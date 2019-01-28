Hem akıllı hem pratik hizmet

İZSU Genel Müdürlüğü, vatandaşların su faturalarını 7/24 ödeyebilmeleri için ‘akıllı vezne’ projesini başlattı. Bu uygulamadan ‘ön ödemeli sayaç’ kullanan aboneler de yararlanacak.

İzmirlilere daha hızlı ve çağdaş hizmet sunabilmek amacıyla mobil uygulamalara önem veren Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kurumla ilgili işlemlerin cep telefonları ve internet üzerinden yapılmasını sağlayacak uygulamaların ardından ‘akıllı vezneleri’ de yaşama geçirdi.

İzmir’de su faturalarını İZSU veznelerinde ödeyen vatandaşlar, bundan böyle mesai saatleri dışında da işlem yapabilecek.

Vezne sayısı artacak

İlk olarak Konak ve Buca’da kullanıma açılacak olan akıllı vezneler, önümüzdeki günlerde Tire, Ödemiş ve Bergama’da da hizmete girecek.

Konuyla ilgili olarak gelen diğer bilgiler şöyle: Su faturalarını İZSU’nun veznelerine giderek ödeyen vatandaşlar için mesai saatleri dışında da ödeme imkânı getiren ‘akıllı vezneler’in ilk 3’ü, hafta başından itibaren Konak Meydanı’ndaki İZSU Genel Müdürlüğü önü ile Gümrük ve Buca’da hizmete girdi. İZSU’nun 7/24 akıllı vezneleri, Tire, Bergama ve Ödemiş’te de hizmet verecek. İZSU’ya ait Tire Hizmet Birimi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tire Yerel Hizmetler Birimi’nde yer alacak akıllı vezneler, özellikle Tire’de ‘ön ödemeli sayaç’ kullanan vatandaşlar için de büyük kolaylık sağlayacak. Vatandaşlar, kartlarını okutarak mesai saatleri dışında, hafta sonları ve bayramlarda da kredi yükleyebilecek. Akıllı vezne sisteminde aboneler, abone numaralarını girerek ya da su faturası üzerindeki kare kodu okutarak borç bilgilerini görebilecek, dönemsel veya vadesi geçmiş borçlarını kredi kartıyla veya nakit olarak ödeyebilecek. İZSU, vatandaşların bu hizmetten memnun kalması durumunda, ilk etapta 7 adet olan akıllı vezne sayısını tüm ilçelerde yaygınlaştıracak.