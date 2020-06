Kalorifer kazanımız ne zaman onarılacak

Nisan 2011’den bu yana onarılamayan kalorifer kazanı nedeniyle öğrenciler ve velileri isyan ediyor





Balçova’dan arayan Mustafa Ayvaz, çocuklarının eğitim gördüğü Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu’nun Nisan 2011’den bu yana arızalı (delik) olan ve ne zaman onarılacağı belli olmayan kalorifer kazanı ile ilgili şikayetini şöyle dile getirdi: “Koskoca yaz ayları ve sonbahar ayları geçti ve okulumuzun kalorifer kazanı onarılamadı. Çocuklarımız her gün okuldan eve ‘Baba okulda donuyoruz’ diyerek geldiler.

“Elimden bir şey gelmez”

Veliler olarak sonunda isyan ettik ve okul müdürüne çıktık. Okul müdürü de konuyu ilgili makamlara (Balçova Kaymakalığı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri) bildirildiğini söyledi. Hatta bizim tepkimize kızmış olacak ki, ‘Kazanı ben yapacak değilim ya. Elimden birşey gelmez’ diye geçiştirdi. Sonra da biz velilere sınıflara klima almamızı istedi. Çaresiz kalan miniklerin okuduğu 1. sınıflar klima aldılar. Sınıflara taktırdılar ve bu kez de elektrik tesisatı yükü çekmedi. Çocuklarımız donuyor. Şimdi biz ne yapacağız? Yetkililere soruyoruz: Bu okulun kazanı tamir edilecek mi, edilecekse ne zaman? Kazan tamir edilene kadar, ısıtıcı ve klima gibi elektrikli cihazları kullanabilecek miyiz? Bunun için elektrik tesisatında iyileştirme yapılabilecek mi? Sorunlar çözüme kavuşmazsa, havaların soğuduğu şu günlerde okulu tatil etme gibi bir durum olabilir mi?“

Okurumuzun serzenişi aynen böyle. Konuyu İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ragıp Üye’nin dikkatine sunuyorum.







Vali Konağı’na kapalı durak istiyoruz



Göztepe sakinlerinden M. Erkan Uslu, “Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın kara tarafında bulunan ve Valilik köşkünün bulunduğu yerdeki otobüs durağının kapalı durak yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü ve Valilik makamına dilekçe ile talepte bulundum. Dilekçelerime yanıt olarak, kaldırımda yeterli genişlik olmadığı için kapalı bir durak yapılamayacağı bildirildi. Ben de, cebin bitiş noktasında (yeşilliklerin başladığı yer) böyle bir sorun olmadığını, durağın bu noktaya yapılabileceğini yazdım. Fakat sonuç alamadım. Bu durağın yeri 2-3 yıl kadar önce Vali Konağı’nın önünde 100-150 metre yana taşındı. Bu taşınmadan sonra durağın üstü kapatılmadığından yaz ve kış’ın zor şartlarda otobüs bekledik, hasta olduk. Dağ başına bile kapalı duraklar yapılırken, İzmir in göbeğindeki durağa, ‘durak’ diyebilmek için ne yapmamız gerekiyor acaba?” diyor.







Buca 521 Sokak’ta lağım kokmayacak





3 Ekim 2011 Pazartesi köşemizde “Bucalılar İZSU’yu bekliyorOniki yıldır lağım içinde yaşıyoruz” başlığı ile Buca Şirinyer İnkilap Mahallesi 521 Sokak sakinlerinden Nursel Gökçe’nin şikayetini dile getirmiştik. Konuyu inceleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi “Bu sokak ve civarındaki kanalizasyon eski olup, birleşik sistem olarak çalışmaktadır. Taban eğiliminin düşük olması nedeniyle sistemde birikintiler meydana gelmekte ve kokuya sebep olabilmektedir. Sorunun giderilmesi için kanal mecraları düzenli olarak temizlenmektedir. Şu anda yağmur suyu baskınını gidermek için Mehmet Akif Caddesi boyunca Şirinyer PTT önünden başlayarak Meles Çayı’na deşarj olacak 2 ‘ye 1.5 metre boyutlarında yağmur suyu sistemi projesi hazırlanmaktadır. Bu proje kapsamında, bu yağmur suyu hattına paralel kanalizasyon şebekesinin bağlanacağı toplayıcı hat oluşturulacaktır.”







671 hatlı otobüs sayısı arttırılsın



Karabağlar Bozyaka semti Kibar Mahallesi’nden Mehmet Arslan, “Eskiizmir OPET Akaryakıt İstasyonu karşısındaki duraktan otobüse binerek Şirinyer, Buca, Balçova ve Narlıdere’deki işlerimize gidebilmek için saat 06:00 ile 07:30 arasında 671 nolu otobüsü kullanıyoruz. Ancak, otobüsün yarım saatte bir olması ve zamanının belirsizliği bunu engelliyor. Bu otobüsten başka seçeneğimiz olmadığı için mağdur oluyoruz. Ayrıca pazar günü bu hattın neden çalışmadığını merak ediyoruz. Ayrıca pazar günü Balçova’daki alışveriş merkezine gitmek çok zor. 671 hatlı otobüs olmazsa imkansız. Dijital levhal durak ile 671 nolu hattın pazar günleri çalıştırılmasını ve hafta içi sayısının artırılmasını istiyoruz” diyor.







Üçkuyular’da trafik allak bullak oluyor



Bu şikayet hafta sonları Üçkuyular’dan araçlarıyla geçmek isteyen okurlarımızdan geldi. Okurlarımız, “Hafta sonları Üçkuyular’dan araçlarımızla geçmek büyük eziyet oluyor. Hem de ne eziyet. Çünkü o koca cadde park eden araçlar yüzünden işlemez hale geliyor. Nedeni, pazaryeri civarındaki yol kenarına araçların gelişigüzel park etmeleri. Özellikle pazarcıların koca koca kamyon ve kamyonetlerini bu civara park etmeleri yüzünden alışverişe araçları ile gelen vatandaşlar ikinci, hatta üçüncü sıra araç park ettikleri için trafik allk bullak oluyor. Trafik ekiplerinin pazar günleri bu çevrede denetimlerini artırmalarını ve ikinci ve üçüncü sıra araç park edilmesine kesinlikle izin verilmemesini istiyoruz.”





Talatpaşa’da araç park ettirilmesin





Konak Akdeniz Mahallesi’nde işyeri bulunan okurumuz Engin Murat Acar işi gereği her gün Alsancak Liman civarına gidip geldiğini belirterek şöyle diyor: “Cumhuriyet Bulvarı’ndan geçip Talatpaşa Bulvarı’na oradan da Alsancak Tren İstasyonu civarına geliyor ve dönüyorum. Ancak sabahtan başlayıp akşam geç saatlere kadar Talatpaşa Bulvarı’nda trafik işlemiyor. 300 metrelik mesafeyi 20-25 dakikada alıyorum. Akşam saatlerinde dönüşte de aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Bu bulvar üzerinde araç park ettirilmezse trafik sıkışmaz. Tek sıra bile olsa Talatpaşa Bulvarı’nda araç park edilmesine izin verilmesin” diyor.