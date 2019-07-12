Küçük Menderes zehir akıtıyor

İzmirliler, Ödemiş Bozdağlar’dan doğup Pamucak Koyu’nda denize dökülen nehrin aşırı kirlilikle pençeleştiğini, hiçbir kurumun bu soruna el atmadığını belirtiyor ve acil olarak çözüm istiyor

10 yıl öncesine kadar içinde balıkların yüzdüğü, berrak suyuyla Küçük Menderes Ovası’na bereket saçan Küçük Menderes Nehri, son yıllarda sadece yatağındaki kirlilikle anılıyor. Bölgedeki beş ilçenin dördünün merkezinde, çevredeki bazı işletmelerde atık arıtma tesisleri olmasına rağmen bazı mahallelerin (köylerin), endüstriyel tesislerin, mandıraların ve zeytinyağı fabrikalarının atıklarının kontrolsüzce nehir yatağına bırakıldığı dile getiriliyor.

Çevreciler ve bölgede yaşayanlar, “Bunların yüzünden Küçük Menderes Nehri, hayat değil ölüm saçıyor” diye isyan ediyor.

Bu vatandaşlar ayrıca, “Başta Devlet Su İşleri (DSİ) olmak üzere, İzmir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Büyükşehir ve Selçuk belediyeleri hiçbir girişimde bulunmuyor. Pamucak Koyu bu yüzden kirleniyor” diye tepki gösteriyor.

Küçük Menderes Nehri’nin kirlilikten başka şey taşımadığını ifade eden bölge üreticilerinden Muzaffer Özdemir, kirliliğe rağmen buradan alınan sularla tarım yapıldığını, çevre ve sağlık felaketinin de kapıda olduğunu belirterek, “Yıllardır kapkara, hem de ham petrol gibi akan Küçük Menderes Nehri, geçtiği her bölgeye çevre felaketi taşıyor” dedi ve yaşananları şöyle dile getirdi:

Çok kötü kokuyor!

“Şu anda gördüğünüz bu sıvı, Ödemiş ve diğer 3 ilçede arıtma tesisleri olmasına (!) rağmen kapkara ve iğrenç bir şekilde turizm cenneti Pamucak Koyu’na akıyor. Ayrıca, nedenini bilmiyoruz ama Pazartesi ve Salı günleri nehir çok daha kötü akıyor ve çok kötü kokuyor.

Neymiş; bu su arıtılıyormuş! Tire Doyranlı ile Gökçen mahallelerinin ova kesimleri arasında köprü olmayışı yüzünden nehir yatağındaki balçık çamur içinden geçen araçlar da gittikleri yerlere mikrop saçıyor. En korkunç olanı da, akan bu zehirli suyla silajlık mısır tarlaları sulanıyor. Bu durum da hem insan hem hayvan sağlığını hem de çevresindeki tarım alanlarını tehdit ediyor.”

‘Bu nehri DSİ ıslah etmeli’

Muzaffer Özdemir sözlerini şöyle sürdürüyor: “Şu anda çok kötü ve iğrenç bir koku nedeniyle kimse bu bölgeye gel(e)miyor. Arıtma tesisleri var deniliyor. Peki, iyi nehirdeki bu kirlilik nasıl ve nereden oluşuyor? Çevre sakinleri ve balıkçılar, köylerin atıkları ile vidanjörlerin bazı fabrika ve fosseptik atıklarını bu nehir yatağına döktüklerini söylüyor. Biz bunların tespit edilerek acilen engellenmesini istiyoruz. Aksi takdirde, turizm cenneti olan Pamucak Koyu yakın zamanda akan bu simsiyah zehirle değerini kaybedecektir. Çevre ve insan sağlığına çok büyük zarar veren bu kronik kirliliğe DSİ, İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Büyükşehir ve Selçuk belediyeleri acilen önlem almalı ve kalıcı çözüm üretmelidir.”