Kemeraltı’nda yağmur suyu birikmeyecek

Aşırı yağışlarda Tarihi Çarşı’da baskınlara yol açan yağmur sularının toplanması ve terfi merkezi ile bu suların denize deşarjı için 4.5 kilometrelik kuşaklama kanalı yapılıyor.

İZSU’nun 2018 yılında gerçekleştirdiği projelerin ilk bölümünü önceki sayımızda dile getirmiştik. Projelerin devamını aktarıyorum: “Karaburun Kuyucak Mahallesi’nde hizmet veren atık su arıtma tesisi yenilendi. Menemen’in İnönü, Uğur Mumcu, Villakent, Kesik, Çavuş, Foça’nın Kozbeyli, Gerenköy ve Yeniköy yerleşimlerinde yağmur suyu hattı oluşturuldu, sağlıklı çalışmayan kanallar değiştirildi. Seyrekli ve Günerli de 18 milyon liralık yatırımla kanal yatırımı başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri ve Sebze Hali ile Aliağa Çaltılıdere Mahallesi’nde yeni atık su paket arıtma tesisleri yapımı ile Çukurköy Mahallesi’nde sel felaketine neden olan Kolongerisi Deresi’nin ıslahı sürüyor. Torbalı Ayrancılar da 17.3 milyon liralık yatırımla yeni içme suyu şebekesi tamamlandı.

Atölye yenilendi

İZSU açıklamasını sürdürdü ve şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla Menderes merkezindeki eskiyen, kaçaklara neden olan 40 yıllık borular, 193 kilometre uzunluğunda basınca dayanıklı borularla değiştirildi. Karaburun Mordoğan’ın yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamak için Eğlenhoca Mahallesi’nde yer alan göletin suyunu içme suyu haline getirmek için arıtma tesisi kuruldu. Mordoğan’a 2019 yılından itibaren yılda 365 bin metreküp kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlanmış olacak. 13.2 milyon liralık yatırımla eskidiği için sürekli arızalara neden olan 2.5 kilometrelik Yeşildere içme suyu hattı yenilendi. 38 kilometrelik iletim hattı ile 276 kilometrelik içme suyu şebekesinden oluşan Çeşme 2. Etap İçme Suyu ve İletim Hattı çalışmaları 95 milyon liralık yatırımla başladı. Dikili’de 5 milyon liralık yatırımla su kaçaklarının yoğun yaşandığı Bahçeli, Yukarıbeylik, Salihler, Kıratlı, Kabakum-Müsellim, İslamlar ve Kızılçukur mahallerinin içme suyu şebekeleri yenilendi. Ödemiş’in Birgi, Tire’nin Akmescit Bayındır’ın Kızıloba ile Kınık merkezde paket içme suyu arıtma tesisleri devreye alındı. 30 ilçeden yüksek tüketim, arıza ve değişim nedeniyle yılda yaklaşık 150 bin sayacın gelip işlem gördüğü atölyesi son teknolojik cihazlarla donatıldı. 45 su kuyusu açılarak yaz aylarında çevre yerleşimlerde yaşanan su sıkıntısı büyük ölçüde giderildi. 38 kuyunun sondajı ise sürüyor.”