Kan bağışlarına ihtiyacımız var

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gök, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak ve Muğlalılar’ın bağış yapması için toplama merkezlerine gelmelerini istedi

“Birbirimize ihtiyacımız var” sloganıyla vatandaşları kan toplama merkezlerine davet eden Ege Bölge Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, 2016 yılında 345 bin 435 ünite kan toplandığını belirtti, “Kan acil değil, sürekli ihtiyaç. Vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

Bölgede her kan grubundan yeterli stokun olması ve 365 gün kan ihtiyacının karşılanabilmesi için, yıllık en az 400 bin üniteye ihtiyaç olduğunu ifade eden Gök, şu bilgileri verdi:

‘Dünya standardındayız’

“Düzenli kan bağışı yapılabilmesi için 2016 yılı içinde 1 milyon 370 bin kişiye eğitim verdik. Trombositin özellikle kanser hastalarının tedavisinde de kullanılıyor. Bağışcısından tam kanın alınarak bileşenlerine ayrılması ve trombosit hücresi alındıktan sonra kanın kalan kısmının geri verilmesi işlemine ‘trombosit aferezi’ denir. Ki, yılda 24 kez aferez bağışı yapılabilir. Bölgemizde 2015 yılında 20 bin 178 ünite trombosit aferezi kullanılmış olup, 11 bin 617 ünitesi Ege Bölge Kan Merkezi tarafından gönüllü bağışcılarımızdan toplanan aferez bağışları ile karşılanmıştır. Bağışa ihtiyacımız var. Sorumluluk sahamız İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak ve Muğla’daki tüm vatandaşlarımızı kan bağış yapmaya davet ediyorum.”

Notere yardımcı olmaya hazırız

2 Haziran 2017 tarihli Milliyet Ege’nin manşetinde ve köşemizde, “Vatandaş’a noter eziyeti” başlığı ile Selçuk’taki engelli, yaşlı ve hamilelerin noter binasının bulunduğu yerle ilgili şikâyetini dile getirmiştik. Yazımızda ilçedeki tek noterin 30 derece eğimli yokuşun ucunda olması yüzünden vatandaşların sıkıntı çektiklerini, binanın kent içinde düz bir yere taşınmasını istediklerini aktarmıştım. Hatta haberin ayrıntısında, binanın havasız ve insanların yokuşu çıkarken kalbinin duracak gibi olduğunu söylediklerini dile getirmiştik. Selçuk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yolcu şunları söyledi: “13 Ocak 2017’de, halkımızın bu isteğini noter beye ileterek yardımcı olacağımızı belirtmiştik. Dönüş olmadı. Biz, düz bir yere taşınması konusunda yardımcı olmaya hazırız.”

Büyükşehir, 10 kuyu daha açıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, su sıkıntısı çeken çevre yerleşimlere 2004 yılından bu yana geçen 13 yılda, yaklaşık 18 milyon liralık yatırımla 316 sondaj kuyusu açtığını açıkladı. Bu çalışmaları yürüten İZSU Genel Müdürlüğü hem 21 ilçede hem de Bütünşehir Yasası ile sınırlarına dahil olan yeni ilçeler ve bu ilçelere bağlı yeni mahallelerde çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında yaz aylarında kuyulardaki yeraltı su seviyelerinin düştüğü tespit edilen mahallelerde, yaşanan sıkıntıya çözüm bulmak için çalışan İZSU, daha önce 20 kuyu açtığı Ödemiş’te, 10 yeni kuyu daha açacağı müjdesini verdi. Özellikle ilçe merkezinin su ihtiyacını karşılayacak olan 10 yeni kuyunun Karakova ve Kazanlı mahallelerinde yer alacağı belirtildi.

Talatpaşa Caddesi kilittaşla kaplandı

ÖDEMİŞ Belediyesi tarafından kent merkezi ve merkeze uzak birçok bölgede temizlik, kaldırım ve yol kaplama çalışmalarının Eylül 2017 sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Ödemiş Talatpaşa Caddesi’nde renkli kilittaş kaplama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Mahmut Badem, şu bilgileri verdi: “2017 Nisan ayında başladığımız çalışmalarımız kent merkezinde olduğu gibi, uzak mahallelerimizde de devam edecek. İlçe sınırları içinde 177 bin 500 metrekare kilitparke çalışması yapacağız. Şu anda kent merkezimizdeki Cumhuriyet Mahallesi Talatpaşa Caddesi’nde çalışıyoruz. Ekiplerimiz bu çalışmaları ilçemizin her köşesinde gerçekleştirecek. Hizmet götürmediğimiz hiçbir yer kalmayacak. Kullandığımız renkli taşlar kentimize daha modern bir görünüm kazandırıyor.”

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