İzmir işporta ve dilenci kenti oldu

İzmir Çankaya’dan arayan okurlarımız, son aylarda kucağında ve sırtında bebekle dilenenler sayısında artış olduğunu, camilerde özellikle cuma günleri namaz çıkışından sonra makbuzsuz para toplandığını ve İzmir’in önemli merkezilerinin ise işporta tezgahlarıyla işgal altında olduğunu bildirdiler.
Bebekli kadınlar işbaşında
İzmir’deki “Kent yöneticileri bunları görmüyor mu?” diyen okurlarımızdan Gökmen Sabuncu, “Geçenlerde Çankaya’da yürürken kucağında bebekle bir bayan geldi, ‘Açım, karnım çok aç, çocuğuma süt alacağım’ diye dilendi. Biraz yürüdük eski Atlas Oteli duvarında, yine kucağında bir bebek olan kadın dileniyordu. Hilton Oteli’ne yaklaşırken bir bayan bu kez elinden tuttuğu bir bebekle ‘Açım’ diye para istedi. Swiss Efes’in önüne geldiğimizde yine kucağında bir bebekle beraber bir bayan, havayolları otobüsünün kalktığı yerde dileniyordu. Öğleden sonra Konak Meydanı’na gittiğimizde yine aynı manzara ile karşılaştık. Hem de 6-7 bayan kucaklarında ve sırtlarında bebekleriyle metro çıkışlarında, Konak Vapur İskelesi devamında ve Kemeraltı çıkışında dileniyorlardı. Bu işin sonu nereye gidiyor? Hani Türkiye, ekonomik yönden dünyanın kalkınan ve refah içinde olan 10 ülkesi içindeydi?” dedi.
Namaz çıkışı para toplanıyor
İzmir Otogar’da (İZOTAŞ) çalıştığını belirten bir okurumuz da, “Her seferinde Otogar’dan Bornova istikametine gelişte kavşaklarda kucaklarında bebeklerle dilenen kadınlar ile mendil satan küçük kız çocuklarını görüyorum. Camilerde, namaz sonrası çıkışta karton kutularda para toplanıyor. Ne makbuz, ne de belge var. Bu şekilde para toplamak yasak değil mi? Kent yöneticilerinin bu çirkinliklere engel olmaları gerekmiyor mu?” diyor.
İzmir’in sanat çevresinden onlarca okurumuz da şu görüşlere yer verdiler: “Sadece Kemeraltı’nın işporta eline geçtiğini yazdınız. Ama İzmir’in her köşesi işportacıların işgali altında. Hatay, Güzelyalı, Konak Meydanı, Çankaya, Mezarlıkbaşı, Alsancak, Karşıyaka Çarşısı, Bostanlı, Bayraklı Sevgi Yolu çevresi, Çiğli İstasyonaltı ile metro istasyon çıkışları işportacılarla dolu. EXPO 2020’ye talip olan İzmir’e bu çirkinlikler yakışmıyor.”
Gaziemir Emlak Bankası Evleri sakinlerinden Salih Esin’den bir uyarı geldi: “Akçay Caddesi Ege Serbest Bölgesi civarın-daki yaya üstgeçidi yıkılmak üzere. Bu kanıya Gaziemir’de hizmete giren Optimum Outlet’in açılışından sonra gittiğim 1 Nisan Pazar günü vardım. O gün binlerce kişi bu üstgeçidi kullandı. Üstgeçitte yürürken sallandık. Korktuk. Aşağı indiğimizde inceledik ve betonlarının patlak demir aksamında pas ve çürük içinde olduğunu gördük.”
Su patlağı 10 günde tamir edilemez mi?
Gaziemir Sevgi Mahallesi’nden arayan okurlarımız, “Mahallemizde, pazaryeri arkasındaki sokakta bulunan su patlağı on gündür onarılmadı. Suyun boşa aktığına mı, milli servetin heba olduğuna mı yanalım. Sadece ben 5-6 kez ilgilileri aradım. Ancak, ne gelen ne de giden oldu. Telefona çıkan görevliler ‘Tamam’ demelerine rağmen ilgilenen olmadı. İZSU yetkililerinin semtimizdeki su patlağını bir an önce onarmaları için ilgilileri uyarmalarını istiyorum” dedi.
Bu sözler Bornova Işıkkent sakinlerine ait. Okurlarımız bakın ne diyorlar: “Vatandaş olarak bizden ‘Kaldırım ve yol katkı payı’ adı altında para isteniyor. Bu konuda dertliyiz. Çünkü bizden katkı payı olarak istenen kaldırımları kullanamıyor ve bu kaldırımlarda yürüyemiyoruz. Esnafın kaldırımları illegal işgal etmesi nedeniyle eşimiz ve çocuklarımız okula veya herhangi bir yere giderken yolda yürümek zorunda kalıyorlar. Zaman zaman yayalarla araç sürücüleri arasında bu yüzden tartışmaları çıkıyor. Fotoğrafları ben çektim. Biz bu durumu gerekli yerlere yazılı olarak bildirdik. Ancak, değişen birşey olmadı. Yetkililerin yayalar için tahsis edilen kaldırımlarımızı bize iade etmelerini istiyoruz.”
Çeşme Alaçatı sakinlerinden Doç. Dr. Metin Tamcı da Kemeraltı Çarşısı ile ilgili yazılarımız üzerine yaşadıklarını aktarmış: “Geçenlerde yolum Kemeraltı’na düştü. Oradaki keşmekeşten çok rahatsız oldum. Meğer o keşmekeş her akşam yaşanıyormuş. Vergiyi veren, her hizmetin bedelini ödeyen ve istihdam sağlayan esnaf ama onların önünde tezgah açanlara hiçbir yasal uygulama yok. Esnafın hakları gasp ediliyor. Kemeraltı’nın yürekler acısı hali acilen ele alınmalı.”
Karabağlar’dan arayan okurlarımız, belediyenin açtığı iki veznenin yerini sordular. Karabağlar Belediyesi daha önce an okurlarımıza bir kez daha aktarıyoruz. Karabağlar Belediyesi Üçkuyular’da Fahrettin Altay Mahallesi Muhtarlığı ile Basın Sitesi Muhtarlığı yanında iki yeni ödeme vezneleri açtı. Karabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm, halkın vergi ödemelerinde sıkıntı çekmemeleri için bu hizmeti gerçekleştirdiklerini söyledi.