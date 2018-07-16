‘İmar Barışı’ için sakın geç kalmayın

Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, vatandaşlara, en doğru ve hızlı çözüm için belediyeye gelmelerini önerdi, son başvuru tarihinin 31 Ekim olduğunu vurguladı

Selçuk Belediyesi hizmet binasında faaliyete başlayan İmar Barışı Ofisi’nde, belediye binasına gelen vatandaşlar İmar Barışı ile en ufak ayrıntıya kadar bilgilendirililiyor. İlçedeki konutların çoğunda imar ve iskan sorununun olduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, “Yapı Kayıt Belgesi” ile birlikte tespit edilen bedelin yatırılması sonrası sorunların çözüme kavuşturulacağını açıkladı. İlçe genelinde geçmiş yıllardan günümüze kadar birçok çarpık yapının bulunduğu da ifade edildi. Ayrıca, bu projenin imar ve iskan bakımından çok büyük bir fırsat olduğu bildirildi.

600 müracaat var

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından geçen ay Selçuk Belediyesi’nde İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı yapıldığını ifade eden Başkan Bakıcı uyarılarını şöyle özetledi: “İmar Barışı kapsamında yapılacak işlemlerle ilgili olarak Selçuk Belediyesi Hizmet Binası’nın zemin katında açtığımız İmar Barışı Ofisi’nde vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Bugüne kadar 600 civarında Selçuklu vatandaşımıza bu hizmeti verdik. Sorunları olan vatandaşlarımız 31 Ekim 2018 tarihinden önce belediyemize muhakkak müracaat etmeleri gerekiyor. İmar Barışı Yasası’ndan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın önce belediye hizmet binamız içerisinde faaliyet gösteren İmar Barışı Ofisi’ne başvurmaları menfaatleri açısından çok önemlidir. Ayrıca ilk işlem olarak e-devlet üzerinden giriş yapılması, başvuru sürecinin ardından ‘Yapı Kayıt Belgesi’ bedelinin de 31 Aralık 2018’e kadar yatırılması isteniyor. Ayrıca belirteyim, İmar Barışı ile ilgili uygulama 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapılar için geçerlidir.”

‘Tramvay otoparkı çok karanlık ve güvensiz’

İzmirli tramvay kullanıcısı bir okurumuz tespit ettiği bu konuyu yetkililerin dikkatine sunmamızı istiyor, aynen aktarıyorum: “İzmir Büyükşehir Belediyesi Bostanlı Tramvay Çarşı Durağı Oto Parkı’na araçlarımızı park ediyoruz. Ancak bu park yeri çok karanlık ve emniyetsiz. Bu konuyu ilgili ve yetkili makamlara defalarca ilettik. Ancak hiçbir çözüm üretilmedi. Bazı kendini bilmezler karanlıktan faydalanarak, arabalarımızın parçalarını söküyor ve zarar veriyorlar. Hatta üzerine ve yanlarına işiyorlar. Ayrıca insanlarımız çok duyarsızlar, çöplerini de atıp gidiyorlar. Konuyla ilgili kişiler ise ne yazık ki temizletmiyorlar. Bu görüntüler Karşıya’ya hiç yakışmıyor. Bu otoparkın bir an önce aydınlatılmasını, güvenli hale getirilmesini ve sık sık temizletilmesini istiyoruz.”