Kücükpark’ta, halk ne istiyorsa o olacak

Başkan Sındır, vatandaşları dinledikten sonra esnafla bir araya gelerek bölgenin

güzelleştirilmesi için birlikte çalışacaklarını ve denetimleri artıracaklarını söyledi.









16 Eylül 2011 Cuma günkü köşemizde Bornova Küçükpark’ta yaşayan vatandaşların şikayetlerini, “Küçükpark’ta hayat işkenceye dönüştü. Yöneticiler işletme sahiplerinden korkuyor mu?” başlıkları ile dile getirmiştik. Okur şikayetlerini hemen dikkate alan Bornova Belediye Başkanı Prof. Kamil Oktay Sındır aynı gün aradı. Önce Küçükpark esnafı ile bir toplantı yaptığını ve sıkıntıların ele alındığını söyledi. Toplantıda esnaf temsilcilerinin, “Küçükpark aslında kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Biz bunu ne yazık ki sergileyemiyoruz. Çünkü, burada bir düzen yok. Her işyeri kendine göre bir düzen kurmuş. Burada birlik içinde olunmasını, bu alanın kent siluetine uygun, her ihtiyaca cevap verecek bir şekilde düzenlenmesini, en önemlisi de burada araç parkına izin verilmemesini istiyoruz. Biz belediye ile uyumlu çalışarak her türlü katkıyı koymaya hazırız” dediklerini belirtti.



Kültür ve sanat mekanı

Peki Başkan Sındır neler söyledi: “Küçükpark’ta yaşayan vatandaşların yaşadıkları olumsuzlukları yakından takip ediyor ve kurallara uymayan esnafa yasal işlemler uyguluyoruz. Esnafın problemlerini ve isteklerini de biliyoruz. Küçükpark’ta yaşanan sorunlar birlikte hareket edilerek çözülecek. Ayrıca üretilen projelerde herkesin katkısı olacak. Öncelikle ‘Sevgi Yolu’ kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirileceği bir bölge haline getirilecek. Küçükpark ilçemizin soluk alınacak prestij alanı ve ender köşelerinden bir yeri. İzmir’in dört bir yanından ziyaretçileri oluyor. İnsanlar bu bölgede gezerken bir kültür alanında dolaştığını hissetmeli. Onun için belediyemiz ve Küçükpark esnafı el ele vererek ihtiyaçları belirleyip, çözümlerini birlikte üreteceğiz. Tabii bu semtte yaşayan vatandaşların yapılacak olan çalışmalardan memnun olmaları şartı ile...”

Sonuç olarak; Bornova Belediyesi ve esnaf Küçükpark’ta yaşayan vatandaşları memnun edecek düzenlemeler yapacaklar ve birlikte projeler üretecekler. Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Oktay Sındır’a Milliyet Ege Çözüm Hattı’nın defalarca dile getirdiği bu konuya çözüm ürettiği için teşekkür ediyoruz.







Yağmur kanalları ne zaman temizlenecek?



Bu soruyu Kemeraltı ve Güzelyalı’dan arayan vatandaşlar sordular. Köşemizi arayan okurlarımız, “Semtimizdeki yağmur suyu kanalları yaz başından bu yana temizlenmedi. Kanal ızgaralarının bulunduğu çevredeki işyeri sahipleri süpürdükleri çöpleri hep bu ızgaralardan içeri atıyorlar. Geçen yıllarda yaz ayları ortasında İZSU kanal ekipleri gelir ve kanalları temizledikten sonra tazyikli su sıkarak yıkarlardı. Bu yaz temizlendiğini ve ilaçlandığını hiç görmedik. Temizlenmişse de biz görmedik. Yağışlar başlayacak. Şu anda hepimiz korku içindeyiz” diye dert yandılar.







ESHOT’un böyle şoförleri de var



Zaman zaman ESHOT şoförlerinin vatandaşlara karşı olumsuz davranışlarını köşemizde dile getirip yetkililerin dikkatine sunuyoruz. Ancak bugün yolcularını “Günaydın, iyi günler” diyerek güler yüzle karşılayan bir ESHOT şoföründen söz edeceğim. Tarih 20 Eylül 2011 Salı. Basın Sitesi’ndeki durakta 15 civarında vatandaş otobüs bekliyor. Suratlar asık ve ilginç olan da durağa gelenler birbirine ne selam veriyor, ne de birbirlerinin yüzüne bakıyor. Saat 09.05 ve 20 hat numaralı Kooperatif Evleri-Konak otobüsü durağa yanaşıyor. İşine gitmek üzere olayı bize aktaran okurumuz da bu otobüse biniyor. Bu okurumuz otobüste yaşadıklarını ve izlenimleri bakın nasıl ifade ediyor: “Otobüsün şoförü araca binerken ‘Günaydın, iyi günler’ diyerek bizi güler yüzle karşıladı. Şaşırdım. Ön tarafta yer bulup oturdum. Benden sonra binenlere de aynı şekilde davranınca takip ettim. Kentkart cihazından adının Umur Bayrak olduğunu gör- düğüm Şoför, Konak istikametine kadar durduğu her duraktan otobüse binen bütün yolcuları aynı şekilde tek tek ‘Günaydın, iyi günler’ diyerek güler yüzle karşıladı. Bu otobüsün şoförü sabah sabah birbirine selam bile veremeyen insanlara bu davranışı ile pozitif enerji verdi. O anda içimden ‘Ne güzel bir insan. Keşke ESHOT’un bütün şoförleri böyle olsa’ diye bir düşünce geçti. İşyerime geldim ve örnek olur diye size aktardım. Yetkililerin bu örnek şoförü ödüllendirmelerini öneriyorum.”





Kiracılar ve kiraya verenlerin dikkatine



Avukat Halil Erdem kira artışı hakkında şu bilgiyi okurlarımıza aktarmamızı istedi: “Ağustos 2011 TÜFE ve ÜFE Oranları belirlendi. Kira artış oranı da 12 aylık ortalamaya göre belirlenen ÜFE olduğundan sözleşmesinde özel hüküm bulunmayan durumlar için bu ay kira artış oranı yüzde 9,76’dır. Sıklıkla uygulanan TÜFE ve ÜFE ortalamasında bu rakam 9,76 + 6,24 = 16,00 x 1/2 = 8,00 olarak belirlenir. Yani kira artış oranı bu ve gelecek ay için yüzde 8’dir.”





6215 Sokak’taki boş alan park yapılsın



Şemikler 6215 Sokak’tan arayan okurlarımız, “Sokağımızdaki 17 numaralı Ege’m Apartmanı yanında araç park yeri olarak kullanılan alandaki 100 yıllık dut ağaçları kimseye sorulmadan kesildi. Sonrada aynı hızla temel kazısı yapıldı. Öğrendik ki, buraya çok katlı pazaryeri yapılacakmış. Doğru mu, değil mi bilmiyoruz. Çünkü, tabela bile asılmadı. Halbuki burası yeşil alan olarak değerlendirilebilirdi. Ayrıca çocuklara oyun parkı da yapılabilirdi“ diye dert yandılar.





Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılsın



Güzelyalı’dan arayan Salih Göztepe, “Her gün Mithatpaşa Caddesi’nden Karataş’a yürüyerek gidip geliyorum. Tabii ne sabah işime gelirken, ne de akşamları evime dönerken bu yolu rahat kullanamıyorum. Çünkü, sağlı ve sollu araç parkları yüzünden 15 dakikalık yolu en az 45 dakikada kat ediyorum. Mithatpaşa Caddesi’ndeki araç parkı acilen ele alınmalı ve disipline edilmeli. Ya da Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılmalı” diyor.