İşadamı Halil Atila’ya başkanlar sahip çıktı







Eğitime verdiği büyük desteklere rağmen kendi manevi destek göremedi



Milliyet okurları hatırlayacaktır. Halil Atila, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik çalkantıya rağmen bu yaz, Kars Halil Atila ile Yeşilova Halil Atila İlköğretim okullarını yenileme işlerini yüklendi. Özellikle Kars Halil Atila İlköğretim Okulu’nu, çatısından zeminine kadar dış cephesi ile birlikte tüm çerçevelerini değiştirdi. Okulun yalıtımını sağlayarak, daha az enerji ile ısınması için ne gerekiyorsa yaptı. 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılı’na Bornova’da pırıl pırıl iki okul hazırladı. Bunun için 250 ile 300 bin TL harcadı.



Kaymakamın teşviki

Tabii harcadığı paradan tek kuruşunu vergiden düşmedi. Bu çalışma ile ilgili haberi 14 Temmuz 2011 Cuma günkü Milliyet Ege’de duyurmuş ve Halil Atila’nın “Benim bu işi yüklenmemde Bornovamızın çalışkan Kaymakamı Hakkı Uzun’un büyük teşviki olmuştur” dediğini aktarmıştık. Hatta iki okulun yenileme işlemleri için Kaymakamlıkta yapılan protokolda Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Çakıral’ın da bulunduğunu belirtmiştik. Gelelim Halil Atila’nın belirttiğim buruk sevinçlerine...

2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılı 19 Eylül 2011 Pazartesi başladı ve Halil Atila’nın adını taşıdığı iki okulda da törenler düzenlendi. İki okulda da düzenlenen törene ne Bornova Kaymakamı Hakkı Uzun, ne de İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Çakıral katıldı. Kaymakam ve müdür o gün Bornova Evka-3’teki Ergenekon İlköğretim Okulu’ndaki törene iştirak ederek öğretim yılını başlattılar.



Uğrayabilirlerdi

Üç ay boyunca iki okulu yenilemek için gecesini gündüzüne katan Halil Atila, ilk burukluğunu bu nedenle yaşadı. Atila ikinci buruk sevinçi, 24 Kasım 2011 günü adını taşıyan Kars Halil Atila ve Yeşilova Halil Atila İlköğretim okullarının öğretmenleri ile aile birliği yöneticileri için düzenlediği geceye, davet edilmelerine rağmen gelmeyen Bornova Kaymakamı Hakkı Uzun ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Çakıral yüzünden yaşadı. Geceye kent yöneticileri olarak yoğun programlarına rağmen Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Oktay Sındır ve Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ katıldı. İki başkanın geceye katılması Halil Atila’yı mutlu etti. Ama ilçesindeki ‘Eğitim’ camiası yetkililerinin gelmemesi bu sevinçi buruk hale getirdi. Gecede, Kars Halil Atila’yı yenilediği için Aile Birliği’nin hazırlattığı plaketi Halil Atila’ya iki belediye başkanı birlikte takdim etti.







Bence...



Aktardıklarım tamamen kendi izlenimim. Çünkü, 25 yıldır tanıdığım ve dostum diyebileceğim başarılı iş adamı ‘Eğitim Gönüllüsü Halil Atila’, yaptığı yatırım, yardım ve hayır için reklam yapılmasını ve duyurulmasını istemedi. Halil Atila hep ‘Ahde vefasızlığa’ isyan etti. Onu da ilçede düzenlenen etkinliklerde çekinmeden dile getirdi.

Özellikle geçmiş yıllarda Yeşilova’da yaptırdığı okulda törenlere davet edilmemesi de ayrı bir vefasızlık, onu da yeni öğrendim. Bence, ‘Eğitim Gönüllüsü’ böyle bir insan bu yıl ki eğitimle ilgili önemli günlerde yanlız bırakılmamalıydı.





Bu e-postayı açarsanız sisteminiz çökebilir



”Bugünlerde internette çok tehlikeli bir virüs dolaşıyor. PKK’nın Türkiye ve Avrupa ülkelerinde eğitim almaları için maddi destekte bulunduğu bir grup kürt hackerın geliştirdiği bir virüs tüm bilgisayarları tehdit ediyor! Tanıdığınız veya tanımadığınız birinden size ‘Terörü Lanetliyoruz. Herkesi Birlik Olmaya Çağırıyoruz’ konulu bir mail gelirse sakın açmayın. Yine aynı şekilde msn listenize eklenmek isterse sakın kabul etmeyin. Çünkü içinde bulunan .pps(Powerpoint) sunusu olan mailde dosya açıldığı zaman tamamen zararsız ve milliyetçi gibi görünen bir Powerpoint sunusu eşliğinde sözde terör karşıtı resimler ve yazılar çıkıyor. En sonun da ise bunun PKK tarafından yapıldığını ve tamamen aldatmaca olduğunu içeren Türkiye karşıtı bir resimle (bölünmüş Türkiye ve Kürdistan haritası) bütün sisteminizin çöktüğünü, bilgisayarınızdan bütün verilerin silindiğini söylüyor. Ve artık çok geç kaldınız bütün verileriniz siliniyor. Silinmeden önce de açıldığı ilk anda msn listenizdeki tüm arkadaşlarınıza maili yolluyor. Bu da yine aynı kişilerin kullandığı mail adresi ve eklediğiniz anda bütün adres defteriniz Kürt hackerların eline geçmiş oluyor. Siz kabul etmeseniz de virüslü bir dosyayı bilgisayarınıza yolluyor.”

Bu bilgiyi olabildiğince çok kişiye bildirin.







Belediyenin totemi baz istasyonu oldu





Karşıyaka Ordu Caddesi ve civarında oturan vatandaşlar baz istasyonu konusunda dertliler. Onlarca semt sakini adına köşemizi arayan Banu İzgi, Evren Eğrikülah ve Pınar Tatlı bakın ne diyor: “Evlerimizin dibindeki boş arazide biraz düzenleme yaptılar ve içindeki toteme baz istasyonu monte ettiler. Burası Karşıyaka Ordu Caddesi üzerinde bulunan ve yeni açılan Mavişehir yolunun köşesi.

Buradaki yeni yapılan parkın hemen yanına 16 Eylül 2011 gece yarısı gelen bir ekip tarafından bir baz istasyonu monte edildi. Görünümünden çok sanki yeni yapılan parkın totemi izlenimini veren ve Karşıyaka Belediyesi amblemli toteme baz istasyonu kuruldu. Belediyemizin kendi amblemini de kullanarak bu şekildeki devasa boyuttaki bir baz istasyonu kurulmasına izin vermesi ilginç. Çevre sakinleri olarak toplamış olduğumuz 355 imza ile hemen vakit kaybetmeden Karşıyaka Beledeyesi ile Karşıyaka Kaymakamlığı’na başvurduk. Bir gün sonra da eylem yaparak tepkimizi ve bu baz istasyonunun ivedilikle kaldırılmasını dile getirdik. Ancak, iki ayı geçti ve baz istasyonu halen duruyor. Biz semtimizdeki bu baz istasyonunun acilen kaldırılmasını istiyoruz.”







Bu çirkinlikten ne zaman kurtulacağız?





Karşıyakalı Eczacı Muzaffer Haksel, “Bu rezilliği daha ne kadar çekeceğiz?” diye başladığı tespitini şöyle ifade ediyor: “Karşıyaka Tiyatro Sokağı’nı 20 Kasım 2011 itibariyle bu şekilde görüntüledim. Bekleyip onarılır diye bekledim. Ama nafile. Esnaf, ‘Süperonline’ isimli firma tarafından çalışma yapıldığını ve sokağın iki haftadır böyle olduğunu, isyan ederek söyledi. Sokağın durumu yağmur yağarsa felaket olur. Karşıyakalılar olarak, bu sokaktaki çirkinliklerin bir an önce giderilmesini istiyoruz.”

