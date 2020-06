Kaldırın şu bit pazarını buradan!

Yüzlerce esnaf, Mersinli Şehitler Caddesi yan sokaklarında haftasonu kurulan “Bit Pazarı” yüzünden dükkanların idrar ve insan dışkısı içinde kalmasına isyan ediyor

Başlıktaki sözler, İzmir’in 1. Sanayi Sitesi esnafına ait. İzmir Mersinli’de 1400 esnaflı ilk sanayi sitesinde işyeri bulunan yüzlerce okurumuz, pazar günleri Şehitler Caddesi 2823 Sokak ile bağlantılı sokaklarda kurulan ‘Bit Pazarı’ndan dertli. Orijinal Rulman, Şakir Alkışoğlu, Gürbüzler Kauçuk Ltd. Şti, Sekman İş, Norm Endüstri Tic.Ltd. Şti, Demoflex Reklamcılık Ltd. Şti, Asil Oltulu San. Tic. Ltd. Şti, Nika Yedek Parça San. Tic. A.Ş, Uygunlar Oto Tamir Atölyesi, Mıknatıs San. Tic. Ltd.Şti, TT Makine, Ansantork Servisi, Dostlar Ticaret, Oto Ümit Kol. Şti, Ceylan Bobinaj, Nazif Altar Ltd. Şti, Hilal Oto Boya, Arlift Asansör, Kanki Ev Yemekleri adındaki işyerleri, her pazartesi sabah mekanlarına geldiklerinde insan dışkısı ile idrar akıntılarını temizlemekten bıktıklarını söyledi.

Böyle rezillik yok!

İzmir 1. Sanayi Sitesi’nde işyeri sahipleri ile çalışanlardan; Alican Baktemur, Veysel Ceylan, Tamer Uluaslan, Kemal Çakır, Rafet Haliloğlu, Ali Yiğit, Uğurcan Alkışoğlu, Figen Bayrak, Şenay Tanargun, Mesut Gümüşlü, Ercan Çakır, Yağız Çakır, Efkan Gürbüz, Hasan Gürbüz, Murat Gürbüz, Tarkan Gürbüz, İbrahim Bıçak, Uğur Gürdal, Serhat Özyönüm, Mert Özyönüm, Faruk Özuygunlar, Refik Özuygunlar, Mehmet Özuygunlar, Yusuf Halim Oltulu, İshak Subaşı, Ömer Çelik, Seyit Kiraz, Muharrem Aslan, Emir Subaşı ve Alperen Subaşı, bakın ne diyor: “Mersinli 2823 ve bağlantılı sokaklarda pazar günleri kurulan bit pazarında sergi açan işportacı ve seyyar satıcılar, genel tuvalet olmadığı için bağlantılı tüm sokakları genel tuvalet gibi kullanıyor. Her pazartesi sabahı işyerlerimize geldiğimizde, dükkanlarımızın önünü idrar ve insan dışkısı içinde buluyoruz. Kötü görüntü bir yana, dayanılmaz bir koku içinde haftaya başlıyoruz ve her haftabaşı bu rezilliği çekiyoruz. Belediye bit pazarına izin veriyor ama tuvalet ihtiyacını karşılamıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rezillik yoktur. Ayrıca kış boyunca ve ısınmak için yakılan ateşler de sitemizi tehdit ediyor. Kepenklerimiz seyyar ve işportacıların tezgahı gibi kullanılıyor. Şikayetçiyiz. Bit pazarının acilen buradan kaldırılmasını ve bu rezilliğe son verilmesini istiyoruz.”

Toz ve çamurdan kurtarın bizi

Bu serzeniş Selçuklu okurlarımızdan geldi. Gazetemizi aradılar, bakın ne dediler: “Selçuk şu anda şantiye gibi; İZSU asbestli boruları kaldırıp yerine 50 yıl dayanacak yeni su şebekesi döşüyor. Teşekkür ediyoruz. Yakında doğalgaz çalışması da başlayacak. Halbuki ikisi aynı anda başlatılabilirdi. Sokaklarımız bir kez daha kazılacak. İZSU’nun kazdığı yerler, İZBETON tarafından kapatılıyor. İlçe belediyemiz yıkılan eski Vergi Dairesi binasının bulunduğu alana yeni park yapıyor. Ancak dört ay önce başlayan çalışmalar, birden durdu. Müteahhitin işi bıraktığı söyleniyor. Doğru mu? Adının ‘15 Temmuz Demokrasi Parkı’ olacağı söylenen yer, yağmurlu havada çamur, kuru havada toz ve toprak içinde kalıyor. Bu bölgede yaşayan bizler şikayetçiyiz. Parkın ve yarım bırakılan işlerin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Yeter artık. Çektiğimiz sıkıntıyı bitirin.”

1828 Sokak çok tehlikeli

Geçen yıl Karşıyaka Nergiz 1828 Sokak sakinlerinin, “Kaldırımsız okul yolu” diye köşemize aktardıkları sorunu duyurmuştuk. Aynı okurlarımız isteklerini bir kez daha iletti, “Bu sokak çöp konteynerlerinin yol ortasında olmasından dolayı tehlikeli. Kaldırım yok. Yürümede zorlanıyoruz. Sokağa düzenleme istiyoruz” diye, sorunu bir kez daha yetkililere iletmemizi istedi.

Parkın bakımı bir işçi ile biter mi?

Bu sözler Karabağlar Poligon Mahallesi sakinlerine ait, bakın ne diyorlar: “Karabağlar’daki Barış Selçuk Parkı restore ediliyor. Ancak işler çok yavaş yürütülüyor. Ya bir işçi çalışıyor, ya da hiç gelen olmuyor. İşçi takviyesi yapılmalımasını bekliyoruz.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir, ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.