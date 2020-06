İŞTE İZMİR’İN KANAYAN ÜÇ YARASI...

1- Hilal Futbol Sahası

2- Pasaport Terası

3- Kaldırım işgalleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Coşkun Sarı kentte gördüğü olumsuzlukları dile getirmiş ve kent yöneticilerine iletmemizi istemiş. Büyükşehir ve Konak Belediye Başkanlıklarına ilettiğim gözlemlerim şöyle:

1) Cumaovası-Alsancak deneme seferleri sırasında dikkatimi çeken olumsuz manzaralardan ilki demiryolu kenarında bulunan Hilal Futbol Sahası. Bu spor alanı ilk açıldığında semt gençleri ve amatör kulüpler için çok iyi bir tesisti. Bugün bu tesis ve çevresi faytoncuların atlarını bakmaya çalıştıkları derme çatma barakalarla dolu. Bu çirkinlik Ege Mahallesi’nde Melez Çayı kenarında ve viyadük altında da sergileniyor. Kente havaalanından İZBAN ile ulaşacak her yabancının karşılaşacağı kötü görüntü olumsuz izlenimler edinmesi için yeter de artar sanırım.

Vatandaş taciz ediliyor

2) İkinci sıkıntı Kordon’da kafeteryaların seyir teraslarını işgal etmeleri. Belediye sınırlı sayıda masa koymalarına izin veriyor ama seyir teraslarını işgal etmelerine sessiz kalıyor nedense. Bir de kafeterya çalışanlarının herkesi taciz ederek hanutçuluk yapmaları. Yürüyüşe çıkan her insana potansiyel kafeterya müşterisi gözüyle bakılıyor.

3) Üçüncü sorun ise işyerlerinin kaldırımları işgal etmesi. Bu her belediye sınırları içinde söz konusu ama Konak Belediyesi sınırlarında daha yaygın. 10 metre karelik bir dükkanın kaldırımda işgal ettiği yer en az dükkan alanı kadar. Sigara yasağı çıkalı dükkan sahipleri sigaralarını içmek ve sohbet etmek için dükkanları önündeki kaldırıma bir masa ve birkaç da sandalye atıyorlar. Vatandaşın bunların arasından geçmek için cambazlık yapıyor. Hele yağmurlu havalarda bu durum daha da vahim. Belediyelerin bunlarla da ilgili bir işlem yaptığını sanmıyorum. Başkanlar ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, bu olumsuzlukları düzeltmesi gerekenler belediye çalışanlarıdır. Her görevli işini ciddiye alarak yapsa kentimizde bir sorun, bir olumsuzluk, bir çirkinlik yaşanmayacağını düşünüyorum.”



BURASI KAÇINCI KEZ TIKANIYOR

Çınarlıdan arayan okurlarımız Salim Karataş, Devrim Kaçan ve Esin Tuğlu şöyle diyor: Büyükşehir Belediyesi Çınarlı-Halkapınar arasına bir altgeçit yaptı. Karşıyaka, Bayraklı ve Bornova arasını kısalttı. Özellikle Çınarlı bağlantılı trafiği rahatlattı. İyi oldu. Ancak, bu altgeçit ile nedense ilgilenilmiyor. Sanki burası İzmir’e değil de Yunan adalarına bağlı. Bir değil, iki değil bu kaçıncı kezdir tıkanıyor ve trafiğe kapatılıyor. Ayrıca trafiğe kapatıldığında önlem alınıyor ve bağlantılı yollara uyarı levhaları konmuyor. En azından bir afiş asılarak uyarılabilir. Yüzlerce sürücü mağdur oluyor. Kalıcı bir çözüm getirilerek trafiğin akması sağlansın.







İş makinesinin SİTE alanında ne işi var

İzmir ili Urla ilçesi Yağcılar köyündeki YADEM Çevre Derneği üyeleri köye 400 metre mesafedeki Çiftetepeler sınırlarındaki ormanlık alanın kesildiğini bildirdiler. Dernek üyeleri kent yöneticilerine gereğinin yapılması amacıyla aşağıdaki bildiriyi iletmemizi istediler. Bildiri aynen şöyle: “Urla Yağcilar köyü, aynı zamanda arkeolojik değeri olan ve 1. derece sit alanı. Yakın bir zamanda burada tarihi değeri olan madeni para ve sikkeler bulunmuş ve Jandarma tarafından işlem yapılmıştı.Burası üzerindeki yeşil doku dışında tarihi zenginlikleri olan bir yer. Şu anda talan ediliyor. Ancak Urla Orman İşletme Şefliği bu bölgede fıstık çamı ağaçlandırma bahanesiyle buradaki yeşil dokuyu ve içindeki kızıl çamları büyük bir iş makinesiyle söküyor. Kentimizi yönetenlerin buradaki ağaç dikme bahanesiyle uygulanan bu projeye müdahale etmelerini istiyoruz.”



Şantiye kamyonları adeta terör estiriyor

Hatay Basın Sitesi sakinleri Üçyol- Üçkuyular Metro Çalışmaları nedeniyle kurulu olan şantiyelerde görevli ağır vasıtalardan dertliler. Okurlarımız, “Hatay ve İnönü caddelerinin trafiğe kapalı olması nedeniyle uygulanan yasaklara riayet edilmiyor. Özellikle kamyonlar terör estiriyorlar. Diğer araç sürücülerine saygı göstermiyorlar. Tek yön olan yollardan ters yönden gelerek trafiği tehlikeye sokuyorlar. Korna sesleri yüzünden gürültü kirliliği yaşıyoruz. Trafik ekiplerinin arada sırada bu yolları da denetlemelerini istiyoruz” şikayetinde bulunuyor.



Zafer Caddesi’nde yaya güvenliği yok

Urla Şehit Kemal İlköğretim Okulu velileri adına arayan okurumuz, “Okulun bulunduğu yer Urla’nın en hareketli caddesi üzerinde bulunuyor. Bu cadde aynı zamanda Kaymakamlık ile sanayi sitesini birbirine bağlıyor ve aşırı sürat yapılıyor. Ayrıca kaldırımlar da otopark gibi kullanıldığı için Zafer Caddesi yaya güvenliği açısından çok ama çok tehlikeli bir durumda. Özellikle çocuklarımız adına korku ve endişe içindeyiz. Kaymakamlık ve Belediye’nin bu caddede yaya güvenliği açısından çalışma yapmalarını istiyoruz” diyor.



Sokakların tamamı çukur ve çamur

Çiğli Balatçık Mahallesi sakinleri, “Anadolu Caddesi’ne bağlı olan 8809 ile bağlantılı sokakların tamamı delik deşik ve çamur içinde. Belediyemize bu sorunumu ilettik ama halen çözüm üretilmedi. Çukurlar içindeki sokaklardan gidip geliyoruz. Araçlarımızın alt takımları arızalanıyor. Sokaklarımızın acilen ele alınmasını bekliyoruz” diyorlar.



SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@milliyet.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.