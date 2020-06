KÖRFEZ EVLERİ DOĞALGAZ İSTİYOR

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, “Doğalgaz hattının kış şartları başlamadan evlerimize kadar getirilmesini için ilgilileri göreve çağırıyorum” diye uyarıda bulundu.



Ege -Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, İzmir’in örnek kent yenileme projesi olan Karşıyaka Körfez Evleri’nin bir an önce doğalgaz sistemine geçmesi için yetkilileri göreve çağırdı. 1985 yılından bu yana geçen 25 yılda 100 bin kişiyi ev ve işyeri sahibi yapan Ege -Koop’un Genel Başkanı Hüseyin Aslan, “Ege -Koop olarak Karşıyaka Körfez Evleri’nin anahtarlarını 2008 yılında teslim ettik. Şu anda burada 703 aile yaşıyor ve iki yıldır evlerine ‘doğalgaz’ gelmesini bekliyorlar. Üç yıldan bu yana Karşıyaka ve Bayraklı’nın pek çok yerinde geçekleştirilen doğalgaz çalışmaları nedense bizim bölgeye getirilmedi. İzmirgaz yetkililerinin Onur Mahallesi’nde birçok sokağa borulama hattı döşemesine rağmen burunlarının dibindeki 703 konutu görmezlikten gelmeleri ilginç. Konutlara ısınma ihtiyaçlarını karşılamaları için kat kaloriferlerini koyduk” dedi.



“Dibimize kadar geldi”Aslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda Karşıyaka Körfez Evleri’nde yaklaşık 2 bin kişi yaşıyor ve bu rakam önümüzdeki yıl 3 bine ulaşacak. Ortaklarımız, doğalgazdan yararlanmak istiyor. Bayraklı Onur Mahallesi’ndeki bazı sokaklar yeni yılda İzmirgaz’ın programına alındı. Nedense Karşıyaka Körfez Evleri dışarıda bırakıldı. Karşıyaka Körfez Evleri projesindeki sokakların da bu yıl sonuna kadar bu program dahiline alınıp, apartmanlarımıza doğalgazın getirilmesini istiyoruz. İzmirgaz yetkililerinin çağrımızı duyup, çözüm üretmesini bekliyoruz.”





‘Bizi teğet geçmeyin!’

Metin İnal: Klima yardımıyla ısındığımız için geçen kışı çok zor geçirdik. Aynı sıkıntıyı bu yıl da yaşamak istemiyoruz. Arzumuz, doğalgazın bir an önce konutlarımıza gelmesi. Çünkü bizi ancak doğalgaz feraha çıkartacak.



Kamil Batı: Kış aylarında LPG ile ısınmaya gayret ediyoruz. Doğalgazın gelmesiyle birlikte hem ekonomik olarak rahatlayacağız, hem de sağlıklı ve güvenli ısınmanın rahatlığını yaşayacağız. Yetkililer bizi teğet geçmesin. İstirham ediyoruz.



Meryem Şengüldüren: Burası çok kalabalık bir site. Bu yüzden acilen doğalgaza ihtiyacımız var. Hatta İzmirgaz’ın doğalgazı önce buraya, sonra Onur Mahallesi’ne vermesi lazım. Çünkü burası Bayraklı’nın değişen yeni yüzü oldu.



Nuran Özgeniş: Soğuk havalarda ısınma ihtiyacımızı klimayla karşılıyoruz. Bu yüzden elektrik faturaları da oldukça yüksek geliyor. Çevre sakinleri olarak hem temiz hem de ucuz olan doğalgazın bir an önce evlerimize getirilmesini istiyoruz.



Levent Şengüldüren: Doğalgaz için kombimiz bile hazır. Her şeyimizle doğalgazın gelmesini bekliyoruz. Bizim burada güzel bir yaşantımız var. Tek eksiğimiz doğalgaz. Doğalgazı getirirlerse çok daha güzel bir yaşam standardımız olacak.





Karşıyaka’ya yakışmıyor!

Çeşme’den arayan bir grup okurumuz, “Sitelerde bahçelerinde kedi ve köpek besleyen birçok aile Ramazan ayının başlaması nedeniyle evlerine döndüler. İyi de, bahçelerinde baktıkları hayvanları sokaklara terk ederek gittiler. Şu anda bu hayvanların çoğu aç ve susuz. Bizler birşeyler yapıyoruz. Bir ay sonra biz de evlerimize döndüğümüzde bu hayvanlara kim bakacak? Belediyemiz site yönetimlerini uyarsa da bu durumda olan sokak hayvanları toplatılsa olmaz mı?” diye tepki gösterdiler.



Artık sel korkusu yaşamayalım

Bayraklı Yeni Girne 665 Sokak No:35’de oturan Abdurrahim Tarhan, “İki yıldır geçen kış aylarında yağan her yağışta semtimiz su baskınları yaşadı. Özellikle zemin ile zemin altındaki ev ve işyerleri su baskınlarında zarar gördü. Bizim dükkanımız da su altında kaldı. Yeni Girne oluşturulurken yağmur suyu kanalları çok yerde yapılmadı. Yağan bütün yağmur suyu semtimizde birikti. Kış gelmeden bu soruna mutlaka çözüm getirilmesini istiyoruz” diye dert yandı.



Muhtarlar seçmen kartına dikkat etsin

Karşıyaka’dan isminin açıklanmasını istemeyen bir okurumuz, “Televizyonda yıllar önce vefat etmiş bir vatandaşa seçmen kartı çıkarıldığı açıklandı. 2007 Genel Seçimleri’nde de bizim mahallemizde ölülere seçmen kartı çıkarılmıştı. Ben bu konuyu tüm vatandaşlara duyurmanızı istiyorum. Özellikle muhtarlık görevlileri alınmayan seçmen kartlarını iyi incelesinler, benzer durumlarla karşılaştıklarında ilçe seçim kurullarına bildirsinler” diye uyardı.