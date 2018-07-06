İzmir sivrisinek istilası altında

Buca, Bornova, Çiğli, Konak, Balçova, Narlıdere, Gaziemir, Foça, Urla, Menderes, Selçuk ve Torbalı sakinlerinden gelen şikâyetler artıyor, “Yetkililer, bir an önce önlem almalı” vurgusu yapılıyor.

Haziran ayının yağışlı geçmesi nedeniyle larva ilaçlama mücadelesinin yeterli derecede yapılmadığını iddia eden yüzlerce okurumuz, sivrisinekler yüzünden yaşamlarının altüst olduğundan dert yandılar. Özellikle deniz kıyılarındaki mahalleler ile tarım alanlarının hakim olduğu bölgelerden arayan vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren açık havada gezemediklerini, park, bahçe, kafe ve lokantalarda oturamadıklarını dile getirdi. Hatta İzmir’in Küçükyalı, Göztepe, Güzelyalı semtleri ile Balçova ve Narlıdere’den arayan okurlarımız da bu konuda dertliler, bakın ne dediler:



‘İlaçlama yapılmıyor’

“Son günlerde sivrisinekler yüzünden dışarıda oturamaz, kapı ve pencere açamaz olduk. Ayaklarımız, kollarımız, boyunlarımız ve kulaklarımız kaşınmaktan yara oldu. ‘Sıtma hastalığı hortlayacak’ diye korkuyoruz. İlaçlama yapılmıyor. İzmir’de genel bir sivrisinek mücadelesi yapılmasını istiyoruz.”

Foça, Yeni Foça, Selçuk, Urla, Torbalı, Menderes ve bağlı mahalleler ile Seferihisar’dan arayan vatandaşlar da aynı konuda şikayetçi oldular. Özellikle Yeni Foça, Selçuk, Özdere, Ürkmez ve Gümüldür’deki okurlarımız güneşin batmasıyla birlikte ve sabah saatlerinde kümeler halinde sivrisinek istilasına uğradıklarını aktardılar, şunları söylediler:

‘Her tarafımız şişti’

“Göstermelik ilaçlama yapılıyor ve ne yazık ki hiçbir faydası olmuyor. Özellikle akşamları evlere kapanmak zorunda kalıyoruz. Şu günlerde 35-40 derece sıcaklıkta evlerimizin kapı ve pencerelerini açamıyoruz. Deniz kıyılarında bile oturulamıyor. Çocuklarımız park ve bahçelerde oynayamıyor. Sabah saatlerinde bile dışarıda durulmuyor. Marketlerden aldığımız sivrisinek ilaçları ile kendimizi korumaya çalışıyoruz ki, bu ilaçlar bile fayda etmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin genel bir ilaçlama yapmasını istiyoruz. Yoksa yakında hepimiz sıtmaya yakalanacağız. Çocuklarımızın elleri, kolları, boyunları, yüzleri ve ayakları yara bere içinde. Haziran yağışları sonrası sivrisinek larvaları ile mücadele yapılmadı. Onun için bu rezilliği çekiyoruz. Sivrisinekler koloni halinde geziyor. Bu konuda yetkililerin önlem alhmalarını bekliyoruz.”

Meles Deltası Doğa Parkı SOS veriyor

BU fotoğraf ve ihbarı İzmir’i Sevenler Platformu Üyesi Gazeteci Esat Erçetingöz görüntülemiş ve paylaşmış. Bakın ne diyor: “Burnumuzun dibinde, Bayraklı sahilindeki mesire alanı ‘Meles Deltası Doğa Parkı’ SOS sinyalleri veriyor. İçinde yeşilbaş ördeklerin, kamlumbağa ve kurbağların yaşadığı gölet artık nefes alamıyor. Üzeri aylardır sarı-yeşil yosunlarla kaplı. Doğa Parkı kısmındaki gölette ayrıca bira şişeleri, plastik atıklar, tahta parçaları vb. cisimlerde yüzüyor. Gölet neden sık sık temizlenmiyor, çok merak ediyorum. İzmirimize körfezin hemen ucundaki bu güzelliğe yakışmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım Park ve Bahçeler yetkililerinin bu dokuyu da bir an önce ele almalarını ve göletteki canlıları rahatlatmalarını öneriyorum.”