Hibe desteğinde son gün 28 Eylül

Bu uygulamadan Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Manisa ve Uşak’taki süt, kırmızı et-kanatlı et ve ürünleri ile su ürünleri, meyve-sebze üreticileri yararlanacak

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi amacıyla Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finanse ettiği Kırsal Kalkınma Hibe Destek Programı IPARD kapsamında tarım ve balıkçılıkta işleme ve pazarlama yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verileceği açıklandı. Ülkemizdeki 42 ile verilecek destek arasında, bölgemizden Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Manisa ve Uşak’ın bulunduğunu ifade eden tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım, konu ile ilgili şu bilgileri verdi:

Nereye başvurulacak?

“Destek için başvurular 28 Eylül’de sona erecek. Açıklamayı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan ‘Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) yaptı. ‘Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar’ tedbiri kapsamında yapılacak yüzde 50 hibe desteği, ülkemizin 42 ilinde uygulanacak. Ege’de ise yukarıda belirttiğim illerdeki çiftçilerimiz yararalanabilecek. Hibe desteğinden yararlandırılacak beş yatırım konusu ise şöyle belirlendi: Süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı et ve et ürünleri, su ürünleri, meyve-sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması. Başvurular 6 Eylül 2017 günü itibariyle başladı. Başvurular, yatırımın uygulanacağı ildeki Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüklerine yapılabilir. Bu şekildeki başvuruların son teslim tarihi yukarıda da belirttiğim gibi 28 Eylül 2017 saat 18.00 olarak belirlendi. Ayrıca, online proje başvuru sistemi ise 26 Eylül 2017 günü saat 21.00’e kadar açık olacak. Buradan da başvuru kabul edilecek.”

Bu işgal niçin engellenmiyor?

KONAK Üçkuyular sakinleri, bölgelerinde bazı işyerlerinin kaldırımları işgal ettikleri yetmiyormuş gibi, yolu da ürünlerini çıkararak işgal ettiklerini bildirdi. Fotoğraf çekip gönderen okurlarımız, şunları söyledi: “Burası trafiğin ve yaya geçişinin en yoğun olduğu İnönü Caddesi. Bu cadde üzerindeki 837 numaralı işyeri sahibi eskiden olduğu gibi yine ürünlerini çıkararak hem kaldırımı hem de yolu işgal ediyor. Bu işyeri sahibinin uyarılmasını ve kaldırım ve yoldaki ürünlerini kaldırmasını istiyoruz.”

40 bin ton atık geri dönüşüme

İZMİR’DE atıkları geri dönüşüme kazandırma projesi uygulamasını 2012 yılından bu yana uygulayan Bayraklı Belediyesi, geri dönüşüm konusunda geliştirdiği projeyle ambalaj atıklarını toplama kampanyasını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. Uygulanan bu projeyle çevre kirliliğinin önlenmesinin yanında ekonomiye katkı sağlandığını da belirten Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bu kapsamda 2012’den bu yana yaklaşık 40 bin ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdık” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ofis, işyeri, fabrika, okul, kamu kuruluşları, özel ve devlete bağlı hastane ve sağlık birimleri, muhtarlıklar aynı zamanda siteler ve apartmanlara yerleştirdiğimiz ambalaj konteyner ve iç mekan kutuları ile toplanan gazete, dergi, defter, kitap, katalog ve kartondan oluşan ambalaj atıkları, belediyemizin yetki verdiği firma tarafından düzenli olarak bulunduğu yerlerden alınarak, geri dönüşüme kazandırılıyor. Bu yılın ilk altı ayında iki bin 600 ton karışık ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdık. Toplamdaki rakam ise yaklaşık 40 bin tona ulaştı. Bu konuda bize destek olan tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”