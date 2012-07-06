Kurala uymayanlara belediyeden af yok

Karşıyaka Çarşısı’nda son aylarda belediye tarafından yapılan denetimler ve düzenlemeler halk tarafından destek gördü, takdir ve teşekkür telefonları geldi.

Bu teşekkür Karşıyaka Çarşısı’na son aylarda getirilen düzen nedeniyle okurlarımızdan geldi. Karşıyaka Çarşısı’ndaki yol ve kaldırımların esnaf tarafından işgal edilmesi ile ilgili şikayetleri köşemizde defalarca dile getirmiş ve belediye yetkililerinin dikkatine sunmuştuk. Belediye Başkanı Cevat Durak da bu şikayetleri dikkate alarak çarşı ve bağlantılı sokaklarda denetimleri aralıksız yaptırdı. Bir yıla yakın süredir devam eden işgal ve ruhsat denetimlerinde ruhsatsız birçok işyerinin olduğu da tespit edildi. Ruhsat yenilendiği gibi para cezaları verildi.Karşıyakalı okurlarımız bakın ne dediler:



Akşamları denetlensin

“Hep şikayet edecek değiliz ya, bu kez de Belediye Başkanımız Cevat Durak’a teşekkür ediyoruz. Çünkü, son aylarda Karşıyaka Çarşısı bir hayli düzene girdi. Yol ve kaldırımlar artık eskisi gibi işgal edilmiyor. Karşıyaka Çarşısı son aylarda bir hayli düzeldi. Kaldırım ve yollar artık işgal edilmiyor. Sadece çığırtkanlık devam ediyor. Özellikle ara sokaklardaki yiyecek satanlar neredeyse kolumuzdan tutup bizi masalara oturtacaklar. Belediyemizin denetimlerini ara sıra akşam saatlerinde de yapmalarını ve çarşımızı ilçemize yakışır hale getirmelerini istiyoruz.”

Denetimler devam edecek



Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak, “10 ay gibi bir süre içinde denetlediğimiz 4300 işyerinden 2637 işyerini yeniden ruhsatlandırarak kayıt altına aldık. Şu anda çarşıda ruhsatsız işyeri kalmadı. 790 işyerine de yol ve kaldırımları işgal ettikleri ile ilgili gelen şikayetler üzerine önce uyardık. İşgali sürdürenlere de idari para cezası kestik. Esnafımız dışarıya taşarak, satışlarını arttıramayacağını bilmeli. Çarşı’nın dar sokaklarında yola atılan bir masa bile sokaklardan geçişi engelliyor. Esnafımızın da duyarlı olmasını bekliyorum. Denetimlerimiz aralıksız sürecek. Kurallara uymayana af yok” dedi.

Alaçatı’da gürültü kirliliği yaşıyoruz

Alaçatı’dan arayan onlarca okurumuz gece saat 24.00’e kadar yüksek sesli müzik yayını yapan bir işletmeden dert yandılar. Alaçatı Hacımemiş Mahallesi sakinleri olduklarını belirten okurlarımız şikayetlerini şöyle dile getirdiler: “Biz Lütfü Koparal Caddesi civarında yaşayan 200 civarında ev sahibiyiz. Caddedeki eski Aşçılık Meslek Okulu’nun, yani Alaçatı Kent Müzesi bahçesinde son günlerde kır düğünleri yapılmaya başladı. Başladı da bizde de ne uyku, ne de huzur kaldı. Yüksek ses nedeniyle evlerimizin kapı ve pencerelerini açamaz, karşılıklı konuşamaz olduk. Hafta sonu ve hafta içi yapılan bu düğünlere Alaçatı Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’ın bir çözüm getirmesini ve gürültü kirliliğine son vermesini istiyoruz.”

Belediyenin parkı susuzluktan kurudu

Karşıyaka Atakent sakinlerinden Esin Yalman, “Atakent Bergama Blokları’nın arkasındaki yemyeşil, botanik parkına benzeyen yeşil alan ne yazık ki kaderine terkedildi. Tüm bitkiler kurumaya başladı. Artezyenimiz olmadığı için sulamayı yapamıyoruz. Parkın bakımı belediyeye ait. Birkaç hafta önce parklar ve bahçeler müdürlüğüne yaptığımız şikayet sonrası, uzayan çimler biçildi, sulama yapılmadı. Çim alan sarardı ve parktaki bitkiler de kurumaya başladı. Belediyemizin acil olarak ilgilenmesini rica ediyoruz” diye uyardı.

Çevre yolu düzenleniyor

Kuşadası çevre yolun bir bölümü daha kirli görüntüden kurtuluyor. Kuşadası’nı modern bir görünüme kavuşturduklarını belirten Belediye Başkanı Esat Altıngün, şu bilgileri verdi: “Çevre yolumuzun ‘Otogar’ ile ‘Ömer Tatil Köyü’ arasındaki bölümünde de yeşillendirme ve orta refuj düzenlemelerine başladık. Ekiplerimiz, çevre yolunun 2 kilometresi orta refüjü hem düzenleyecekler, hem de yeşillendirecekler”

Mikserler kirlilik yaratıyor

Muğla, Ören beldesinden arayan bir okurumuz, “İnşaatlarda kullanılan hazır beton mikserleri artıklarını yol kenarlarına ve orman içlerine bırakıyorlar. Donan betonlar kentimizin çirkin görüntülere neden oluyor. Özellikle Milas, Ören beldesi arasında ve beldedeki beton mikserlerinin denetlenmesini istiyoruz. Beldemizde kütleler halinde o kadar çok beton artığı var ki. Çevre katlediliyor” dedi.



Yol ortasında direğin işi ne?

Menemen Harmandalı Siteler semt sakinleri yol ortasındaki elektrik direğinden şöyle dert yandılar: “Bu direk yıllar önce Harmandalı Siteler’de kenarda idi. Burası ESHOT son durağı yapılınca, direk yolun ortasında kaldı. Direği farketmeyen sürücüler zaman zaman ciddi kazalar yapıyor. Üzücü bir kaza yaşanmadan meydan düzenlemesi yapmalarını ve elektrik direğini yuvarlak bir refüj içine almalarını istiyoruz.”

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