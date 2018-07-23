Hedef, modern sulama sistemi

Sarıgöl ve Akhisar’da tarım arazilerinin sulanması sırasında meydana gelen aksaklıklar sonrası bir açıklama yapan Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, “Bu sorunu kısa sürede aşıp çiftçilerimizi sevindireceğiz” dedi.

Yağışlı geçen haziran ayının ardından bastıran sıcaklar nedeniyle, Ege’de sulama sezonu açıldı. Çiftçiler, bir yıl emek verdikleri tarlalardan daha çok verim alabilmek için gece gündüz çaba sarf ediyor. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü de sulama projelerinin mercek altına alındığını açıkladı. Yapımı tamamlanarak test aşamasına geçilen Sarıgöl Sulaması Yenileme Projesi ile Akhisar-Gördes Sağ ve Sol Sahil Sulama projelerini yerinde inceleyen Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, on binlerce dekar arazinin su beklediğinin altını çizdi, yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“23 bin 780 dekar üzüm bağını basınçlı borulu sistemle sulayacak Sarıgöl Sulaması Yenileme Projesi’ni yerinde inceledim. 83 kilometre boru döşenen ve 251 hidrant yapısı inşa edilen yeni hatta test çalışmalarımız bütün hızıyla sürüyor. Suyun kalitesini incelemek için de numuneler aldık. Akhisar-Gördes Sağ Sahil Sulaması’nda da 97 bin 660 dekar araziye can suyu verecek projede toplulaştırma çalışmalarımız devam ediyor.

Arazide hasat dönemi olması nedeniyle sahada çalışırken zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Sisteme deneme amaçlı, yer yer su vermeye başladık. Ancak bazı noktalarda basıncın beklenenden yüksek olması yüzünden, elektronik saatler bize zorluk çıkardı. Bunun üzerine biz de sorunu tüm muhataplarıyla mercek altına aldık. Tamamlandığında 50 bin 400 dekar araziyi modern sulamaya kavuşturacak olan Akhisar-Gördes Sol Sahil Sulaması projesi de, tüm hızıyla sürüyor. İmalat için malzemelerimizi şantiye alanında depoladık. Vakit kaybetmemeliyiz. En kısa sürede bu sorunları aşarak üreticilerimizin su sıkıntısını gidereceğiz. Sonbaharla birlikte ekip sayılarını artırarak inşaatlarımızı hızlandıracağız ve önümüzdeki sezondan itibaren kısım kısım sahaya su vereceğiz.”

‘Telekom, bu sistemle çok zor para kazanır’

BU uyarı ve istek, İzmir’in Buca İlçesi Hürriyet Mahallesi 489/1 Sokak’taki (1) numaralı binada oturan 6 aile ile binadaki bir işyeri sahibinden geldi. 7 hanenin Türk Telekom abonesi olmak için 6 aydır çalmadık kapı bırakmadığını söyleyen Mehmet Demirtaş, bakın ne diyor:

“Ben bu binaya ilk taşınan kişiyim. Taşındığım günden itibaren yanımıza yapılan 16 katlı bina tamamlanmadan ve yerleşim bile olmadan Telekom hattı (fiber) döşendi ve kutusu konuldu. Yerleşim olmadığı için abone bile yapılmadı. Biz 6 hane, tek tek yeni binamıza yerleştik. Hem Telekom’un telefon hattına hem de internetine (TTNet) abone olmak istiyoruz. Nedense biz, 5-6 aydır yok AYKOME, yok ekip sayımız yetmiyor, yok sıraya alındınız gibi bahanelerle bekletiliyoruz. İzmir Telekom’un yöneticileri ile Büyükşehir Belediyesi AYKOME yetkililerinden, binamıza hattın döşenmesi için bir kez daha istekte bulunuyoruz. Lütfen bizim hattımızı çekin.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

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