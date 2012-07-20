Klimalar niçin çalıştırılmıyor?

Binlerce İzmirli okurumuz, İZBAN Halkapınar İstasyonu’ndaki düzensizliğin bir an önce ele alınmasını ve bekleme yerlerine gölgelik konulmasını istiyorlar

Bu şikayet bir aydır hemen hemen her gün gazetemize geldi. Bu kez gazeteci bir arkadaşımız iletti. Yaşananları aynen aktarıyorum: “Tarih 16 Temmuz 2012 Pazartesi. Saat 18.25 ve sıcaklık da gölgede 40 derece. Halkapınar’da bekleyen yüzlerce kişi Gaziemir’den gelip Menemen istikametine giden İZBAN trenine itişe kakışa zorlukla bindi. Ki, vagonlar tıklım tıklımdı. O da ne? Klimalar çalışmıyordu. Yaşlı, genç, kadın ve çocuklar hepimiz buram buram ter döktük. Cehennem azabı buydu galiba. Bayraklı’da inenler güvenlikçileri ‘Haber verin klimaları açsınlar’ diye uyarmalarına rağmen klimalar çalıştırılmadı. Çaresiz, kavurucu sıcakta ve ter kokuları içinde yolculuğumuz devam etti.”



Birileri sabote ediyor

“Ben ...... istasyonunda indim ve görevliye ‘Beyefendi, yetkililere nereden ulaşabilirim? Vagonlarda fenalaşan yaşlılar var’ dedim. Görevli, istasyonun kenarındaki şikayet kutusunu gösterdi ve ‘Ya yazıp kutuya atın, ya da internetten İZBAN sitesine girip şikayetinizi bildirin’ dedi. Şaşkınlık içindeydim. Ancak şaşkınlıktan sadece ‘Yani’ diyebildim. Görevlinin ikinci cevabı ise beni daha da şaşırttı: ‘Beyefendi bir aydır böyle. İnsanlar perişan ama bizim yapacak bir şeyimiz yok. İlk gelen trenler böyle arızalar yapıyor.’ Herkesin üstü sırılsıklam ter içindeydi. Metro ve İZBAN muhteşem bir hizmet. Ama galiba bazı kişiler bu hizmetleri sabote etmeye çalışıyorlar. Ayrıca Halkapınar istasyonuna niçin gölgelikler monte edilmiyor?”

Atatürk Parkı pırıl pırıl

17 Temmuz 2012 Salı günkü köşemizde Karşıyaka Aksoy Mahallesi 1751/1 Sokak sakini bir okurumuzun “Atatürk Parkı çok bakımsız. Çimler kuruduğu gibi, ağaçlar da kurumak üzere” diye ilettiği ihbarı dikkate alarak Karşıyaka Belediyesi yetkililerinin dikkatine sunmuştuk. Yazımız üzerine Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nurcan Geçmen, “Atatürk Parkı ile birlikte ilçemizdeki toplam 256 park ekiplerimiz tarafından, sabah saat 06.00’dan itibaren gece yarılarına kadar bakıma alınmaktadır. Parklarımızın tamamı şu anda bakımlı ve kontrolümüz altındadır” diye bilgi verdi.

Yatlar ağaca bağlanıyor

Muğla Milas’tan arayan çevreci ve duyarlı bir grup okurumuz Gökova Körfezi’ne gelip demir atan yat sahiplerinden dert yandılar. Yatlarının halatlarını çam ağaçlarına bağlayarak ağaçlara zarar verdiklerini söyleyen okurlarımız, “Çevreci ve doğa aşığı bir grupla zaman zaman Gökova koylarını geziyoruz. 7 Adalar, Löngöz ve Bördübed koylarına gittiğimizde körfeze demir atan yat sahiplerinin halatlarını çam ağaçlarına bağlayarak ağaçlara zarar verdiklerini gördük. Halatlar, yatların denizdeki her kıpırdanışında sürtünme nedeniyle zedeliyor. Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bunları görmüyorlar mı?” dediler.

Ödeme son gününü biz belirleyelim

İzmirli emekliler GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerine, “Fatura ödeme son günleri bizim maaşlarımıza göre ayarlanamaz mı?” diye sordular ve isteklerini şöyle dile getirdiler: “Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. yani SEDAŞ birkaç yıldır emeklilerden ‘fatura ödeme son gününü kendin belirle’ kampanyasıyla onların maaşlarına göre ödeme günleri ayarladı. Temmuz 2012’den itibaren de malul, yetim, dul, gazi, şehit, muhtaçlık ve sakatlık maaşları alanların maaşlarına göre son ödeme günleri belirlendi. İzmir’de bu uygulama niçin gündeme getirilmiyor?”

Sokak lambaları sık sık arızalanıyor

Karşıyaka Bostanlı 6026 Sokak’tan arayan okurlarımız, “8 numaralı Gündeş Apartmanı önündeki sokak aydınlatması sürekli arızalanıyor. Ki bu sokak aynı zamanda Cemal Gürsel Caddesi’ne bağlantılı olduğu için trafik yoğunluğu oldukça fazla yaşanıyor. Tansaş’tan çıkan yayalar çoğu zaman güç durumda kalıyor ve araçlar çarpıyor. Sokağın karanlık olması yüzünden yayalara araçlar çarpıyor” diyorlar.