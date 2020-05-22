Haziran sonuna uzatılabilir mi?

Bu istek ve öneri, Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkamadıklarını ve ekonomik sıkıntı içine girdiklerini söyleyen okurlarımızdan geldi.

2020 yılı vergi takvimi içinde Emlak Vergisi ödemeleri Mart ayı itibariyle başlamış ve 1. taksidin son ödeme günü, 30 Mayıs’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 1 Haziran 2020 olarak belirlenmişti. Ödemenin iki eşit taksitte yapılabileceği ya da tamamının tek seferde ödenebileceği ilgili yasada belirtiliyor. Şimdi gelelim, son ödeme günü yaklaşırken milyonlarca ev, dükkân, işyeri ve arsa sahibi vatandaşlardan, verginin ilk taksidini ödeme güçlüğü içinde olanlardan gelen istek ve önerilere... Okurlarımız bakın ne diyor:

‘Destek olun’

“Ülkemizde ilk koronavirüs belirtisinin ortaya çıktığı 11 Mart’tan bugüne kadar geçen süre içinde gerek sağlık, gerek zaman, gerekse ekonomik yönden gücümüz kalmadı. Şu anda on binlerce ev, işyeri ve arsa sahipleri olarak, aşırı bir ekonomik sıkıntı içine girdik. ‘Önce can, sonra canan’ sözünde olduğu gibi, çoğumuz işsiz ve gelirsiz kaldık. Emlak Vergisi bir yana, elektrik, doğalgaz ve su faturalarını bile ödeyecek gücümüz kalmadı. Ülkemizi ve kentlerimizi yöneten yetkililerden bu konuda vatandaşlarına destek olmalarını istiyoruz. Bizim yetkililerden isteğimiz, Emlak Vergisi ilk taksit ödeme süresinin 30 ile 45 gün arasında bir tarihe ertelenmesi. Ne olur bu konuda bize destek olun. Bu isteğimiz gerçekleştirilmezse elektrik, su ve doğalgaz faturaları gibi, bu vergimizi de ödeyemeyeceğiz. Tabii, ödeme yapmadığımız için sırtımıza bir de faiz yükü binecek.”

Kimler ödemeyecek?

Yetkililerin, 2020 Emlak Vergisi ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamalar ise şöyle: “Bu yıl normal şartlarda Emlak Vergisi ödemesi yapacak olan vatandaşlar ilk taksidini 1 Mart-1 Haziran, ikinci taksit ödemelerini ise 1-30 Kasım arasında yapacak. 2020 yılı için Emlak Vergisi muafiyeti, evi 200 metrekareden daha küçük ve tek taşınmazı olması ve başka aylık geliri bulunmaması şartı ile emekliler, ev hanımları, şehitlerimizin dul eşleri ve yetimleri ile işsiz kişilere uygulanmaktadır. Emlak Vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar, bu bilgileri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet aracılığıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmetiyle alabilir. İlk kez ödeme yapacak olanlar, belediyelerden tahsis edilen beyannameyi dolduracak ve başvuru yapılırken tapu, nüfus cüzdanı ve söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerini hazır bulunduracak. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havaleyle belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir.”