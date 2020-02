Halkı zehirleyen asla affedilmesin!

Önceki hafta Buca ve Çiğli’de tavuk döner satışı yapan işyeri ve mutfağa yapılan baskınlarda, tuvaletin yanında, yerlerde hiçbir koruyucu önlem alınmadan kullanılan tonlarca tavuk ve hindi eti imha edilmişti.

6 Şubat 2020 Perşembe günü manşet yaptığımız, “Buca zabıtasından ‘Korku filmi’ gibi döner baskını” haberi ve Çiğli’de önceki gün gerçekleşen denetim sonrası onlarca okurumuz gazetemizi aradı. Buca Başkanı Erhan Kılıç ve Çiğli Başkanı Utku Gümrükçü ile ekibine teşekkür ettikten sonra, “Bu operasyonlar sık sık yapılmalı. Başkanların, ‘Gıda terörüne karşı yaptırımlarımız devam edecek’ açıklamasına da sonuna kadar destek veriyoruz. İzmirliler olarak operasyonların Konak başta olmak üzere diğer ilçelerde de yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Sık sık denetlenmeli’

İçlerinde gıda mühendisi olan bir okurumuzun da bulunduğu İzmirliler, istek ve önerilerini şöyle dile getirdi: “Konak’ta halkın yoğun olarak yaşadığı Kemeraltı, Çankaya, Güzelyalı, Hatay, Tepecik, Basmane ve Alsancak’ta onlarca döner ve benzeri ürün satan işyeri var. Kırmızı et fiyatları 50, tavuk fiyatları ise 20-25 liraya ulaştı. 2 ile 4 lira arasında yarım ekmek veya dürüm tavuk döner, 5-6 liraya da yarım ekmek veya dürüm kırmızı et (!) döner satılıyor. Mümkün değil. Özellikle bu fiyatlara satış yapan işyerleri sık sık denetlenip örnekler alınmalı. Daha önce yapılan denetimlerde, bazı dönercilerin soya kıymasını ve tavuk etini (!) lohusa şekeri ile renklendirip ‘et döner’ diye sattıkları tespit edildi. Bu tür etler (!) çok pişirildiğinde kanserojen risk taşıyor. Çiğ kalırsa da ishal ile mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açıyor. Hatta döner diye takılan etlerde hayvan iç organları, bağırsak, hayvan tırnağı, tavuk kırıntılarından soya kıymasına kadar her şey çıktı. Bu tür sahteciliklerin bedelini halk olarak biz sağlığımızla ödememeliyiz. Vatandaşların bu ürünleri sağlıklı olarak yemesi için, yetkili ve ilgili birimlerin denetimlerini kısa aralıklarla yapmalarını öneriyoruz.”