'Kitap seslendirme odamızı açtık'

Bu çağrıyı yapan Forum Bornova Alışveriş Merkezi Müdürü Doğan Alpan, “Bana Kitap Oku” adındaki projeyi “Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi” ile birlikte başlattıklarını söyledi.

İzmir ve çevre illerin çekim merkezi olan Forum Bornova, görme engelli vatandaşların toplumsal yaşama eşit ve engelsiz katılabilmelerine destek amacıyla bu projeyi başlattıklarını bildirdi. Forum Bornova ziyaretçileri, “Okumak görmektir” sloganıyla hizmete sunulan kitap okuma odasına girerek, görme engelliler için henüz seslendirilmemiş olan ve yeni piyasaya sunulmuş kitapları kendi sesleriyle seslendirebilecekler. Görme engelli vatandaşlar da seslendirme yoluyla istedikleri kitabı okuma olanağına sahip olacaklar.

‘Destek bekliyoruz’

Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi işbirliği ile yapılan bu proje kapsamında, gönüllü olarak kitap seslendirmek isteyen herkesin Forum Bornova Danışma Birimi’nden randevu aldıktan sonra, seslendirmek istediği kitabı ve seslendirme şartlarına dair bilgileri edinebilecek. Sesli kitap okuma odasında seslendirilecek kitaplar, görme engellilerle buluşturulacak. Türkiye’de yaklaşık 400 bin görme engellinin kişinin yaşadığını hatırlatan Forum Bornova Alışveriş Merkezi Müdürü Doğan Alpan, hizmete aldıkları proje ile ilgili şunları söyledi: “Güncel kitaplara ulaşmak ve onları okumak, görme engelli bireylerin yaşadığı en büyük zorluklar arasında bulunuyor. Başlattığımız bu projeyle kitapların yalnızca görebilenler için değil, görme engelliler için de erişilebilir olduğunu ıspatladık. Ziyaretçilerimiz, sesli kitap okuma odasında kendi sesleriyle okudukları kitaplarla görme engelli vatandaşların bu önemli ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacaklar. Ziyaretçilerimizi binlerce yüreğe sesleriyle destek olmaya davet ediyoruz.”

Otomatik sulama kutuları açıkta

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli raylı sistem yatırımlarından biri olan İzmir Metro’nun işlettiği İzmir Tramvayı kısa sürede kent içi ulaşıma büyük katkı sağladı. Özellikle çevreci dokusuyla İzmirlilerin büyük beğenisini aldı. Yolcu sayısı giderek artan tramvay, tercih edilen bir ulaşım aracı olduğu kadar, çim kesit üzerinde seyreden hatlarıyla da kent silüetine görsel bir güzellik kazandırdı. Bu arada yetkililer, iki hatta ilk günden bu yana taşınan yolcu sayısının 35 milyona ulaştığını, 2,7 milyon km ile dünyanın etrafını 67 kez dolaşacak kadar mesafe kat ettiği bildirildi.

‘Köpek pisliği dolu’

Yukarıda verdiğim kısa bilgiden sonra gelelim bir okurumuzun ilettiği şikayetlere: “Ben her gün Üçkuyular ile Karataş arasında sabah yürüyüşü yapıyorum. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda tramvay hattının geçtiği kaldırımda yürüyorum. İlk uyarım; Güzelyalı ve Göztepe durakları arasındaki çim sulama motoru kutularının çoğu çatlak ve kırık; hatta sulama motor sistemi tamamen açıkta. Sorumlu kişilerin bu hatları kontrol etmelerini, sulama sistemlerinin zarar görmemesi için acilen önlem alınmasını öneriyorum. Ayrıca, bu kesimde köpeklerini gezdirenlerden bazıları, hayvanların dışkılarını almıyor ve bu güzel dokuya bırakıyorlar. Yani çimlerin arası köpek pisliği içinde. Yetkililerden, köpeklerini yeşil doku üzerinde gezdirenlere pano ve levhalara, köpeklerinin dışkılarını yanlarında getirdikleri torbalara almaları konusunda uyarılmalarını istiyorum.”