıyla Gümrük Pompa İstasyonuna iletilecek. Böylelikle hem mevcut kolektörün kullanım ömrü uzatılacak hem de Güzelyalı, Göztepe ve Mehmet Ali Akman mahallerinde atık su sisteminde yaşanan su baskınları ve sel korkusu ortadan kalkacak. Gelelim neler yaptığımıza... Büyük Kanal Revizyonu kapsamında Gazi Bulvarı ile Basmane Meydanı arasındaki basınçlı iletim hattına 1141 metrelik ilave ikinci bir iletim hattı yaptık. Gümrük Pompa İstasyonu’na da iki pompa daha ilave ederek kapasitesini artırdık. Böylelikle Gümrük Pompa İstasyonunda toplanan evsel atıkların rahatlıkla Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’ne ulaşmasını sağladık. Bunların dışında Büyük Kanal Projesi’nin Arap Deresi altından geçen bölümüne de ilave hat yaparak kapasitesini artırdık. Bunlara yaklaşık 5 milyon lira harcandı. 14 yılda yağışlarda sıkıntı yaşanan bölgelerin yağmur suları ile kanal sularını birbirinden ayırmak amacıyla da 452 kilometrelik yağmur suyu hattı oluşturuldu. Yağmur suyu hattı imalat çalışmaları ile kolektör hatlarındaki temizlik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesini artırmak içinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.”

169 ve 554 hatların kalkmasıyla mağduruz

Bu serzeniş ve şikayet 169 Ve 554 hatlı toplu ulaşım araçları ile yolculuk yapan okurlarımızdan geldi. Bakın ne diyorlar: “169 ve 554 hatlı otobüsler seferden kaldırıldı. Peki, her gün kullandığımız bu otobüslerle işine, evine giden vatandaşlar niçin düşünülmedi? Sebep; tramvayın kullanılması gösteriliyor. Konak’a sefer yok. Ben tramvaya binip Konak iskeleden veya Karataş’tan Konak Buca otobüslerinin kalktığı yere kadar neden yürümek zorundayım? Özellikle akşamları saat 22.00 ve 23.00 gibi saatlerde işten çıkıp evlerine gitmek zorunda olan kadınlar o ıssız yerlerden neden yürümek zorunda bırakılıyor? Tramvaydaki görevliye sorduğumda alt sokaktan yarım saatte bir kalkan 10 hatlı otobüsün Konak’a gittiğini söylediler. Gecenin o saatinde biz kadınlar ne yapacağız? Trafik rahatlasın diye biz niçin mağdur ediliyoruz? Yöneticilerin bu sorunumuza çözüm bulmasını istiyoruz.”