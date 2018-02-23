İZSU’dan Menderes’e 40 yıllık yatırım!

İzmir’de eskiyen ve su kaçaklarına neden olan boruların, basınca dayanıklı borularla değiştirilme işlemi tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar, 2018’in ilk yarısında bitecek

Menderes’in ihtiyaç duyduğu sağlıklı içme suyu altyapısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dev yatırımıyla yenileniyor. İlçeye 28.8 milyon liralık yatırım kapsamında 31 kilometresi iletim hattı olmak üzere toplam 193 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesiyle 28 kilometre branşman hattı döşeneceği, bugüne kadar yürütülen çalışmalar sonucunda 120 kilometre uzunluğunda basınca dayanıklı borunun döşendiği belirtildi. Daha sağlıklı ve kalite standardı yüksek yeni boruların devreye girmesi ile birlikte Menderes’te bundan böyle su arızaları, kesintiler ve su kaçakları sorununun ortadan kalkacağı ifade edildi. İZSU yetkilileri çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“İmalat tekniğine göre öncelikle şebeke ana borularını döşüyor, basınç ve dezenfeksiyon testlerini yapıyor, ardından şebeke hattından abonelerin evlerine suyun ulaşması için branşman kollarının imalatını tamamlıyoruz. Bu işlemlerden sonra da parke, beton ve asfalt kaplama işlemi gerçekleştiriliyor.

Bir imalat daha yapılacak

İlçe merkezindeki çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Atatürk Caddesi’nin her iki yönünde şebeke hattı mevcut. Caddenin bir yönünde ana boru şebeke imalatlarını tamamlayarak, trafikte bir sıkıntı yaşanmaması için dolgu üzerine asfalt kırığı atıldı. Ayrıca Menderes’e ilave su sağlayacak Oğlananası-Görece iletim hattı çalışması içinde bu cadde üzerinde bir imalat daha yapılacak. Tüm imalatlar 2018 yılı yaz ortasında bitecek.”

‘102 milyonluk yatırım yaptık’

AÇIKLAMA şöyle devam ediyor: “İZSU’nun son 14 yılda yaptığı yatırımlarıyla, ilçenin önemli altyapı sorunları çözüldü, pek çok mahallesi sağlıklı içme suyu ile kanal alt yapısına kavuştu. Yaz aylarında yaşanan susuzluk sona ererken, evsel atık su sorunu da çözüldü. 24 kilometre dere ıslahı ve korkuluk yapıldı. 34 adet su sondaj kuyusu açıldı. 113 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 420 kilometre de içme suyu hattı döşendi. Havza ve Özdere İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi kuruldu. 2004 yılından bu yana ilçeye, sadece İZSU tarafından 102 milyon liralık yatırım yapıldı.”

Pazaryeri, yasal yolla kaldırıldı

Bayraklı ilçesinin 30 yıllık Özkanlar Pazarı’nın 30 Aralık 2017 Cumartesi günü son olarak kurulmasından sonra günümüze kadar yaşanan süreci değerlendiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, şu açıklamayı yaptı: “Bu pazaryeri, 2012 yılından beri süren hukuk mücadelesinin sonuçlanmasından sonra kaldırıldı. Vatandaşlar, ‘Hasan Karabağ durduk yerde bu pazarı niçin kaldırdı?’ diyor, beni suçluyorlar. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Özkanlar Pazaryeri bölge sakini bir vatandaşın açtığı dava sonucu ve Danıştay’ın da onaylamasıyla kaldırıldı. Biz de başka yer bulamadık. Parkları, sosyal tesisleri bozup pazaryeri yapmamız da, çok yanlış olur. Bornova sınırındaki viyadüklerin altını önerdik. Bornova Belediyesi uygun görmedi. Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen’in konuyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na götürüp şikayette bulunması, beni şaşırttı. Halbuki geldi konuştuk, bu işin zaruretten doğduğunu kendisine anlattık. Türkiye’nin bu kadar sorunu varken Özkanlar Pazaryeri’nin Genel Başkan’a taşınması üzücüdür. Esefle kınıyorum.”