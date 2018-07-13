KALDIRIM DARALDI YOL GENİŞLETİLDİ

2816 Sokak’taki 4 metrelik kaldırımla 5.5 metrelik yolda yürütülen çalışma sonrası kaldırım, 2 metreye indirildi; yolun genişliği de 7.5 metre oldu. Mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a teşekkür etti.

Konak Belediyesi’nin ilçe genelinde yürüttüğü yol ve kaldırımlarda yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi. Belediye fen işleri ekiplerinin 2816 Sokak’taki çalışmasının nedeni, araçların yolun her iki tarafına park edilmesi sonrası, yolun daralarak araç trafiğinin işlememesi yüzünden gerçekleştiriyor. Yetkililer, Mersinli Mhallesi 2816 Sokak’ta yürütülen bu çalışma tamamlandığında, 200 metre uzunluğundaki sokakta sağlı ve sollu araçlar park etse de trafik sıkışıklığının yaşanmayacağını iletti. Bu çalışma ile ilgili yapılan açıklamada araç sahiplerinin bu çevrede araç park yeri olmaması yüzünden bu projenin gerçekleştirildiği söylendi. Konuyla ilgili bilgiler aynen şöyle:

50 metreküp beton

“Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mersinli semtinde 2816 Sokak’ta 200 metrelik mesafede yol ve kaldırım iyileştirme çalışması yapıyor. Daha önce 4 metre kaldırım ve 5.5 metre yol genişliği olan sokakta iyileştirme sonucu kaldırım genişliği 2 metreye indirildi. Kaldırımdan alınan 2 metrelik genişlik yola ilave edilerek yolun genişliği 7.5 metreye çıkartıldı. Bu iyileştirme sonrası trafik akışının rahatlayacağı ve araçlar karşılıklı park etse de, araçların geçişi için yeterli alanın kalacağı belirtildi. 200 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki kaldırım için 50 metre küp beton döküldü.”

Mahalleli çok mutlu

Uzun zamandır süren trafik sorununun yapılan bu çalışmayla ortadan kalkacağı da aktarıldı. Mahalleli ise şunları söyledi: “Bu sorunumuzu Konak Belediye Başkanımız Sema Pekdaş’a aktardık. Başkanımız da teknik kadrosunu mahallemize gönderdi. İnceleme yapıldı ve sonunda bu çalışma başlatıldı. Proje tamamlandığında 200 metre uzunluğundaki 2816 Sokak’ta trafik sorunu yaşanmayacağı belirtildi. Mahalle sakinleri olarak isteğimizi hızla gerçekleşmesini sağlayan Konak Belediye Başkanımız Sema Pekdaş ile bu çalışmaları gerçekleştiren Fen İşleri ekibine teşekkür ediyoruz.”

Manisa Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı

MANİSA’da dolandırıcıların, engellilere akülü araç alınması için Manisa Valiliği adının kullanılması üzerine Vali Mustafa Hakan Güvençer, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili gelen açıklama şöyle: “Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer; bazı sivil toplum kuruluşlarına da gönderilen ve Manisa Tabipler Odası Başkanlığı’ndan Valiliğe iletilen mesaj ile sahtekarlık ve dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılmasını istemiştir. Mesajların dolandırıcılık maksatlı olduğu, Tabipler Odası’na, Manisa Valiliği logosuyla Mustafa Hakan Güvençer e-imzası ibaresi ile gönderildiği tespit edilmiştir. Manisa genelinde ilk ve orta öğrenim aşamasında olan engelli öğrenciler için ‘Engelsiz Yaşam Kampanyası’ adı altında yapıldığı, akülü araç alınması, akülü araç alımı için ihale başlatılması gibi ibareler bulunduğu görülmüştür. Kampanyayla ilgili il, ilçe belediyeler, kaymakamlıklar, il, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin bilgilendirilip, katılım sağlanmasına, gerek görüldüğünde sivil toplum kuruluşları, odalar ve işadamlarından da destek talep edilmesi de yer almaktadır. Manisa Valiliği adına hayırsever kişi ya da kuruluşlardan engelli vatandaşlarımız veya diğer ihtiyaç sahipleri için yardım talebinde asla bulunulmamaktadır.”

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