İzmir işporta ve dilenci kenti oldu







İzmir Çankaya’dan arayan okurlarımız, son aylarda kucağında ve sırtında bebekle dilenenler sayısında artış olduğunu, camilerde özellikle cuma günleri namaz çıkışından sonra makbuzsuz para toplandığını ve İzmir’in önemli merkezilerinin ise işporta tezgahlarıyla işgal altında olduğunu bildirdiler.



Bebekli kadınlar işbaşında

İzmir’deki “Kent yöneticileri bunları görmüyor mu?” diyen okurlarımızdan Gökmen Sabuncu, “Geçenlerde Çankaya’da yürürken kucağında bebekle bir bayan geldi, ‘Açım, karnım çok aç, çocuğuma süt alacağım’ diye dilendi. Biraz yürüdük eski Atlas Oteli duvarında, yine kucağında bir bebek olan kadın dileniyordu. Hilton Oteli’ne yaklaşırken bir bayan bu kez elinden tuttuğu bir bebekle ‘Açım’ diye para istedi. Swiss Efes’in önüne geldiğimizde yine kucağında bir bebekle beraber bir bayan, havayolları otobüsünün kalktığı yerde dileniyordu. Öğleden sonra Konak Meydanı’na gittiğimizde yine aynı manzara ile karşılaştık. Hem de 6-7 bayan kucaklarında ve sırtlarında bebekleriyle metro çıkışlarında, Konak Vapur İskelesi devamında ve Kemeraltı çıkışında dileniyorlardı. Bu işin sonu nereye gidiyor? Hani Türkiye, ekonomik yönden dünyanın kalkınan ve refah içinde olan 10 ülkesi içindeydi?” dedi.



Namaz çıkışı para toplanıyor

İzmir Otogar’da (İZOTAŞ) çalıştığını belirten bir okurumuz da, “Her seferinde Otogar’dan Bornova istikametine gelişte kavşaklarda kucaklarında bebeklerle dilenen kadınlar ile mendil satan küçük kız çocuklarını görüyorum. Camilerde, namaz sonrası çıkışta karton kutularda para toplanıyor. Ne makbuz, ne de belge var. Bu şekilde para toplamak yasak değil mi? Kent yöneticilerinin bu çirkinliklere engel olmaları gerekmiyor mu?” diyor.

İzmir’in sanat çevresinden onlarca okurumuz da şu görüşlere yer verdiler: “Sadece Kemeraltı’nın işporta eline geçtiğini yazdınız. Ama İzmir’in her köşesi işportacıların işgali altında. Hatay, Güzelyalı, Konak Meydanı, Çankaya, Mezarlıkbaşı, Alsancak, Karşıyaka Çarşısı, Bostanlı, Bayraklı Sevgi Yolu çevresi, Çiğli İstasyonaltı ile metro istasyon çıkışları işportacılarla dolu. EXPO 2020’ye talip olan İzmir’e bu çirkinlikler yakışmıyor.”









ESBAŞ üstgeçidi yıkıldı yıkılacak!